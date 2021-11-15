Сбербанк разочаровался в Mail.ru и вернул свою долю Газпромбанку

Сбербанк продает Газпромбанку свою долю в группе VK за 12,8 млрд руб. Два года назад Сбербанк выкупил эту долю у того же Газпромбанка за 11,3 млрд руб.

Сбербанк продал свою долю в группе VK

Сбербанк сообщил о продаже своей доли в группе VK (до недавнего времени называлась Mail.ru Group). Речь идет о 36% акций в компании «МФ Технологии», владеющей 57,3% от общего числа голосов и 4,8% от общего числа акций в VK. Сумма сделки составит 12,8 млрд руб. Покупателем вступит Газпромбанк.

В сообщении Газпромбанка говорится, что благодаря данной сделке группа «Газпром», в которую входит Газпромбанк, получит существенную синергию, связанную с возможностью комбинировать цифровые и традиционные сервисы и продукты.

«Большой потенциал сотрудничества находится в направлении медиа, коммуникаций и маркетинга с «Газпром Медиа Холдингом» (также входит в группу «Газпром», - прим. CNews), а также развития цифровых финансовых сервисов Газпромбанка», - сообщили CNews в банке.

Как менялась акционерная структура VK

В конце 2016 г. группа USM Алишера Усманова договорилась о продаже контрольного пакета акций Mail.ru Group сотовому оператору «Мегафон», которой также находится под контролем Усманова.

Сбербанк продает Газпромбанку свою долю в группе VK (Mail.ru), которую купил у него два года назад

Затем, в 2018 г., «Мегафон» передал контрольный пакет Mail.ru Group в новую компанию «МФ Технологии». Ее совладельцами стали USM, Газпромбанк, госкорпорация «Ростех» и сам «Мегафон».

В конце 2019 г. Сбербанк выкупил 35% акций «МФ Технологии» у Газпромбанка и еще 1% у «Ростеха». Сумма той сделки составила 11,3 млрд руб.

Таким образом, Газпромбанк выкупает обратно проданную им Сбербанку долю в группу VK (а также увеличивает размер этой доли на один процент). За это время стоимость пакета возросла на 13%.

Кто сейчас входит в число крупнейших акционеров VK

Сейчас в «МФ Технологии» «Мегафон» владеет 45%, «Ростех» - 10%, USM – 9%. В группе VK, помимо «МФ Технологии», крупными акционерами являются южноафриканская Naspers 9владеет 25,7% от общего числа акций и 12,3% от общего числа голосов) и китайская Alibaba (владеет 9,5% от общего числа акций и 4,5% от общего числа голосов).

Совместное предприятие VK и Сбербанка

В 2019 г. Сбербанк и Mail.ru Group создали совместное предприятие для развития O2O-сервисов в него вошли агрегатор доставки еды из ресторанов Delivery Club, агрегатор такси «Ситимобил» и другие проекты. Позднее данное предприятие также приобрело сервис доставки продуктов «Самокат» и проект «Кухня на районе».

Но в последнее время активно циркулирует информация о «разводе» партнеров. Например, в марте 2021 г. об этом писала британская газета Financial Times.