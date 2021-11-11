Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер

Второй суперкомпьютер Сбербанка

Сбербанк и его облачный провайдер SberCloud запустили свой второй суперкомпьютер Christofari Neo. Об этом CNews сообщил представитель банка.

От своего предшественника Christofari отличается почти вдвое более высокой производительностью. Как утверждают в Сбербанке, эффективная производительность Christofari Neo в операциях с числами двойной точности составляет почти 11,95 петафлопс. Теперь это мощнейший суперкомпьютер в России.

Построен Christofari Neo на базе серверов Nvidia DGX A100, предназначенных для применения в сфере машинного обучения. Каждый такой сервер несет восемь графических ускорителей (GPU) Nvidia A100 с 80 ГБ памяти. Всего их в Christofari Neo, по данным Сбербанка, задействовано более 700 штук. За вычисления, не касающиеся задач искусственного интеллекта, отвечают по два на сервер 64-ядерных процессора AMD Epyc 7742 (Rome). Объем системной памяти составляет 2 ТБ.

Christofari Neo подходит для обучения и инференса (последующего использования) моделей-трансформеров с самой современной архитектурой, которые обучают на больших наборах данных, утверждают в Сбербанке.

Одного суперкомпьютера Сбербанку и Sbercloud показалось мало

В ноябре 2021 г. «Коммерсант» сообщил, что Сбербанк рассматривает возможность перехода на отечественное «железо» для проектов в сфере ИИ. Госбанк якобы опасается проблем во взаимоотношениях со своим текущим партнером по данному направлению – американской Nvidia, которые могут возникнуть из-за санкций в отношении России. Источники издания на рынке утверждают, что банк может купить российского или зарубежного разработчика чипов, например, тайваньскую VIA Technologies, которая ранее продала Intel команду специалистов принадлежащего ей дизайн-центра x86-чипов CentaurTechnologies за баснословные $125 млн.

Два компьютера – одна платформа

Первый Christofari был представлен в ноябре 2019 г. и сразу же обрел статус самого быстрого суперкомпьютера страны, обогнав «Ломоносов-2», разработанный компанией «Т-платформы» для МГУ.

Christofari работает на базе высокопроизводительных узлов Nvidia DGX-2. Заявленная производительность машины в вычислениях с двойной точностью в проведенных тестах Linpack достигла 6,7 петафлопс. Модули Nvidia DGX-2 оснащаются двумя процессорами Intel Xeon Platinum и способны работать с 16 видеоускорителями Tesla V100 с 32 ГБ памяти HBM2.

Новый суперкомпьютер, как и Christofari, тесно интегрирован с ML Space – облачной платформой полного цикла разработки и реализации ИИ-сервисов. Она предоставляет инструменты и ресурсы для создания, обучения и развертывания моделей машинного обучения – от подключения к источникам данных до автоматического развертывания моделей на мощностях облака Sbercloud.

Первыми тестовый доступ к Christofari Neo получили команды Sberdevices (разработчик умных устройств) и Sber AI (занимается развитием ИИ-технологий). Благодаря ML Space команда Sberdevices смогла бесшовно переключаться между двумя суперкомпьютерами и оптимизировать стоимость и скорость обучения языковой модели ruGPT-3.

По словам технического директора (CTO) Сбербанка Давида Рафаловского, текущие и новые клиенты Sberсloud получат доступ к мощностям сразу двух суперкомпьютеров.

Сторонним разработчикам тестовый доступ по предварительной регистрации к обновленной ML Space с поддержкой Christofari Neo облачный провайдер Sbercloud обещает начать выдавать 1 декабря 2021 г.

Происхождение названия

Новинка, как и ее предшественник Christofari, получила имя в честь Николая Кристофари, который стал первым клиентом российских сберкасс в 1842 г. К первоначальному названию добавилось слово Neo, образованное от neos, которое в переводе с греческого языка означает «новый» или «молодой».

Презентационный ролик, выпущенный банком, стилистически отсылает зрителя к культовой кинотрилогии Ланы и Лили Вачовски (Lana and Lilly Wachowski) «Матрица», одним из главных героев которой был программист Томас Андерсон, известный в хакерских кругах как Нео.

Мощнейшие суперкомпьютеры России и мира

В рейтинге 50 мощнейших компьютеров России и СНГ, составлением которого занимаются Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ и Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН, по состоянию на конец сентября 2021 г. лидировал первый суперкомпьютер сбербанка Christofari. Ему удалось оторваться от ближайшего преследователя – ранее упомянутого компьютера «Ломоносов-2» – более чем в 2,5 раза (2,5 против 6,6 терафлопс).

Тройку лидеров замыкает «МТС GROM», созданный при участии компаний Nvidia, Mellanox и Netapp. Он построен на базе CPU AMD Epyc 7742 и GPU Nvidia A100 40 ГБ и лишь немного уступает в мощности «Ломоносову-2», имея производительность 2,2 терафлопс.

Согласно международному рейтингу суперкомпьютеров Top500, текущим мировым лидером является суперкомпьютер Fugaku (442 терафлопс), произведенный компанией Fujitsu и построенный на основе процессоров Fujitsu A64FX.

Далее по списку американские суперкомпьютеры Summit (200 терафлопс) и Sierra (125 терафлопс), находящиеся во владении Министерства энергетики США. Оба построены на процессорах IBM Power9 22C и графических ускорителях Nvidia Volta GV100. Оригинальный Christofari занимает в мировом рейтинге 61 строчку.

С учетом заявленной Сбербанком производительности Christofari Neo мог бы претендовать на первую позицию в отечественном топ-50 суперкомпьютеров. В международном рейтинге новинка заняла бы 37 строчку, вытеснив американский Cactus (11,8 терафлопс), произведенный HPE на базе процессоров AMD Epyc 7742 64C.