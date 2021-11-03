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Сайт Альфа-Банка за год стал втрое заметнее

Альфа-Банк продемонстрировал наиболее динамичный рост показателя видимости в поиске среди сайтов финансовых услуг по результатам рейтинга «Рейтинг видимости сайтов» компании «Ашманов и партнеры». Результаты исследования были представлены на конференции Optimization.

Глазами клиентов

В «Рейтинге видимости сайтов» компании «Ашманов и партнеры» Альфа-Банк рос наиболее заметно среди сайтов финансовых услуг. По мнению экспертов, за год индекс видимости сайта компании по поисковым запросам, связанным с финансовыми услугами, вырос более чем в три раза: с 7,17 процентов до 25,2 процентов, на пике достигая месячного значения в 27,8 процентов. Индекс показывает, какие сайты являются наиболее привлекательными для покупателей с точки зрения поисковых систем.

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Альфа-Банк продемонстрировал наиболее динамичный рост показателя видимости в поиске среди сайтов финансовых услуг

Сайт alfabank.ru также вошел в топ-10 сайтов по совокупному показателю видимости за год. Имеется в виду доля показов, которую получает сайт, занимая определенную позицию в поисковой выдаче по финансовой тематике.

«Полезная информация и правильная структура»

«Клиентский путь очень часто начинается с поиска в интернете. Органическая выдача в поиске Яндекса и Google — ценный источник привлечения клиентов в банк. Активная работа на над сайтом alfabank.ru в этом году, его удобство для пользователей, полезная информация и правильная структура — все это напрямую повлияло на результаты в части роста видимости», — поделился Кирилл Чумаков, начальник управления интернет-продаж Альфа-Банка.

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