Минцифры просит для ИТ-шников разрешения работать из офисов в дни локдауна

ИТ-специалисты продолжат ходить в офис в период с 30 октября по 7 ноября 2021 г., пока большинство российских граждан останутся дома. Это вызвано острой необходимостью в любое время обеспечивать работу информационных и государственных систем, а также поддерживать элементы информационной, транспортной и медицинской инфраструктуры. С такой просьбой к губернаторам России в своем письме обратился замглавы Минцифры Максим Паршин.

ИТ-специалисты не останутся дома

ИТ-специалисты смогут продолжать работать из офиса в период с 30 октября по 7 ноября 2021 г. (этот период в России объявлен нерабочими днями). В письме от 21 ноября замглавы Минцифры Максим Паршин попросил губернаторов всех регионов предоставить ИТ-сотрудникам возможность выезжать на свои рабочие места.

В апреле 2020 г. Правительство включило в список организаций, непрерывно осуществляющих свою деятельность, ИТ-компании, а также организации сферы информационных технологий и связи. К таким также относятся медицинские и организации, которые продают товары первой необходимости.

В категорию сотрудников, которым разрешено выезжать на рабочие места, входят разработчики и тестировщики ПО, а также сотрудники техподдержки, которые устанавливают, настраивают или обслуживают ПО информационных систем (ИС) и систем управления информационной безопасностью. Также на работу в локдаун пойдут сотрудники, выполняющие проекты, связанные с модернизацией, реконструкцией и созданием объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также проекты, связанные с реализацией Гособоронзаказа.



Откажется от удаленки руководящий и инженерный персонал, который обеспечивает работу компании. Сотрудники, обслуживающие элементы информационной, транспортной, энергетической и медицинской инфраструктуры, систем ИБ и систем предупреждения, противодействия компьютерным атакам также смогут выезжать в офис, говорится в письме.

Зачем это нужно

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней на территории России с 30 октября по 7 ноября 2021 г. в целях сокращения распространения новой коронавирусной инфекции. При этом высшие должностные лица регионов могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 г., а также продлевать их после 7 ноября 2021 г., исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в определенном субъекте.

Айтишники продолжат ходить в офис

В связи с ограничениями перемещений граждан возникает угроза работы ИС и систем управления информационной безопасностью, которые обеспечивают непрерывную работу КИИ, непрерывного производства и процессов обеспечения жизнедеятельности, в том числе работы госорганов и организаций здравоохранения, образования, транспорта, а также обеспечения товарами первой необходимости. При этом подобные меры уже вводились в апреле 2020 г. для обеспечения непрерывной работы ИТ-отрасли.

Комментарии отрасли

«Возможность продолжать работу в непрерывном производстве, которым является ИТ — это ключевое условие поддержания функционирования ИТ-систем всех секторов экономики, госуправления и социальной жизни», — подчеркивает президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. Он также подчеркнул, что аналогичное решение, принятое в первую волну пандемии, обеспечило непрерывность всех процессов в государстве. Поэтому такой шаг Правительства Макаров считает закономерным.

Однако в этот раз Максим Паршин еще за неделю до введения нерабочих дней направил в адрес каждого из губернаторов письмо о предоставлении ИТ-сотрудникам возможности поддерживать бесперебойную работу ИТ-отрасли, подчеркнул Николай Комлев, глава ассоциации АПКИТ.

При этом Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) в своем исследовании подчеркнула готовность «Цифрового контура российских компаний» к вызовам, с которыми люди все столкнулись из-за пандемии. Опыт 2020 г. позволил понять, что именно цифровые сервисы обеспечивают доступ к привычным услугам, поддерживают качество жизни граждан в непростой период, позволяют работать, учиться, развлекаться, общаться в привычном режиме, подчеркнул Глава РАЭК Сергей Плуготаренко.