CNews FORUM 2021 пройдет в онлайн-формате. Регистрация

CNews объявляет о продолжении регистрации на крупнейшее мероприятие российского ИКТ-сообщества. CNews FORUM 2021 пройдет 9 ноября 2021 г. в онлайн-формате. Мероприятие успешно прошло в онлайн-формате в 2020 г.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 9 ноября 2021 г. откроется в четырнадцатый раз.

В заботе о здоровье читателей CNews принял решение провести CNews FORUM 2021 в онлайн-формате.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2021 можно уже сейчас.

Дмитрий Огуряев, заместитель министра Минцифры на CNews FORUM 2020

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2021 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

Евгений Чаркин, директор по ИТ в РЖД на CNews FORUM 2020

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

Впервые CNews FORUM освоил новый формат в 2020 г., когда из-за пандемии коронавируса в онлайн-режиме прошла значительная часть мероприятий.

Онлайн-формат CNews FORUM был признан чрезвычайно успешным. В ходе мероприятия состоялось около 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «Госсектор», «Банки», «Облачные технологии», «Аналитика больших данных», «Торговля», «Промышленность».

Сергей Поляков, директор по ИТ, член правления Альфа-банка на CNews FORUM 2020

В пленарной части CNews FORUM выступали заместитель министра Минцифры Дмитрий Огуряев, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов, директор по ИТ, член правления Альфа-банка Сергей Поляков, заместитель председателя правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский, региональный руководитель Veeam в России, СНГ, Грузии и на Украине Владимир Клявин, глава представительства Dynatrace в России, Белоруссии и Казахстане Игорь Хомков, CEO, член совета директоров компании Naumen Игорь Кириченко, директор департамента сопровождения торговых и вспомогательных систем блока ИТ Московской биржи Григорий Васильев, менеджер по информационным системам и бизнес-решениям по стране в Coca-Cola HBC Russia Стоян Валчев, директор по ИТ в ОМК Игорь Савцов, директор по ИТ в «Т плюс» Александр Антонов и многие другие.

Директор департамента сопровождения торговых и вспомогательных систем блока ИТ Московской биржи Григорий Васильев рассказал об управлении производительностью в ИТ Замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев посвятил доклад перспективам цифрового профиля гражданина Директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин описал аспекты цифровой трансформации в условиях пандемии Региональный руководитель Veeam в России, СНГ, Грузии и на Украине Владимир Клявин остановился на теме будущего управления данными Директор по ИТ, член правления Альфа-банка Сергей Поляков назвал свой доклад «Почему мы не боимся BigTech» CTO SberCloud Федор Прохоров рассказал об эволюции сервисов на российском облачном рынке Директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов в режиме онлайн выступил на тему положения дел и будущего ИТ в атомной отрасли Глава представительства Dynatrace в России, Белоруссии и Казахстане Игорь Хомков рассказал о ключевом бизнес-кейсе в эпоху всеобщего онлайна Заместитель председателя правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский рассуждал о том, готовы ли мы к экосистемам и маркетплейсам CEO, член совета директоров компании Naumen Игорь Кириченко описал, как ИТ-отрасль адаптировалась под потребности рынка Директор по ИТ в НПФ Сбербанка Андрей Педоренко рассуждал о вызовах ИТ-трансформации в рамках развития экосистемы Менеджер по информационным системам и бизнес-решениям по стране в Coca-Cola HBC Russia Стоян Валчев посвятил доклад ускоренному развитию бизнеса через преобразование ИТ-систем Директор по ИТ в ОМК Игорь Савцов говорил о цифровой эволюции в эпоху цифровой революции Директор по ИТ в «Т плюс» Александр Антонов привел примеры повышения эффективности за счет ИТ-проектов в своей компании За лучший платформенный сервис года — SberCloud.Advanced — награду получил заместитель гендиректора по ИТ SberCloud Федор Прохоров Лучшей российской технологией участники форума определили сервис виртуальных ведущих dictor.mail.ru Награду от лица Mail.ru принял менеджер проекта dictor.mail.ru Георгий Шершнев За цифровой профиль гражданина замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев получил награду как за цифровой сервис года За наградой в номинации «Экспансия года», доставшейся по итогам голосования участников форума системам компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта и нейронных сетей компании NtechLab, на сцену поднялся ее гендиректор Андрей Теленков Офисным пакетом года стал «Р7-офис», награда за который была вручена гендиректору компании-разработчика «Новые коммуникационные технологии» Наталии Агафоновой Голосовать за разработчиков в конкурентных номинациях можно было с помощью QR-кода Редкие невиртуальные гости форума оставили себе память о нем в виде фотографий. До встречи в следующем году Директор департамента сопровождения торговых и вспомогательных систем блока ИТ Московской биржи Григорий Васильев рассказал об управлении производительностью в ИТ

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2020, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2021, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте мероприятия.