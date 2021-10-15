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Совкомбанк зафиксировал двукратный рост онлайн-платежей по картам рассрочки

«Совкомбанк» подсчитал, что объем онлайн-платежей по карте рассрочки «Халва» значительно вырос. По сравнению с прошлым годом количество транзакций увеличилось практически в два раза.

Апрельский пик

Объем онлайн-платежей в интернет-магазинах по карте рассрочки «Халва» за прошлый год вырос почти вдвое. Например, количество транзакций по карте в интернет-магазинах, включая мобильные приложения, увеличилось на 60% в январе 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем оборота вырос в 2 раза в этом же сравниваемом периоде.

Пик активности онлайн-платежей пришелся на апрель прошлого года. Тогда доля покупок в онлайне составила почти 25% от суммарного оборота по «Халве». В сравнении с мартом 2020 года почти вдвое вырос средний чек онлайн-покупок и почти на 50% суммарный оборот, тогда как количество самих транзакций по карте в интернете незначительно, на 10%, но сократилось.

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Объем онлайн-платежей в интернет-магазинах по карте рассрочки «Халва» за прошлый год вырос почти вдвое

Спрос на обувь и электронику

Начиная с июня 2020 года наблюдается положительный тренд в динамике прироста интернет-платежей по карте – в среднем, на 10% ежемесячно как по объему оборота, так и по количеству транзакций. Средняя доля онлайн-оплат в общем обороте по карте на сегодня составляет 15-18%. Отметим, что в 2019 году доля онлайн-покупок по «Халве» в среднем составляла не более 8%, таким образом, за 2020 и начало 2021 года активность покупок в интернете по карте рассрочки «Халва» выросла вдвое.

Больше всего в интернете с помощью «Халвы» покупают товары, относящиеся к категории «Электроника» и «Одежда и обувь».

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