«Т1» задорого купил «Мультикарту»

После того, как стало известно о планах группы «Т1» провести IPO в 2024 г. ИТ-интегратор приобрел процессинговую компанию «Мультикарта», оцененную почти в 2 млрд руб. Компания принадлежала входящему в группу ВТБ Почта банку. «Т1» благодаря приобретению расширит спектр ИТ-услуг, в который войдут процессинг, эквайринг, сервисное обслуживание банкоматов и пр.

«Т1» купила компанию

Подконтрольная ВТБ группа компаний «Т1» приобрела долю в 100% в ООО «Мультикарта» — российской процессинговой компании, рассказали CNews представители «Т1». Сделка с Почта банком (входит в группу ВТБ), которому принадлежали эти 100% была закрыта 1 октября 2021 г. Компания была оценена в 1,9 млрд руб.

С приобретением в продуктовый портфель «Т1» войдут такие услуги как процессинг, эквайринг, сервисное обслуживание банкоматов и терминального оборудования, пояснили представители компании. «В первую очередь, они могут быть востребованы заказчиками из финансового сектора, ритейла и транспортной отрасли», — уточнили они.

«Покупка “Мультикарты” позволит группе “Т1” выйти в новые ниши и занять высокие рыночные позиции в сегменте технологического обслуживания платежных операций, — отметил Сергей Соловьев, генеральный директор Группы “Т1”. — Для наших клиентов это расширение спектра ИТ-услуг и решение различных задач бизнеса с помощью одного технологического партнера, и именно такой подход является реализацией нашей клиентской стратегии».

Развитие «Мультикарты» будет происходить по двум направлениям, отметили в компании. Первое — это расширение сотрудничества с группой ВТБ, в частности, обеспечение процессингового обслуживания для дочерних банков в других странах и участие в процессе создания и выведение на рынок новых продуктов и сервисов. Второй важной задачей, подчеркивают в компании, станет развитие в новых сегментах (маркетплейсы, ритейл, транспортная отрасль).

О процессинговой компании

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Мультикарта» образована 12 сентября 1995 г. в Москве. Гендиректором компании заявлен Дмитрий Подольский. На данный момент единственным учредителем компании, согласно базе, выступает ООО «Т1». До 11 октября 2021 г. компания полностью принадлежала АО «Почта банк». По данным базы «Контур.фокус», выручка «Мультикарты» по итогам 2020 г. составила 5,7 млрд руб., что на 14% выше, чем по итогам 2019 г. Чистая прибыль компании достигла 704,7 млн руб. В базе также имеется информация о 52 госконтрактах на общую сумму 79,6 млрд руб. Последние контракты были заключены в 2019 г. с принадлежащей РЖД «Федеральной пассажирской компанией» на оказание услуг по пострагантийному обслуживанию.

«Т1» купила «Мультикарту» за 1,9 млрд руб.

Согласно официальному сайту компании, «Мультикарта» оказывает услуги для банковской отрасли. Среди них — процессинг и персонализация пластиковых карт всех основных международных платежных систем, сервисное обслуживание банкоматной сети, организация кросс-продаж в онлайн-каналах, геолокационные и др. Компания обслуживает более 50 российских и зарубежных банков, в том числе банковскую группу ВТБ и Почта банк. В базе процессингового центра находится 100 млн карт, компания обрабатывает более 6 млрд транзакций в год. Также «Мультикарта» выступает в качестве сервисной компании, обеспечивая не только процессинговое, но и техническое обслуживание для 20 тыс. банкоматов, около 1 тыс. ADM-устройств (оборудование для спутникового мониторинга транспорта и других объектов) и 350 тыс. POS-терминалов (устройств для приема к оплате карт).

О компании «Т1»

В октябре 2021 г. CNews писал о планах группы «Т1» провести IPO (Initial Public Offering — первая публичная продажа акций компании неограниченному кругу лиц) в 2024 г. В планах компании, в том числе, расширение бизнеса в таких сегментах ИТ-рынка как Big Data, аутсорсинг, интернет вещей, кибербезопасность, а также импортозамещение как в части «железа», так и софта, уточнили представители «Т1».

В апреле 2021 г. группа «Т1» произвела ребрендинг и отказалась от своего исторического наименования «Техносерв». Головной компанией холдинга стала «Т1», за интеграционный бизнес в группе на данный момент отвечает «Т1 интеграция», консалтинговое направление — «Т1 консалтинг», облачные сервисы — Т1 Cloud, разработку прикладного ПО — «Рексофт» и «Иннотех» (специализируется на ПО для цифровизации банковской отрасли).

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Т1» было зарегистрировано в Москве 16 октября 2019 г. Гендиректором компании заявлен Сергей Соловьев. Конечными владельцами компании является банк ВТБ с долей в 30,5%, а оставшиеся 69,5% числятся за Юлией Манкос (0,1% принадлежит непосредственно ей, а 69,4% — Манкос через ее компанию «Сирокко технолоджи»). В апреле 2020 г. CNews писал о продаже ВТБ структуре «Сирокко диджитал» часть активов компании.

По данным гендиректора «Т1» Сергея Соловьева, по итогам 2020 г. группа увеличила выручку более чем в два раза. Она достигла 59,2 млрд руб. против 26,5 млрд руб. годом ранее.