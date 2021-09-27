Замминистра Максим Паршин: В новом этапе цифровой трансформации будут участвовать 600 компаний, которые обеспечат 40% вклада в экономику
К 1 сентября 2021 г. госкомпании должны были подготовить собственные стратегии цифровой трансформации, которые должны быть утверждены Минцифры к 1 октября. По словам замминистра Минцифры Максима Паршина, не все из них будут утверждены. Для стимулирования цифровизации госкомпаний Правительство не только ввело директивы, но и льготы, среди которых кредитование и лизинг.
Директивы госкомпаниям
Правительство обязало отечественные госкомпании разработать стратегии цифровой трансформации до 1 сентября 2021 г. До 1 октября они должны быть согласованы с отраслевыми министерствами и отдельно с Минцифры, говорится на сайте Правительства. Эти директивы напрямую касаются госкомпаний, перечисленных в распоряжении Правительства №91-р от 23 января 2003 г. В актуальной версии документа перечислено около 50 организаций, среди которых есть РЖД, «Почта России», «Аэрофлот», «Транснефть», ВТБ, «Газпром», «Ростелеком», «ГЛОНАСС» и др.
На данный момент реализуется только первый этап цифровой трансформации, в котором участвуют 50 компаний, следующий этап — порядка 600 компаний, которые в совокупности будут обеспечивать 40% вклада в экономику, - рассказал заместитель Минцифры Максим Паршин на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021: жизнь в новой реальности».
Все стратегии госкомпаний должны быть подготовлены в полном соответствии с методическими рекомендациями Минцифры. Одно из требований директив — это наращивание госкомпаниями доли закупок российских цифровых решений до 70% от итогового размера затрат на ПО к 2024 г.
Льготы госкомпаниям
Помимо директив, Правительство стимулирует цифровую трансформацию госкомпаний и путем мер поддержки. Среди них — льготные кредиты и лизинг. На развитие цифровой трансформации госкомпаний Правительство выдаст льготные кредиты со ставкой от 1% до 5% общим объемом до 65 млрд руб. Программу кредитования для госкомпаний Минцифры разработала совместно с ВЭБ и ведущими банками. Сейчас кредитный портфель составляет больше 40 млрд руб., - говорит Паршин.
Замминистра также подчеркнул, что программа лизинга развивается и на данный момент Правительство обсуждает расширение лизинговой поддержки.
Не все стратегии утвердят
Минцифры утвердит не все стратегии цифровой трансформации госкомпаний, - говорит Максим Паршин. По его словам, это произойдет по разным причинам, как объективным, так и субъективным. Однако большая часть госкомпаний свои программы цифровой трансформации согласовали с федеральными органами исполнительной власти и с министерством, а также начали их реализовывать. После 1 октября 2021 г. Минцифры представит доклад о стратегиях госкомпаний Правительству.
При этом стратегии частично будут закрыты, в основном по причине государственной и коммерческой тайны, говорит Паршин. Однако некоторые презентационные материалы будут доступны.
Источник из Минцифры рассказал CNews, что первые 50 стратегий, которые Правительство заставило подготовить к 1 сентября, делались в авральном режиме и некачественно. На данный момент, говорит он, главная задача состоит в том, чтобы сделать стратегии цифровой трансформации правильными. «Ведь потом эти программы встают на контроль, — говорит он. — И если госкомпании напишут фигню, им придется выполнять фигню».
Стратегии госкомпаний
«РЖД стала одной из первых российских госкомпаний, разработавших и утвердивших стратегию цифровой трансформации в 2019 г., — рассказали CNews представители РЖД. — Весной 2021 г. в соответствии с поступившими директивами Правительства компания развернула работу по актуализации данной стратегии». Основные цели стратегии РЖД — обеспечение цифрового лидерства, расширение продуктовой линейки транспортных услуг, повышение эффективности бизнес-процессов и обеспечение технологической безопасности. Стратегия рассчитана до 2025 г., но может быть актуализирована ранее при значительном изменении внутренних и внешних условий, подчеркнули в компании.
В числе наиболее перспективных цифровых проектов РЖД: внедрение технологии информационного моделирования (BIM-системы) в управлении жизненным циклом объектов, автоматизированное планирование ремонтов и текущего содержания инфраструктуры, интегрированная система взаимодействия с клиентами в части грузовых перевозок, внедрение смарт-контрактов на блокчейн-платформе и др.
В РЖД также реализуется план по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, при этом по всем классам ПО определены целевые значения, подчеркнули в компании.
Представители «Роснано» рассказали CNews, что их программа цифровой трансформации ориентирована на рост эффективности инвестиционных процессов. «Кроме того, в планах компании проекты, направленные на повышение эффективности поддерживающих бизнес-процессов, а также “оцифровка” HR-процессов», — уточняют представители «Роснано». Мероприятия планируется реализовать в срок до 2030 г.
«Цифровая трансформация для нас — это не попытка вложить деньги в любую современную технологию, а все-таки взвешенное решение, в каком направлении цифровой трансформации нам будет это полезно, и на каком уровне зрелости нам стоит на эту технологию смотреть», — рассказал CNews Дарий Халитов, директор по развитию информационных систем «Ростелеком». Халитов выделил отдельные проекты, которые будут реализованы в части цифровой трансформации. Среди них — цифровизация бизнес модели, которая предполагает выделение в группе компаний отдельных крупных кластеров (например, ЦОД и облачные сервисы и информационная безопасность), отвечающих за технологическую поддержку бизнеса и развитие продуктов. В том числе, программа предполагает развитие современных практик работы и цифровых продуктов, цифровизацию внутренней ИТ и телеком инфраструктуры и импортозамещение. У «Ростелекома» есть отдельный план по импортозамещению до 2025 г., подчеркивает Халитов. Он предусматривает, в том числе, создание и включение собственных решений в реестр Минцифры. Первые результаты цифровой трансформации в «Ростелекоме» ожидают получать уже в 2022 г.
Представители «Газпрома» не смогли ответить CNews, какие проекты и решения предусматривает их стратегия цифровой трансформации, а также в какой срок они предполагают их реализовать.