Замминистра Максим Паршин: В новом этапе цифровой трансформации будут участвовать 600 компаний, которые обеспечат 40% вклада в экономику

К 1 сентября 2021 г. госкомпании должны были подготовить собственные стратегии цифровой трансформации, которые должны быть утверждены Минцифры к 1 октября. По словам замминистра Минцифры Максима Паршина, не все из них будут утверждены. Для стимулирования цифровизации госкомпаний Правительство не только ввело директивы, но и льготы, среди которых кредитование и лизинг.

Директивы госкомпаниям

Правительство обязало отечественные госкомпании разработать стратегии цифровой трансформации до 1 сентября 2021 г. До 1 октября они должны быть согласованы с отраслевыми министерствами и отдельно с Минцифры, говорится на сайте Правительства. Эти директивы напрямую касаются госкомпаний, перечисленных в распоряжении Правительства №91-р от 23 января 2003 г. В актуальной версии документа перечислено около 50 организаций, среди которых есть РЖД, «Почта России», «Аэрофлот», «Транснефть», ВТБ, «Газпром», «Ростелеком», «ГЛОНАСС» и др.

На данный момент реализуется только первый этап цифровой трансформации, в котором участвуют 50 компаний, следующий этап — порядка 600 компаний, которые в совокупности будут обеспечивать 40% вклада в экономику, - рассказал заместитель Минцифры Максим Паршин на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021: жизнь в новой реальности».

Все стратегии госкомпаний должны быть подготовлены в полном соответствии с методическими рекомендациями Минцифры. Одно из требований директив — это наращивание госкомпаниями доли закупок российских цифровых решений до 70% от итогового размера затрат на ПО к 2024 г.

Льготы госкомпаниям

Помимо директив, Правительство стимулирует цифровую трансформацию госкомпаний и путем мер поддержки. Среди них — льготные кредиты и лизинг. На развитие цифровой трансформации госкомпаний Правительство выдаст льготные кредиты со ставкой от 1% до 5% общим объемом до 65 млрд руб. Программу кредитования для госкомпаний Минцифры разработала совместно с ВЭБ и ведущими банками. Сейчас кредитный портфель составляет больше 40 млрд руб., - говорит Паршин.

Замминистра также подчеркнул, что программа лизинга развивается и на данный момент Правительство обсуждает расширение лизинговой поддержки.

По словам замминистра Минцифры Максима Паршина, не все стратегии цифровой трансформации госкомпаний будут утверждены

Не все стратегии утвердят

Минцифры утвердит не все стратегии цифровой трансформации госкомпаний, - говорит Максим Паршин. По его словам, это произойдет по разным причинам, как объективным, так и субъективным. Однако большая часть госкомпаний свои программы цифровой трансформации согласовали с федеральными органами исполнительной власти и с министерством, а также начали их реализовывать. После 1 октября 2021 г. Минцифры представит доклад о стратегиях госкомпаний Правительству.

При этом стратегии частично будут закрыты, в основном по причине государственной и коммерческой тайны, говорит Паршин. Однако некоторые презентационные материалы будут доступны.

Источник из Минцифры рассказал CNews, что первые 50 стратегий, которые Правительство заставило подготовить к 1 сентября, делались в авральном режиме и некачественно. На данный момент, говорит он, главная задача состоит в том, чтобы сделать стратегии цифровой трансформации правильными. «Ведь потом эти программы встают на контроль, — говорит он. — И если госкомпании напишут фигню, им придется выполнять фигню».

Стратегии госкомпаний

«РЖД стала одной из первых российских госкомпаний, разработавших и утвердивших стратегию цифровой трансформации в 2019 г., — рассказали CNews представители РЖД. — Весной 2021 г. в соответствии с поступившими директивами Правительства компания развернула работу по актуализации данной стратегии». Основные цели стратегии РЖД — обеспечение цифрового лидерства, расширение продуктовой линейки транспортных услуг, повышение эффективности бизнес-процессов и обеспечение технологической безопасности. Стратегия рассчитана до 2025 г., но может быть актуализирована ранее при значительном изменении внутренних и внешних условий, подчеркнули в компании.

В числе наиболее перспективных цифровых проектов РЖД: внедрение технологии информационного моделирования (BIM-системы) в управлении жизненным циклом объектов, автоматизированное планирование ремонтов и текущего содержания инфраструктуры, интегрированная система взаимодействия с клиентами в части грузовых перевозок, внедрение смарт-контрактов на блокчейн-платформе и др.

В РЖД также реализуется план по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, при этом по всем классам ПО определены целевые значения, подчеркнули в компании.

Представители «Роснано» рассказали CNews, что их программа цифровой трансформации ориентирована на рост эффективности инвестиционных процессов. «Кроме того, в планах компании проекты, направленные на повышение эффективности поддерживающих бизнес-процессов, а также “оцифровка” HR-процессов», — уточняют представители «Роснано». Мероприятия планируется реализовать в срок до 2030 г.

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021: жизнь в новой реальности»

«Цифровая трансформация для нас — это не попытка вложить деньги в любую современную технологию, а все-таки взвешенное решение, в каком направлении цифровой трансформации нам будет это полезно, и на каком уровне зрелости нам стоит на эту технологию смотреть», — рассказал CNews Дарий Халитов, директор по развитию информационных систем «Ростелеком». Халитов выделил отдельные проекты, которые будут реализованы в части цифровой трансформации. Среди них — цифровизация бизнес модели, которая предполагает выделение в группе компаний отдельных крупных кластеров (например, ЦОД и облачные сервисы и информационная безопасность), отвечающих за технологическую поддержку бизнеса и развитие продуктов. В том числе, программа предполагает развитие современных практик работы и цифровых продуктов, цифровизацию внутренней ИТ и телеком инфраструктуры и импортозамещение. У «Ростелекома» есть отдельный план по импортозамещению до 2025 г., подчеркивает Халитов. Он предусматривает, в том числе, создание и включение собственных решений в реестр Минцифры. Первые результаты цифровой трансформации в «Ростелекоме» ожидают получать уже в 2022 г.

Представители «Газпрома» не смогли ответить CNews, какие проекты и решения предусматривает их стратегия цифровой трансформации, а также в какой срок они предполагают их реализовать.