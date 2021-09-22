Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима

Экс-замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов и бывший директор департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв» получили по четыре года колонии строгого режима за коррупцию. По версии следствия, с 2017 по 2019 гг. Иванов ежемесячно получал от Копейкина взятки в размере 200 тыс. руб. за победу «Техносерва» и «Редсис» на тендерах ПФР. Ранее эти компании принадлежали братьям Ананьевым, основателям «Техносерва» и экс-владельцам Промсвязьбанка, с которого и переводились взятки.

Срок за коррупцию

Бывший замглавы Пенсионного фонда (ПФР) Алексей Иванов и экс-директор департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв менеджмент» Алексей Копейкин получили по четыре года строгого режима. Лефортовский суд Москвы в сентябре 2021 г. признал Иванова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а Копейкина виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Также суд лишил Иванова и Копейкина прав занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 3 года.

При этом Иванов уже провел в СИЗО и под домашним арестом в совокупности один год и шесть месяцев и, согласно Уголовному кодексу, это время будет засчитано в срок лишения свободы. Копейкину будет засчитан срок в один год и полтора месяца. Таким образом, бывший замглавы ПФР и экс-сотрудник «Техносерва» проведут в колонии около 2 лет и 6 мес. И 2 лет и 8,5 мес. соответственно, пишет TAdviser. Однако максимальные сроки по вышеупомянутым статьям составляют до 15 лет лишения свободы, также статьи предусматривают крупные штрафы в размере до 1 млн руб., или в размере заработной платы осужденного за период до двух лет, или в размере до пятидесятикратной суммы взятки.

Согласно данным сайта судов общей юрисдикции Москвы, после оглашения приговора защита Алексея Иванова и Алексея Копейкина подала апелляционные жалобы на решения Лефортовского суда. На момент публикации материала представители Пенсионного фонда и компании «Техносерв» не смогли ответить CNews, как они относятся к решению суда.

История дела

По версии следствия, с апреля 2017 г. по январь 2019 г. замглавы ПФР Алексей Иванов ежемесячно получал взятки от представителей «Техносерва». В совокупности им было получено 4,4 млн руб., что квалифицируется как взятка в особо крупном размере. Как предполагает следствие, Копейкин передал чиновнику карточку Промсвязьбанка, которым тогда владели братья Алексей и Дмитрий Ананьевы (которые также являются основателями «Техносерва»), и на нее ежемесячно поступало по 200 тыс. руб. Взамен компании «Редсис» и «Техносерв», подконтрольные в то время Ананьевым, побеждали в тендерах на закупку оборудования, разработку ПО, а также предоставление других услуг Пенсионному фонду. При этом «Редсис» занималась подготовкой техдокументации на поставку «железа» и оказание услуг, после чего передавала ее сотрудникам ПФР для размещения на площадках электронных аукционов. Копейкин, как рассказывали представители «Техносерва», с 2011 г. работал в команде Алексея Ананьева.

Бывший директор департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв» Алексей Копейкин

Иванов был задержан правоохранителями одновременно с Копейкиным в июле 2019 г. Его задержание было произведено накануне объявления тендера на развитие единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) — ключевой информационной системы Пенсионного фонда. Стоимость контракта могла достичь 1,5 млрд руб. При этом «Техносерв» имеет непосредственное отношение к разработке ЕГИССО — в мае 2017 г. компания выиграла тендер на аренду вычислительной инфраструктуры и организацию связи для этой системы.

Подробности об участниках

В прошлом Иванов работал в «Техносерве», куда пришел в 2005 г., а в 2007 г. уже был руководителем департаментом по работе с энергетической промышленностью. В 2011-2012 гг. он работал в НИИ «Восход» на должности заместителя директора. Иванов приступил к работе в Пенсионном фонде в 2016 г. Сначала занимал пост советника председателя правления фонда, а в апреле 2017 г. стал зампредом правления. В его ведении оказались вопросы ИТ, телекоммуникаций, информатизации, персонифицированного учета, кибербезопасности, электронных услуг.

Экс-замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов

Основными ИТ-подрядчиками Пенсионного фонда были «Редсис», «Магелан» и «Компьютел систем менеджмент». В мае 2017 г. эти компании договорились об открытии кредитной линии и предоставлении банковской гарантии с Промсвязьбанком. Компании оказались в залоге у банка до выполнения обязательств. Затем в апреле 2017 г. стало известно об их слиянии. Юрлицо «Компьютел» было ликвидировано в феврале 2018 г.

Алексей Ананьев купил ГК «Редсис» в сентябре 2016 г. Он знал, что все госконтракты достаются этой компании, поэтому проявлял к ней интерес, рассказал РБК представитель СК, отметив, что после покупки ГК бизнесмен не только продолжил давать взятки чиновникам, но даже встал во главе всей организованной преступной группы. «Он посадил на место советника председателя правления ПФР своего подчиненного по “Техносерву” Алексея Иванова», — добавил представитель Следственного комитета.

По данным СК, «Редсис» активно выполняла госконтракты ПФР, а также Межрегионального инфоцентра этого Фонда, в период с 2017 по 2019 гг. Общая сумма контрактов составила 5,33 млрд руб.