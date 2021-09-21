Власти уничтожили первую в России платежную систему

«Киберплат», первая российская платежная система, прекратила свою работу. Это стало следствием отзыва лицензии у банка «Платина», запустившего ее в 1998 г. и являвшегося ее расчетным центром. Центробанк отобрал у него лицензию в связи с нелегальными платежами в адрес онлайн-казино.

«Пионеру» платежных систем пришел конец

В России прекратила свою работу платежная система «Киберплат», пишут «Ведомости». Это случилось спустя всего четыре дня после отзыва лицензии у банка «Платина», развивающего онлайн-банкинг еще с конца 1990-х годов.

«Платина» является основателем и расчетным центром «Киберплата». Как сообщал CNews, причиной отзыва лицензии стали нелегальные платежи в адрес онлайн-казино и букмекеров.

Центробанк отозвал лицензию у «Платины» 17 сентября 2021 г. По информации издания, в этот же день стали появляться первые сообщения о задержках платежей через «Киберплат».

Система «Киберплат» была запущена 23 года назад, в марте 1998 г. Это пионер среди российских платежных систем. К концу 2019 г. услугами «Киберплата» пользовалось более 200 интернет-магазинов (статистика банка «Платина»).

Будущее платежной системы «Киберплат» радужным в настоящее время назвать нельзя

Система насчитывала свыше 1,48 млн точек передачи платежей. К ней было подключено около 8300 сервис-провайдеров, в том числе операторы связи МТС, «Билайн, «Мегафон» и Tele2.

Самый первый платеж через «Киберплат» был проведен 18 марта 1998 г. в пользу компании «Гарант-парк». Первый онлайн-платеж оператору связи через эту систему датирован 12 августа 1998 г. Реципиентом стал оператор «Билайн». До приостановки деятельности система работала в России, Казахстане и Индии.

Также «Киберплат» известна тем, что еще в сентябре 2014 г. на фоне законодательных инициатив, касающихся локализации финансовых транзакций внутри страны, она заявляла о создании отечественного аналога глобальной системы обмена межбанковскими финансовыми сообщениями SWIFT. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

Клиенты успели подстраховаться

Часть клиентов «Киберплата» в настоящее время переключились на использование других платежных систем. Так поступил, к примеру, Росбанк.

«В связи с отзывом лицензии у банка “Платина” наблюдались случаи непрохождения оплаты некоторых видов услуг через “Киберплат”. Проведение платежей было оперативно переведено на платформу другого партнера», – сообщил «Ведомостям» руководитель пресс-службы Росбанка Михаил Шубин, не уточнив, какой сервис заменил банку систему «Киберплат».

Аналогичный шаг предпринял и оператор «Билайн». «У некоторых наших абонентов на прошлой неделе могли возникнуть трудности при оплате сервисов и услуг со счета мобильного телефона. Это связано с отзывом лицензии у банка, через который проходили такие платежи. В настоящий момент весь трафик переведен в другой партнерский банк, работоспособность сервисов восстановлена в полном объеме», – заявили изданию представители оператора. Какой банк выступил партнером в данном случае, тоже остается неизвестным.

Сотрудники МГТС сообщили «Ведомостям», что с момента отзыва лицензии у банка «Платина» оператор перестал получать платежи из него. «Компания идентифицирует платеж только по номеру договора и банку-плательщику», – заявил представитель оператора.

Гендиректор компании «Эвотор» Андрей Романенко сообщил «Ведомостям», что «платежная система «Киберплат» занимала менее 10% рынка. По его словам, «более 80% платежей за сотовую связь идет через крупнейшие банки».

Как «Киберплат» связана с банком

За платежной системой стоит компания ООО «Киберплат». Она является ее юридическим лицом. 74-процентную долю в ней удерживает оффшорная компания Reskami Property с Британских Виргинских островов.

Оставшиеся 24% ООО «Киберплат» принадлежат еще одному оффшору из той же юрисдикции – Cyberplat Worldwide. Он аффилирован с банком «Платина» через своего гендиректора Андрея Грибова.

Доли в ООО «КБ «Платина» (юрлицо банка «Платина») делят три компании (ООО) – «Гран», «Капитал» и «Энергия». Этими структурами владеет Андрей Грибов, притом сразу через три других ООО: «Спецвнештехнология», «Техностройимпорт» и «Союзтехпромэкспорт».

Помимо этого, банк «Платина» является расчетным банком для системы «Киберплат», о чем сказано на ее официальном сайте. Это тоже напрямую связано с приостановкой работы системы.

Домен сайта платежной системы зарегистрирован на упомянутую ООО «Киберплат». Выручка компании за 2020 г. достигла 283,4 млн, что составляет 50-процентное падение в сравнении с показателями 2019 г. Убыток компании с продаж оказался на уровне 1,657 млн руб. против прибыли в размере 213,2 млн по итогам 2019 г.

Прогнозы подтвердились

Источник CNews на рынке электронной коммерции сразу после отзыва лицензии у банка «Платина» высказал предположение, что «Киберплат» не сможет работать без своего расчетного банка. «Мы уже отключили прием платежей через “Киберплат”», – заявил собеседник издания. Его прогноз оправдался.

Бывший топ-менеджер «Киберплат» тоже не был уверен в светлом будущем компании на фоне случившегося с банком. «“Киберплат” – это ИТ-решение, которое работало через банк “Платина”. С отзывом лицензии у банка прекращается и работа “Киберплат”», – сказал он CNews.

С его слов, вероятность того, что банк «Платина» в этом случае может быть заменен каким-то другим банком, невелика. «Эти две структуры глубоко проинтегрированы, их взаимодействие выстраивалось годами, и вряд ли в эту схему удастся пустить какой-то другой банк», – сообщил CNews бывший топ-менеджер компании «Киберплат».

Он добавил также, что в платежном бизнесе недопустимы простои. «Клиент не может ждать с оказанием услуг и при появлении сбоев переходит к другому клиенту, например, к Qiwi», – продолжает бывший топ-менеджер компании.

Не первый случай

В России ситуация, сложившаяся вокруг «Киберплата» не является прецедентом. К примеру, после закрытия опорного банка прекратила свою работу платежная система Comepay. Она была аффилирована с Финарс-банком, банковскую лицензию у которого Центробанк отозвал в конце апреля 2017 г. По информации «Коммерсанта», в конце июня 2020 г. Comepay была признана банкротом.

С иском о банкротстве ООО «Кампэй» (юрлицо Comepay) в Арбитражный суд Москвы обратился Альфа-банк. В судебном вердикте сказано, что сумма претензий банка перевалила за 327 млн руб.

Согласно материалам дела, в 2016 г. Comepay получила от Альфа-банка гарантии с лимитом до 400 млн руб. Компания перестала выполнять обязательства по ним перед операторами связи, в пользу которых она принимала платежи через свои терминалы оплаты. Размер обязательств перед «Мегафоном» составил 218 млн руб., перед «Билайном» – 146 млн руб., перед МТС – 30 млн руб.

Что касается Финарс-банка, то Центробанк лишил его лицензии за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов самого регулятора.