Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентябряCNews приглашает 28 сентября принять участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2021».
CNews приглашает 28 сентября принять участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2021».
Основные темы конференции:
Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора
- Система быстрых платежей: как изменится рынок?
- Что даст банкам новый «Маркетплейс»?
- Каковы перспективы Единой биометрической системы?
- Какие дополнительные сервисы появятся в банках?
Технологии и инструменты
- Аналитика и большие данные в реализации концепции Real-time offering?
- Как традиционному банку увеличить цифровые продажи?
- Как правильно внедрить биометрию в процесс взаимодействия с клиентом?
- Аутсорсинг, аутстаффинг или инхаус: что выбирают российские банки?
Безопасность
- Как обеспечить безопасность цифровых платежей?
- Возможно ли достичь компромисса между удобством и безопасностью?
- Как управлять безопасностью банковской инфраструктуры?
- Требования Центробанка к ИБ: как соответствовать и исполнять?
Тренды
- Конкуренция или сотрудничество: как взаимодействовать банкам и финтех-компаниям?
- В любом месте, в любое время: когда коммуникации банка с клиентом станут омниканальными?
- Блокчейн в финсекторе: нишевые решения или полное изменение отрасли?
- Найдут ли IRA-системы свое место в банках?
С докладами выступят:
Нина Михеева, Head of IT, HSBC Russia;
Борис Федоров, начальник отдела развития дистанционных сервисов брокерского обслуживания, Газпромбанк;
Виталий Трепыхалин, директор департамента ИТ-развития Московского кредитного банка;
Виталий Копысов, директор по инновациям, СКБ-банк;
Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции, Райффайзенбанк;
Илья Батай, CDTO, УК «Ингосстрах-Инвестиции»;
Илья Щиров, исполнительный вице-президент, руководитель развития чат-канала и чат-ботов, Райффайзенбанк;
Ярослав Кабаков, директор по стратегии, ИК «ФИНАМ»;
Никита Драчев, директор по рискам, «Фольксваген Банк»;
Илья Овчинников, директор по продажам Infinidat.