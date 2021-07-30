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Альфа-Банк представил принципиально новый интернет-банк

В нем полностью переработаны дизайн и пользовательские сценарии, а также расширена функциональность. Попробовать новую версию можно по ссылке alfa.click.

Каким стал интернет-банк Альфа-Клик?

Альфа-Банк выпустил новую версию своего интернет-банкинга. В компании отмечают, что основой для платформы послужила идея кроссдевайсного подхода.

«Почти 7 млн клиентов Альфа-Банка регулярно пользуются нашими цифровыми каналами. Среди них есть и те, кому удобно пользоваться банковскими сервисами не только в телефоне, но и на планшете, ноутбуке. Именно для таких клиентов мы радикально переработали интернет-банк Альфа-Клик. Не отказываясь от идеологии mobile first, мы стараемся учесть самые разнообразные потребности пользователей», — сказал Иван Пятков, директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка.

Альфа-Банк выпустил новую версию своего интернет-банкинга

Поводом для большой перестройки послужили исследования, проведенные Альфа-Банком в последнее время. Их результаты дали понять, что мобильное приложение не заменяет интернет-банк, так как пользователи применяют эти инструменты по-разному. Например, в интернет-банке удобно заполнять длинные формы, внимательно изучать многостраничные документы и анализировать финансовую информацию. Приложение же отлично подходит для оперативного управления финансами, оплаты сервисов и услуг.

Как отмечают в самом банке, новая платформа была создана практически с нуля. Ее основой стала микросервисная архитектура мобильного приложения Альфа-Банка, которая зарекомендовала себя простой в разработке, надежной и гибкой.

«Цифровой банкинг сегодня, по сути, стал мобильным: десктопный банкинг ушел в прошлое вместе с настольными компьютерами. На смену им пришли ноутбуки и планшеты — а это тоже мобильные девайсы. Значит, оппозиция «мобильное приложение и интернет-банк» перестала быть актуальной. Теперь это все — цифровой банкинг, а клиент выбирает в моменте, что ему удобно», — говорит Владимир Китляр, лидер команды Alfa Digital в Санкт-Петербурге.

Главную страницу переработали полностью

Раньше клиентам приходилось искать счета и карты в выпадающих пунктах длинного горизонтального меню, что было не вполне удобно. Теперь все продукты размещены в закрепленном меню слева, которое отображается на каждой странице интернет-банка. Также в этом меню появились иконки, сразу дающие понять, где вклад, где карта, где кредит, сколько денег и на каком счете лежит. Рядом с некоторыми продуктами также выводится дополнительная информация — дата следующего платежа по кредиту или закрытия вклада.

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В новой версии платформы все продукты собраны в закрепленном меню слева

«Первое, с чего мы начали создание нового интернет-банка — это главная страница, то, что запомнится больше всего и привлечет максимум внимания клиента. Очень важно было поймать баланс между функциями и не перегрузить контентом, поэтому здесь мы продумывали каждую деталь, вплоть до запятых», — объясняет Нина Красавина, продуктовый лидер интернет-банка Альфа-Банка.

Не забыли разработчики и о популярной в последнее время опции скрытия от посторонних глаз данных счетов или баланса пользователя. В интернет-банке Альфы она синхронизирована с мобильным приложением: если выключить отображение в одном месте, оно автоматически выключится и в другом.

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В интернет-банке Альфы теперь можно скрывать счета и баланс

Переводы стали проще и интеллектуальнее

Для большего удобства пользователей на главной странице также появился виджет для моментальных переводов, с помощью которого можно перевести деньги между своими счетами или с карты на карту в два клика.

Если же необходимо совершить перевод по реквизитам (а это — именно та функция, ради которой, согласно исследованиям, пользователи преимущественно и открывают интернет-банк), то с этим поможет специально разработанная умная форма. Уже при заполнении первых полей форма определяет тип перевода (в бюджет, физическому или юридическому лицу) и в зависимости от этого убирает или добавляет нужные поля. А при вводе ИНН вообще автоматически подгружаются остальные реквизиты.

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Умная форма отвечает за переводы по реквизитам

Доработан и блок переводов через систему быстрых платежей (СБП). С ее помощью можно бесплатно перевести до 100 000 рублей в месяц, но клиенты пожаловались, что они не понимают, исчерпан ли уже лимит. Теперь интернет-банк будет подсказывать при отправке денег через СБП о том, какая часть лимита уже израсходована.

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Интернет-банк будет подсказывать при отправке денег через СБП о том, какая часть лимита уже израсходована

Карты отделили от счетов

В предыдущей версии интернет-банка и карты и счета назывались счетами. Это приводило к затруднениям при попытке смены пин-кода или оперативном управлении. Разработчики Альфа-Банка учли эту проблему и разделили счета и карты в меню, попутно поменяв дизайн страниц.

Разработчики Альфа-Банка разделили счета и карты в меню

При этом в верхнюю часть экрана вынесены основные функции — пополнение, оплата, получение реквизитов. Сервисные функции получили дополнительные визуальные отличия.

Изменилось и отображение вкладов и кредитов. Теперь на странице вкладов пользователям доступна удобная визуализация графика начислений, благодаря которой пользователи сразу понимают, какой процент начислен, какие суммы еще будут переведены и когда заканчивается срок вклада.

На странице кредитов также вместо непонятной диаграммы теперь лаконичный график с датами ближайших платежей. По каждому пункту доступна детализация (сколько денег пойдет на погашение основного долга, а сколько — на проценты).

Новый дизайн страницы кредитов в Альфа-Клике

Клиенты решают, каким будет Альфа-Клик

Для удобства пользователей все важные уведомления собраны в одном месте. В отдельной ленте появляются карточки с информацией о ближайших платежах, предупреждения о сроке закрытия вклада, штрафах ГИБДД и счетах на оплату. Персональные предложения от банка также включены в эту ленту, но находятся в самом конце списка.

Единая лента Альфа-Клика с уведомлениями

В банке отмечают, что в ближайшем будущем в решении появится авторизация по QR-коду из мобильного приложения, чат с поддержкой, а также переводы на карты международных банков. На стадии проработки вопрос создания адаптивной верстки для смартфонов.

Также в Альфа-Клике появились плавные переходы. В банке уверены, что это не просто элемент дизайна, а одна из тех деталей, которая отвечает за первое впечатление от сервиса. Разработчики определили последовательность и скорость
загрузки блоков страницы и контента на ней. В зависимости от его количества страница плавно «раздвигается» по вертикали.

Плавные переходы в Альфа-Клике

Но последнее слово при использовании приложений мобильного и интернет-банка остается за клиентом. Поэтому Альфа-Банк просит самих пользователей рассказать, чего не хватает новой платформе. Читайте инструкцию на alfa.click, тестируйте и пишите на newclick@alfabank.ru, что нужно добавить и доработать.

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