Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля
15 июля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.».
15 июля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.».
Российский рынок онлайн-образования активно развивается, свидетельствуют данные совместного исследования TalentTech, университета «Нетология» и EdMarket. В ближайшие годы он будет расти приблизительно на 12-15% в год. Некоторые крупные игроки растут на 40-300% ежегодно. Онлайн-образование является одним из самых популярных направлений инвестиций: за последние 2 года в отрасли произошло не менее 45 сделок на общую сумму около ₽80 млн. Кроме того, это направление часто выбирают стартапы – в марте 2020 г. каждый пятый стартап специализировался на решении в сфере онлайн-образования.
В списке основных трендов российского рынка онлайн-образования стремление его игроков выйти на международный рынок, рост спроса на специалистов по организации работы онлайн-школ и появление компаний, готовых взять на себя заботу об их запуске, все большая популярность курсов, направленных на персональное развитие, таких как живопись, дизайн, управление финансами, мотивация. На этом фоне растет интерес к EdTech-проектам со стороны крупных компаний, таких как «Яндекс», Mail.ru, Сбербанк.
Основные вопросы к обсуждению:
- Как развивается рынок онлайн-образования?
- Кто является основным пользователем таких услуг?
- Какие направления обучения наиболее востребованы?
- Какие курсы особенно популярны?
- Насколько сложно открыть онлайн-школу?
- Как организовать онлайн-обучение в крупной компании?
- Как мотивировать сотрудников на получение новых навыков и проконтролировать результат?
- Каким должен быть онлайн-курс, чтобы от него невозможно было оторваться?
- Какое влияние на рынок онлайн-обучения оказал массовый перевод учебных заведений на удаленную работу?
- Какие проблемы удалось выявить благодаря массовому переходу на онлайн-обучение?
- Как будет развиваться рынок онлайн-образования после отмены карантина и возвращению к нормальной жизни?
С докладами выступят:
Александр Фадеев, проректор по цифровизации - директор центра цифровых образовательных технологий, Томский политехнический университет;
Андрей Райгородский, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики, Московский физико-технический институт;
Светлана Калмыкова, директор Центра открытого образования, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;
Артем Миллер, заместитель руководителя Департамента информационных систем и сервисов, фонд «Сколково»;
Иван Карлов, руководитель лаборатории цифровой трансформации образования, Институт образования НИУ ВШЭ;
Марина Парвадова, ведущий юрист департамента лицензирования юридической фирмы «Клифф».
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина.