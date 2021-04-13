Ozon покупает бывший банк «Ашана»

Ozon приобретает Оней-банк. Изначально данный банк создавался «Ашаном», но затем проект был свернут и продан Совкомбанку.

Ozon покупает банк

Интернет-ритейлер Ozon сообщил о приобретении Оней-банка. Ожидается, что за 100% акций банка будет заплачено не более $10 млн. Продавцом выступил Совкомбанк.

Чуть ранее гендиректор Ozon Александр Шульгин говорил в интервью газете Financial Times, что компания намерена получить банковскую лицензию для развития финтех-направления, включая кредитование своих клиенов из числа продавцов. «Малому и среднему бизнесу сложно получить финансирование на приемлемых условия, оно либо слишком дорогое, либо недоступное», — говорил Шульгин.

Бывший банк «Ашана»

Оней-банк был создан в 2013 г. группой Auchain и голландской Credit Europe. Банк образовался для обслуживания клиентов магазинов «Ашан», «Леруая мерлен», «Декатлон» и др. В том числе банк выпускал карты «Visa Ашан». В конце 2020 г. владельцы Оней-банка решили свернуть бизнес и продали его Совкомбанку. После этого Оней-банк прекратил обслуживание выпущенных им карт.

Зачем Ozon собственный банк

В Ozon заявили, что данное приобретение обеспечит компанию всеми необходимым лицензиями для развития финтех-направления, которое будет осуществляться путем улучшения качества и спектра финансовых сервисов для покупателей и продавцов платформы Ozon. Улучшенные финансовые сервисы помогут Ozon удерживать покупателей и привлекать продавцов в свой маркетплейс, а также улучшить монетизацию своей платформы и адресность своих предложений.

Ozon приобретает Оней-банк

В то же время Ozon, создавая портфолио своих финансовых сервисов, продолжит работать с другими банками и финтех-компаниями для финансирования кредитов и создания новых продуктов и сервисов для покупателей и продавцов.

Финтех-направление Ozon

Ozon развивает свое финтех-направление с 2018 г. Соответствующие сервисы предлагаются как частным, так и корпоративным клиентам. Частным клиентам предлагаются такие сервисы как рассрочка платежей за приобретенные на маркетплейсе товары и брендированная карта Ozon.card, которой пользуется порядка 500 тыс. человек.

В корпоративном сегменте платформа Ozon.invest предлагает возможность продавцам получать кредиты от различных финансовых организаций, таких как банк «Открытие», МТС-банк, Альфа-банк и микрокредитные организации. В начале 2021 г. Ozon создал собственную микрокредитую организацию.

Вице-президент Ozon по финансовым сервисам Ваге Овасапян отмечает, что Совкомабанк является давним партнером Ozon, с которым компания развивает проекты на массовом и корпоративном рынках. Сделка по покупке Оней-банка обеспечит Ozon большую гибкость в запуске финансовых сервисов, включая увеличение скорости платежей при уменьшении комиссии.

Аналитик «Финам» Леонид Делицин отмечает, что Ozon выстраивает собственную экосистему, инфраструктурой для которой станет банк. Кроме того, Ozon намерен активно привлекать продавцов на свой мартеплейс, предлагая им, в том числе, выгодные условия кредитования.