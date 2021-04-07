Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля

CNews приглашает 15 апреля 2021 г. принять участие в офлайн-конференции «ИКТ в финансовом секторе 2021».

Основные темы конференции:

Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора

Система быстрых платежей: как изменится рынок?

Что даст банкам новый «Маркетплейс»?

Каковы перспективы Единой биометрической системы?

Какие дополнительные сервисы появятся в банках?

Технологии и инструменты

Аналитика и большие данные в реализации концепции Real-time offering?

Как традиционному банку увеличить цифровые продажи?

Как правильно внедрить биометрию в процесс взаимодействия с клиентом?

Аутсорсинг, аутстаффинг или инхаус: что выбирают российские банки?

Безопасность

Как обеспечить безопасность цифровых платежей?

Возможно ли достичь компромисса между удобством и безопасностью?

Как управлять безопасностью банковской инфраструктуры?

Требования Центробанка к ИБ: как соответствовать и исполнять?

Тренды

Конкуренция или сотрудничество: как взаимодействовать банкам и финтех-компаниям?

В любом месте, в любое время: когда коммуникации банка с клиентом станут омниканальными?

Блокчейн в финсекторе: нишевые решения или полное изменение отрасли?

Найдут ли IRA-системы свое место в банках?

Подтвердили свое участие в конференции:

Анна Еганова, директор департамента развития и операционной эффективности ИТ Росбанка;

Дмитрий Гришин, директор по инновациям, банк «Уралсиб»;

Илья Батай, CIO, «Альфа-Капитал»;

Виталий Копысов, директор по инновациям, «СКБ-Банк»;

Наталья Триппель, начальник управления развития ИТ процессов блока ИТ, банк «Зенит»;

Андрей Саломатин, директор департамента по развитию ИТ, «Ренессанс Кредит»;

Михаил Соломонов, директор по развитию бизнеса, Haulmont;

Всеволод Вайнер, руководитель направления облачных платформ G-Core Labs ;

Георгий Коннов, Product Owner: B2B e-commerce, Райффайзенбанк;

Александр Бычков, директор департамента информационных технологий, КБ «Геобанк» ;

Андрей Королев, исполнительный вице-президент Газпромбанка ;

Сергей Дощенко, советник генерального директора «Флекссофт», управляющий партнёр TopCEOTeam.com.