Основатель Qiwi покидает компанию, избавившись от «Совести» и «Рокетбанка»

Рокировка в руководстве Qiwi

Платежная система Qiwi сообщила об изменениях в своем руководстве. Гендиректор компании Борис Ким намерен покинуть свой пост после годового собрания акционеров Qiwi, которое состоится в июне 2021 г.

Новым гендиректором компании станет Андрей Протопопов. Протопопов работает на руководящих постах в Qiwi с 2013 г. Он последовательно занимал посты руководителя отдела управления продуктами, директора по ИТ и развитию продуктов и гендиректора платежного сегмента группы Qiwi.

Как происходили перестановки между руководителями Qiwi

Платежная система Qiwi появилась в 2008 г. путем слияния систем ОСМП и E-port. Основателями ОСМП были Сергей Солонин и Андрей Романенко, E-port – Борис Ким и Mail.ru Group.

Президентом Qiwi стал Андрей Романенко, председателем совета директоров – Борис Ким. В 2012 г. между основателями Qiwi произошла рокировка: гендиректором стал Сергей Солонин, председателем совета директоров – Романенко, а Ким стал простым членом совета.

Борис Ким говорит, что приходил на пост гендиректора Qiwi лишь на один год

Но уже вскоре Ким вновь был назначен председателем совета директоров, а Романенко остался простым членом совета. В 2013 г. Qiwi провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже NASDAQ. После этого Романенко постепенно распродал свою долю в Qiwi и вышел из совета директоров компании. Избавился от своей доли и Mail.ru Group.

Часть своего пакета продал и Ким. Солонин же стал контролирующим акционером компании. В конце 2019 г. было объявлено, что Солонин покидает пост гендиректора Qiwi и станет председателем совета директоров компании. Ким, наоборот, покинул пост председателя совета директоров и стал гендиректором компании.

Как Ким избавлялся от «Рокетбанка» и «Совести»

Борис Ким пояснил CNews, что он изначально приходил на пост гендиректора компании только на один год. Его задачей было свернуть ряд проектов, включая «Рокетбанк» и «Совесть», а также обновление стратегии компании и подбор преемника.

Сейчас данные задачи были выполнены. Проект «Рокетбанка» - виртуального банка, ориентированного на продвинутую аудиторию – сначала пытались продать, а потом просто закрыли. Проект «Совесть», карты, позволяющий осуществлять покупки в рассрочку, был продан «Совкомбанку» за примерно 6 млрд руб.

У Кима остается 1,9% акций Qiwi. Экономическая доля Солонина составляет 17%, голосующая – 65,7%.