Спецпроекты

Основатель Qiwi покидает компанию, избавившись от «Совести» и «Рокетбанка»

Бизнес Кадры Интернет E-commerce Веб-сервисы ИТ в банках
, Текст: Игорь Королев
Сооснователь платежной системы Qiwi Борис Ким покидает пост гендиректора компании. Проруководив компанией чуть более года, Ким закрыл проект «Рокет» и избавился от проекта «Совесть».

Рокировка в руководстве Qiwi

Платежная система Qiwi сообщила об изменениях в своем руководстве. Гендиректор компании Борис Ким намерен покинуть свой пост после годового собрания акционеров Qiwi, которое состоится в июне 2021 г.

Новым гендиректором компании станет Андрей Протопопов. Протопопов работает на руководящих постах в Qiwi с 2013 г. Он последовательно занимал посты руководителя отдела управления продуктами, директора по ИТ и развитию продуктов и гендиректора платежного сегмента группы Qiwi.

Как происходили перестановки между руководителями Qiwi

Платежная система Qiwi появилась в 2008 г. путем слияния систем ОСМП и E-port. Основателями ОСМП были Сергей Солонин и Андрей Романенко, E-port – Борис Ким и Mail.ru Group.

Президентом Qiwi стал Андрей Романенко, председателем совета директоров – Борис Ким. В 2012 г. между основателями Qiwi произошла рокировка: гендиректором стал Сергей Солонин, председателем совета директоров – Романенко, а Ким стал простым членом совета.

kim6001.jpg
Борис Ким говорит, что приходил на пост гендиректора Qiwi лишь на один год

Но уже вскоре Ким вновь был назначен председателем совета директоров, а Романенко остался простым членом совета. В 2013 г. Qiwi провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже NASDAQ. После этого Романенко постепенно распродал свою долю в Qiwi и вышел из совета директоров компании. Избавился от своей доли и Mail.ru Group.

Часть своего пакета продал и Ким. Солонин же стал контролирующим акционером компании. В конце 2019 г. было объявлено, что Солонин покидает пост гендиректора Qiwi и станет председателем совета директоров компании. Ким, наоборот, покинул пост председателя совета директоров и стал гендиректором компании.

Как Ким избавлялся от «Рокетбанка» и «Совести»

Борис Ким пояснил CNews, что он изначально приходил на пост гендиректора компании только на один год. Его задачей было свернуть ряд проектов, включая «Рокетбанк» и «Совесть», а также обновление стратегии компании и подбор преемника.

Сейчас данные задачи были выполнены. Проект «Рокетбанка» - виртуального банка, ориентированного на продвинутую аудиторию – сначала пытались продать, а потом просто закрыли. Проект «Совесть», карты, позволяющий осуществлять покупки в рассрочку, был продан «Совкомбанку» за примерно 6 млрд руб.

У Кима остается 1,9% акций Qiwi. Экономическая доля Солонина составляет 17%, голосующая – 65,7%.

Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая

Конференция CNews «ИТ в промышленности 2021» состоится 6 апреля

Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности

CNews приглашает на работу журналистов, редакторов и дизайнеров

Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля

Российский малый и средний бизнес допустят к онлайн-агрегаторам финансовых услуг, которыми могли пользоваться только физлица

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро

Лучшие погружные блендеры в 2021 году: выбор ZOOM

Техноблог

Действительно ли вам нужен ночной режим в смартфоне?

7 автоматических кофемашин до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый космический отель: как это будет?

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий