Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг ERP-систем

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг ERP-систем 2021. Аналитики провели сравнение возможностей, форматов поставки и других характеристик. На базе рейтинга стало возможным построить мишень ERP-систем — визуальное представление сложившейся на рынке ситуации.

Изначально ERP-системы — достаточно мощный вид программного обеспечения, целевой аудиторией которого в первую очередь является крупный бизнес. Однако тренд на развитие малого бизнеса и индивидуального предпринимательства пошатнул эту концепцию, и сегодня на рынке присутствуют простые и менее мощные облачные решения.

Для сравнения решений разного уровня редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews разработала комплексную методику, основанную на 6 критериях, наиболее точно отвечающую потребностям рынка.

Рейтинг ERP 2021

Сравнение поставщиков проводилось по следующим критериям:

Функционал ERP-систем Форматы поставки Длительность и ограничения тестовой версии (бесплатного периода) Количество отраслевых решений Наличие и доступ к документации Стоимость

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«Рынок ERP-систем нельзя назвать показательным, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — В конкурентных сегментах мы видим множество решений высокого уровня, разброс по баллам между которыми относительно мал. А в сегменте ERP — 4 явных лидера и существенное отставание всех остальных продуктов как от лидеров, так и друг от друга».

Лидером рейтинга признано решение 1C:ERP, обладающее полным функционалом, разными форматами поставки, большим числом отраслевых решений и достаточно низкой стоимостью.

Второе место у платформы Business Central от Microsoft, одним из официальных дистрибьюторов которой на территории России является компания Navicon. Это также полнофункциональное решение, распространяющееся как по подписке (в облаке или на серверах заказчика), так и в коробочной версии. Тестовая версия не ограничена по времени, имеется несколько отраслевых решений.

На третьем месте — еще одно полнофункциональное решение Галактика ERP, ориентированное в первую очередь на автоматизацию крупных предприятий и холдинговых структур. Поставщик предусматривает 14 отраслевых решений. Любую возможную конфигурацию данной ERP-системы можно бесплатно тестировать в течение 3 месяцев.

Таблица 1. Топ-5 российских поставщиков ERP Enterprise

Место ERP-система Сумма баллов 1 1С:ERP 512 2 Business Central by Navicon 438 3 Галактика ERP 435 4 SAP 433 5 Лексема 359

Источник: Market.CNews. Полная версия

Обзор ERP-систем 2021

Рейтинг ERP-2021 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Мишень CNews ERP-систем 2021

На основе собранной информации стало возможным построение мишени CNews — графической визуализации оценки предлагаемых решений (см. рисунок 1). Чем ближе предложение поставщика к центру мишени, тем более доступным и сбалансированным оно является. Смещение по осям характеризует слабые места.

Рис. 1. Мишень CNews ERP-систем 2021

Некоторые аспекты рынка ERP-систем. Мнение Market.CNews

ERP-системы являются дорогим, можно сказать «элитным» видом программного обеспечения, конфигурируемым под конкретного заказчика, причем крупного. Тренд на малый бизнес и сборку готовых «коробочных» решений на рынок ERP, конечно, повлиял, но кардинально изменить его не смог (как это произошло, например, с сегментом CRM-систем).

В ERP-сегменте наблюдается популярный на рынке модульный подход к конфигурированию ПО. Однако велика доля и кастомной разработки. До сих пор далеко не все поставщики готовы назвать точную стоимость решений, апеллируя к необходимости составления сметы под требования заказчика.

Все это объясняет распределение сил на рынке: несколько компаний, исторически занявших рынок, удерживают свои позиции, и пошатнуть это равновесие новым игрокам практически невозможно (поэтому отставание других игроков весьма значительно). Впрочем, новые игроки не сильно и стремятся (поэтому ощутимой борьбы между ними нет, а разброс баллов достаточно большой).

Из тенденций в развитии ERP стоит отметить акцент на автоматизацию рабочих процессов, внедрение бизнес-аналитики, создание роботов, машинное обучение.

В сегменте ERP уровень цен далеко не всегда занимает первое по важности место, уступая возможностям и функционалу систем. Тем не менее, некоторое значение он имеет. В рамках рейтинга было проведено сравнение по ценам на базе двух конфигураций — на 5 пользователей с ограниченным функционалом и на 200 пользователей с полным функционалом. Более точные цены можно узнать в ИТ-маркетплейсе Market.CNews на странице поиска тарифов.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой ERP в теме письма.

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