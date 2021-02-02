Онлайн-конференция CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности» состоится 16 февраля

16 февраля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Удаленная работа 2021: новые возможности».

Основные вопросы к обсуждению:

Удаленная работа в России

Каковы перспективы перевода сотрудников на удаленную работу?

Какие категории сотрудников должны обязательно работать в офисе?

Как контролировать качество работы удаленного сотрудника?

Какова роль руководителя в процессе мотивации удаленных сотрудников?

Как меняется офисное пространство?

Основные технологии

Коммуникации между офисными и удаленными сотрудниками

Как организовать совместную работу больших групп?

Можно ли отказаться от бумажных документов?

Как бороться с инсайдерами на расстоянии?

Технологии защиты размытого корпоративного периметра?

Как организовать корпоративное обучение?

Работа с персоналом в новых условиях?

Перспективные направления

Какие новые возможности открывает удаленная работа?

Как использовать освободившееся офисное пространство?

Корпоративные мероприятия в режиме онлайн.

С докладами выступят:

Марина Михайлова, директор по персоналу Siemens Healthineers в регионе «Россия и Центральная Азия»;

Ярослав Кабаков, директор по стратегии, ИК «Финам»;

Елена Самойлова, директор по организационному менеджменту, PepsiCo;

Галина Богатова, советник по блоку информационных технологий, «Гринатом»;

Артем Забава, ИТ-бизнес-партнер департамента развития технологий банковских процессов ИТ-дирекции, Московский кредитный банк;

Сергей Халяпин, главный инженер представительство Сitrix в России и странах СНГ;

Ирина Ткачева, начальник управления сопровождения командировок, «Сибур»;

Мария Солодарь, менеджер, общекорпоративные сервисы и органы управления, «Сибур»;

Представители компаний SberCloud, Luxoft.



Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина.