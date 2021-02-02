ИТ-директором «Ингосстраха» стал выходец из Росбанка

Директором по ИТ в «Ингосстрахе» стал Виктор Федосов. Ранее он занимал руководящую должность, связанную с информационными технологиями, в Росбанке. Еще раньше — в Русфинанс банке группы Societe Generale.

Новый ИТ-директор «Ингосстраха»

Директором по информационных технологий российской страховой компании «Ингосстрах» назначен Виктор Федосов. Топ-менеджер пришел в организацию из Росбанка. Там он, по заверению его новых работодателей, создал и возглавил департамент ИТ и розничного бизнеса, занимался трансформацией операционной модели, переведя на целевую операционную модель 50% сотрудников, вовлеченных в изменения.

На новом месте в сферу его ответственности войдут вопросы дальнейшей цифровизации компании и развития ИТ-системы для оперативной перестройки всех бизнес-процессов с фокусом на клиентский сервис.

В заслугу Федосову в «Ингосстрахе» ставят большой опыт в сфере ИТ. Среди его конкретных достижений в организации называют ведение проектов по внедрению, администрированию и интеграции передовых бизнес-решений, адаптацию ИТ-инфраструктуры для создания инновационных деловых возможностей, а также реализацию ИТ-программ, включающих интеллектуальные вспомогательные приложения.

Задачи для Виктора Федосова

Федосов полагает, что «Ингосстрах» уделяет вопросам развития ИТ большое внимание и инвестирует в это направление значительные средства. С его точки зрения, в период пандемии компания оперативно наладила удаленную работу сотрудников и обеспечила обслуживание клиентов в штатном режиме с помощью онлайн-технологий.

Виктор Федосов занял пост ИТ-директора «Ингосстраха»

«Моя задача будет заключаться в дальнейшей настройке ИТ-системы для корректировки всех бизнес-процессов под запросы и ожидания наших клиентов, — говорит он. — Мы создадим единый клиентский путь между всеми компаниями группы ИНГО. Кроме того, наша платформа позволит быстро подключать внешних партнеров для осуществления прямых продаж».

Трудовая биография Виктора Федосова

По данным «Ингосстраха», Виктор Федосов имеет два высших образования. Он окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ) и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.

До Росбанка в течение 10 лет он работал в Русфинанс банке группы Societe Generale, сначала в должности заместителя, а затем — директора по ИТ. В банке он выстроил работу проектного офиса, курировал управление изменениями и отвечал за внедрение стратегии в сфере ИТ-инноваций. Под его руководством в компании был внедрен аналитический и операционный SRM, а банк, как считают в «Ингосстрахе» вышел в лидеры рынка по скорости принятия решений о выдаче автокредитов, которая составляет сегодня 30 секунд.





Несколько фактов об «Ингосстрахе»

СПАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

«Ингосстрах» имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте России. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



