Сбербанк создал «убийцу» Zoom

У Сбербанка появился собственный видеосервис «СберМитап» для проведения видеоконференций и вебинаров. Он пока недоступен обычным пользователям, и есть вероятность, что в итоге работать в нем смогут только клиенты Сбербанка.

Видеоконференции от Сбербанка

Сбербанк разработал собственный сервис видеоконференций, получивший название «СберМитап» (от англ. «meetup» - «встреча»). Это именно веб-сервис, доступный в окне современного браузера, и первым на его появление обратил внимание портал «Октагон».

На момент публикации материала, по информации «Октагона», «СберМитап» работал в тестовом режиме, но доступ к нему обычным пользователям был закрыт. По данным «Октагон», в 2022 г. Сбербанк планирует начать продвижение своего сервиса среди владельцев банковских карт.

По состоянию на 14 января 2021 г. не было известно, существуют ли какие-либо ограничения в работе «СберМитапа». Редакция CNews обратилась в Сбербанк с вопросом, будет ли сервис доступен исключительно его клиентам, или же им смогут пользоваться все без исключения, и ждет ответа.

Экран видеоконференций в «СберМитапе»

Из базовых функций у «СберМитапа» есть как минимум возможность отключения микрофона и веб-камеры, плюс он умеет разворачивать видеодиалог на весь размер вкладки. Об этом свидетельствует скриншот на странице-презентации сервиса, где вкладка «Митапа» расположилась между вкладками с «Яндексом», с которым Сбербанк развелся летом 2020 г., и интернет-изданием «Медуза». К слову, у «Яндекса» тоже есть свой видеосервис – «Телемост».

Заработает сервис далеко не во всех браузерах – пока что разработчики заявляют о поддержке только лишь «Яндекс.браузера» версии не ниже 20.0, Chrome (80.0 и новее) и Safari, начиная с версии 13.0.

Что умеет видеосервис Сбербанка

Согласно главной странице «СберМитапа», сервис позволяет создавать видеоконференции и вебинары. В конференции могут участвовать до 25 участников с аудио и до 12 участников с видео, а сама она не имеет ограничений по времени.

Главный сайт сервиса не работает

Всем участникам доступны текстовый чат, возможность трансляции экрана, и все они могут вести запись этой конференции. Также на сайте сказано, что конференция будет доступна всегда по постоянной ссылке и не исчезнет по прошествии времени.

Сайт-презентация «СберМитап»

К вебинару в «СберМитапе» могут подключаться до семи спикеров и до 2000 зрителей. Им доступны чат, демонстрация экрана и простой вход по прямой ссылке.

Авторизоваться в сервисе пока нельзя

Однако стоит отметить, что воспользоваться сервисом через официальный сайт sbermeetup.ru в настоящее время невозможно – он выводит лишь сообщение «Сервис будет запущен в тестовом режиме в ближайшее время». Также есть сайт-презентация public.meetup.sberbank.ru, где уже доступны кнопки «Создать вебинар» и «Создать конференцию», по нажатию на которую происходит переход на страницу авторизации. Но она не заработала ни под «Яндекс.браузером», ни в Chrome, ни в Vivaldi – вместо любой формы подключения к сервису на ней в течение получаса висело сообщение «Идет аутентификация».

Кто стоит за «СберМитапом»

За создание «СберМитапа» отвечали специалисты SberUser – подразделения Сбербанка, которое раньше занималось браузером для внутренней экосистемы банка. Набор сотрудников для разработки видеосервиса Сбербанк вел с осени 2020 г.

Сбербанк построил «СберМитап» на ПО с открытым кодом

Как сообщил «Октагону» глава R&D-центра IVA Technologies Виктор Петров, «СберМитап», основывается на бесплатном решении Jitsi Meet с открытым исходным кодом. «Эта программная платформа обрела достаточно большую популярность в период пандемии за счёт того, что позволяет быстро разворачивать решения для масштабных видеоконференций. Кроме того, благодаря открытому исходному коду она отчасти лишена “болячек” Zoom, многое можно настроить. Дополнительным плюсом Jitsi Meet является также большое количество специалистов, способных работать с этой платформой, чему способствует ее открытый код. Но минус, свойственный всем решениям, построенным на свободном ПО, – в дальнейшем могут возникнуть проблемы с сервисной поддержкой самого проекта Jitsi», – рассказал Виктор Петров.

Многочисленные отечественные конкуренты

«СберМитап» – далеко не единственный российский сервис видеоконференций. Один из последних по состоянию на 14 января 2021 г. – это госсервис «Сферум», разрабатываемый по заказу Минпросвещения России для использования в образовательной среде. Как сообщал CNews, в конце декабря 2020 г. началась стадия его тестирования в школах 15 российских регионов.

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, школы получают данное ПО на бесплатной основе. В базе «Сферума», уточнил министр, лежат те же технологии, что использовались для видеонаблюдения за школьниками во время сдачи ими единого госэкзамена (ЕГЭ). «Эта система защищенная, поэтому никакие хакерские атаки и взломы этой системы невозможны. Все надежно защищено, так же, как и видеонаблюдение на ЕГЭ», – отметил Сергей Кравцов.

Интерфейс видеосервиса «Яндекса» похож на дизайн «СберМитапа»

Немного раньше, в июне 2020 г., собственный видеосервис появился у «Яндекса». Детище ИТ-гиганта получило название «Телемост», и поначалу это, как и «СберМитап», тоже был просто веб-сервис, работающий через браузер. В сентябре 2020 г. «Телемост» масштабно обновился и вышел в качестве отдельного приложения под Windows, macOS, Android и iOS.

В апреле 2020 г. видеосервис собственной разработки запустил холдинг Mail.ru Group. Названный «Видеозвонки Mail.ru», он с самого начала позиционировался как инструмент для онлайн-обучения, связи с коллегами и партнерами и звонков родственникам.