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Министр цифрового развития России заболел коронавирусом

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, Текст: Игорь Королев

Министр цифрового развития Максут Шадаев заразился коронавирусом, однако уже идет на поправку.

Максут Шадаев заразился COVID-19

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заразился коронавирусом COVID-19. Об этом курирующий ИКТ-отрасль вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил на встрече членов Правительства с Президентом России Владимиром Путиным.

По словам Чернышенко, которые приводит агентство «Интерфакс», Шадаев «успешно борется с COVID и уже идет на поправку». Со своей стороны, Владимир Путин пожелал министру скорейшего выздоровления и выхода на работу.

Краткая биография Шадаева

Максут Шадаев стал министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в конце января 2020 г. после формирования нового состава Правительства. После этого министерство получило официальное сокращенное название Минцифры (до той поры оно сокращенно называлось Минкомсвязи).

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Глава Минцифры Максут Шадаев

До прихода в министерство Шадаев был вице-президентом «Ростелекома». Еще ранее он занимал пост ИТ-министра Подмосковья.

Минцифры и карантинные меры

С начала 2019 г. Минкомсвязи вместе с Минэкономразвития и Росимуществом находится в новом офисе – в башне «IQ-квартал» комплекса Москва-Сити. С начала пандемии короновируса при входе в этот офис стали проверять температуру бесконтактным термометром.

В конце 2020 г. от посетителей офиса также стали требовать справки об отсутствии коронавируса. Из-за пандемии коронавируса были отменены учения по обеспечению устойчивости Рунета, который запланированы так называемым законом «О суверенном интернете». Первые и последние учения такого рода прошли в офисе Минкомсвязи в конце 2019 г.

В тоже время весь 2020 г. в офисе Минцифры продолжали проходить заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которую курирует министерство. Правда, последнее заседание комиссии, состоявшееся в конце прошло года, проходило по видеосвязи. Также в режим видеоконференций было переведено большинство заседаний рабочих групп по федеральным проектам национальной программы «Цифровая экономика», главным куратором которой является Минцифры.

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