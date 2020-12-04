Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро

Кипрский суд по иску банка «Траст» наложил арест на активы бывших совладельцев Промсвязьбанка и основателей «Техносерва», Дмитрия и Алексея Ананьевых, а вместе с ними – и на имущество их жен. В сумме под арестом находится имущество на 267 млн евро. За несколько месяцев до этого СК России арестовал другие активы бизнесменов по иску Промсвязьбанк.

Новый арест имущества

Окружной суд города Лимасол на Кипре арестовал имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, основателей ИТ-интегратора «Техносерв» и бывших совладельцев Промсвязьбанка. Как пишет «Коммерсант», арест был наложен и на имущество их жен – Людмилы и Дарьи.

Решение суда напрямую связано с иском банка «Траст» к братьям-бизнесменам. Под арестом теперь находится имущество на сумму 267 млн евро (24,34 млрд руб. по курсу ЦБ на 4 декабря 2020 г.)

«Траст» подал иск против бизнесменов в ноябре 2020 г. По решению суда также были арестованы активы некоего третьего лица, которое, по предварительным данным, является номинальным держателем некоторых активов Ананьевых.

Злоключения братьев Ананьевых продолжаются

В банке сообщили, что причиной обращения в суд стал ряд финансовых схем бизнесменов с признаками «мошеннических действий». Под схемами в данном случае подразумевается предоставление займов с недостаточным обеспечением и таких же кредитов.

Никаких подробностей

Имя того, кто, помимо братьев Ананьевых и их жен, фигурирует в решении суда, на момент публикации материала не раскрывалось. Также нет никаких сведений о том, какие именно активы были арестованы, но для бизнесменов это не первый подобный случай, что подтвердил и глава «Траста» Алексей Соколов. По его словам, это «последний в череде исков к титульным бенефициарам рухнувших банков».

Предыдущие аресты имущества

Упоминая другие иски к братьям Ананьевым, Алексей Соколов, вероятно, имел в виду ситуацию с Промсвязьбанком, который тоже пытается взыскать средства у бывших совладельцев. Он подал иск против них еще в конце декабря 2018 г., и сумма претензий по нему, как сообщал CNews, достигла 282,2 млрд руб. В 194,2 млрд руб. из них был оценен нанесенный банку ущерб от всех сделок, проведенных руководством, а оставшиеся 88 млрд руб. банк хотел взыскать с ответчиков за финансовую помощь, оказанную ему Центробанком.

В начале октября 2020 г. промежуточным итогом судебных тяжб Промсвязьбанка с Ананьевыми стал арест их имущества по решению Следственного комитета России (СК). Под него попали активы бизнесменов общей стоимостью 50 млрд руб.

Братьев-бизнесменов, напомним, обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Им инкриминируют вывод средств из Промсвязьбанка в размере 57,3 млрд руб. и $505,6 млн, совершенный в 2017 г., за день до того, как Центробанк ввел в нем временную администрацию.

Перечень арестованного имущества Следственный комитет не предоставил. Данное мероприятие стало следствием решения Арбитражного суда Москвы об аресте активов бизнесменов, вынесенного, как сообщал CNews, в конце мая 2019 г.

Братья исчезли

По состоянию на 4 декабря 2020 г. местоположение Дмитрия и Алексея Ананьевых оставалось неизвестным. Предположительно, они находятся за пределами российских границ.

В настоящее время братья-бизнесмены, согласно инициативе СК от сентября 2019 г., находятся в международном розыске. В том же месяце они были приговорены к заочному аресту.

Как Ананьевы выводили деньги из своего банка

По информации СК, Дмитрий и Алексей Ананьевы организовали преступную группу с целью вывода денег из своего собственного банка (Промсвязьбанка). В СК полагают, что они пошли на этот шаг из-за опасений утратить возможность управления ПСБ по причине того, что Центробанк выявил в нем многочисленные нарушения при кредитовании.

По версии СК, в эту группу бизнесмены вовлекли, в общей сложности, девять человек, среди которых восемь бывших сотрудников банка и один иностранный гражданин. 14 декабря 2017 г., по решению Дмитрия Ананьева, группа совершила оплату в пользу компании «Promsvyaz Capital B.V.» (зарегистрирована в Амстердаме, Голландия).

Эта оплата была произведена якобы в счет приобретения у данной компании ряда ценных бумаг, включая акции «Промсвязьбанка» и облигации ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал», АО «PSB Finance S.A. UNDT». Деятельность всех этих компаний полностью контролировалась братьями-бизнесменами

Как установило следствие, в реальности сделка оказалась вымышленной – ценные бумаги перечисленных организаций никто не покупал. В результате на счета голландской компании были выведены упомянутые 57,3 млрд руб. и $505,6 млн. Сделка помогла Ананьевым создать видимость легальности перевода этих средств.

Другие махинации Ананьевых и потеря «Техносерва»

Вывод средств из собственного банка – не единственное, в чем замешаны бизнесмены. В октябре 2020 г. стало известно, что Алексей Ананьев занимался извлечением личной выгоды из госконтрактов.

По информации Следственного комитета, Ананьев управлял целой преступной схемой, в которой участвовала принадлежащая ему ИТ-компания «Редсис». Через нее Ананьев реализовал для ПФР контракты более чем на 5 млрд руб., за что сотрудники самого Фонда получили взятки на сотни миллионов рублей.

В конце 2017 г. в Промсвязьбанке была введена временная администрация, ставшая следствием финансовых махинаций бизнесменов. После этого братья-бизнесмены Ананьевы поделили оставшиеся у них активы – в январе 2018 г. Алексей получил полный контроль над «Техносервом», а Дмитрию отошел «Промсвязькапитал», через который до этого контролировались Промсвязьбанк и банк «Возрождение».

Интегратор «Техносерв» был основан в 1992 г и считался одной из крупнейших российских ИТ-компаний. По итогам 2017 г. в рейтинге «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России» «Техносерв» занял пятое место с совокупной выручкой в 50,8 млрд руб., но уже в 2018 г. неожиданно выбыл из рейтинга.

В 2018 г. Алексей Ананьев продал 40% акций «Техносерва» банку ВТБ, а потом заложил в этом же банке дополнительные 49,99%. Бизнесмена отстранили от управления компанией в декабре 2018 г. по решению ВТБ. В качестве причины были названы «грубые ошибки самого бизнесмена и его менеджмента, приведшие к предбанкротному состоянию компании».

Банк ВТБ реализовал залог Ананьева до конца 2018 г. по причине неисполнения кредитных обязательств и вместе с этим забрал права распоряжения долей. В итоге у Алексея Ананьева осталась доля в «Техносерве» в размере 10,01%, которую он продал за всего $1000 евро (91,2 тыс. руб.).