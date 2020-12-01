Сбербанк выпустит фирменную криптовалюту и выкупит у Mail.ru онлайн-магазин

Сбербанк озвучил планы по созданию фирменной кросскатегорийной торговой площадки и запуску собственной виртуальной валюты – «Сберкоина». Названия у маркетплейса пока нет. Оба проекта будут запущены в 2021 г., и в дополнение к этому Сбербанк выкупит у Mail.ru мажоритарную долю в сервисе доставки еды «Сбермаркет».

Цифровые новшества Сбербанка

Сбербанк готовится к запуску собственного универсального маркетплейса со множеством категорий. По словам зампреда правления банка Льва Хасиса, сервис заработает в 2021 г.

Планам по запуску Сбербанком торговой площадки предшествовал его «развод» с «Яндексом», с которым он на протяжении трех лет на базе «Яндекс.маркета» развивал совместное предприятие в сфере электронной коммерции.

У Сбербанка далеко идущие планы относительно собственного онлайн-магазина. Он намерен с его помощью войти в тройку лидеров на российском рынке электронной коммерции, притом не позднее 2023 г.

Вместе с маркетплейсом в быстрорастущую экосистему Сбербанка войдет еще и собственная цифровая валюта, о чем сообщил глава банка Герман Греф. Она получит название «Сберкоин» по аналогии с биткоином и другими существующими «коинами».

Сроки запуска «Сберкоина» тоже обозначены – появление цифровых монет Сбербанка ожидается в 2021 г.

У Сбербанка далеко идущие планы по собственной цифровизации

Лев Хасис сообщил также, что Сбербанк собирается выкупить мажоритарную долю в сервисе «Сбермаркет» (доставка продуктов из магазинов в офис и на дом с оборотом 5,2 млрд руб. по итогам II квартала 2020 г.). Как сообщал CNews, с декабря 2019 г. сервис входит в совместное предприятие Сбербанка и холдинга Mail.ru Group наряду с проектами «Ситимобил» (пассажирские перевозки), YouDrive (каршеринг), «Самокат» и «Кухне на районе» (доставка еды).

Хасис добавил, что Сбербанк «переосмыслил формат партнерства». Он уточнил, что теперь «Сбер» будет либо удерживать контроль над компаниями, в которые инвестирует, либо интегрировать их в собственную экосистему. Вероятно, изменение политики связано с ситуацией вокруг «Яндекс.маркета» – после разрыва с «Яндексом» сервис достался ИТ-гиганту, и банку пришлось приступить к разработке собственного маркетплейса.

Банк также объявил о планах по инвестированию в сервис 12 млрд руб. Основная часть этой суммы будет направлена на развитие бизнеса.

Собственная криптовалюта Сбербанка

Сбербанк, пишет ТАСС, выпустит собственную криптовалюту лишь после того, как закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), регулирующий использование цифровых денег на территории России, вступит в силу. Президент России Владимир Путин подписал его 31 июля 2020 г., и он заработает с 1 января 2021 г.

«Мы рассматриваем все возможности вкупе с тем, что сейчас планирует делать ЦБ. Мы видим, что производные на фиатные валюты фактически разрешено эмитировать. У нас есть все проработки на эту тему, и вполне возможно, что мы начнем экспериментировать с производством своей валюты – “Сберкоином”», – отметил Герман Греф.

По словам Германа Грефа, у банка имеются определенные наработки в сфере цифровых денег. «Мы все эти месяцы и годы работали над технологией, поэтому как только это станет возможным с 1 января 2021 г., мы выйдем с пакетом услуг на рынок», – сказал он.

Впервые о планах Сбербанка выпустить собственную криптовалюту стало известно в августе 2020 г. На момент публикации материала суть «Сберкоина» оставалась неизвестной, но он вполне может оказаться так называемым «стейблкоином» – цифровой валютой, привязанной к реальным деньгам.

Напомним, что в России может быть введено уголовное наказание за непредоставление в налоговые органы сведений об операциях с криптовалютой. С такой инициативой, как сообщал CNews, в ноябре 2020 г. выступило Министерство финансов, предложив лишать россиян свободы на срок до трех лет.

Маркетплейс на замену «Яндекс.маркету»

Создавая собственную торговую площадку, Сбербанк будет использовать опыт, накопленный при работе над «Яндекс.маркетом» в рамках партнерства с «Яндексом», начавшегося в 2009 г. и завершившегося в июне 2020 г. В конце 2017 г. банк договорился с «Яндексом» о создании на паритетных началах совместного предприятия в сфере электронной коммерции, базой для которого стал именно «Яндекс.маркет».

На основе «Яндекс.маркета» впоследствии был создан маркетплейс «Беру». После разрыва с «Яндексом» банк получил сервис «Яндекс.деньги» и переименовал его в «Юmoney», но вот «Яндекс.маркет» и «Беру» ему забрать не удалось – по условиям соглашения они остались у «Яндекса».

Лев Хасис впервые обмолвился о планах Сбербанка по запуску собственного маркетплейса еще 9 ноября 2020 г., хотя в подробности вдаваться не стал. В конце ноября 2020 г. стало известно о переговорах банка с компанией «М.Видео» не тему совместного развития торговой площадки Goods.ru, но на момент публикации материала обе стороны не комментировали это. Также Сбербанк хотел купить старейший российский маркетплейс Ozon, но в итоге сделка сорвалась.

Банк и электронная коммерция

За несколько дней до раскрытия планов по запуску собственной торговой площадки Сбербанк выделил индустрию электронной коммерции в отдельное направление своей деятельности. Первыми сервисами, вошедшими в него, стали «Сбермаркет» и «Сберлогистика» – логистическая компания федерального масштаба.

Вице-президентом нового направления банка стал главный исполнительный директор по логистическим сервисам «Сбера» и теперь уже бывший глава «Сберлогистики» Сергей Малышев. В его обязанности вошла реализация планов и стратегии Сбербанка в направлении веб-коммерции, и отчитываться он будет непосредственно перед Львом Хасисом.