ОНЛАЙН-вебинар «Факторы успешного выбора контакт-центра» 18 ноября

Для успешного выбора контакт-центра важно учитывать многие факторы, особое внимание в вебинаре будет отведено существующим подходам и возможностям перехода на новую технологическую платформу, учитывая размер и специфику архитектуры контакт-центра, а также требованиям к отказоустойчивойсти.

Кроме того, мы расскажем, почему очень важно использовать решение, все компоненты которого, включая запись, речевую аналитику, WFM и QM, принадлежат одному производителю, и в чем заключается основная ценность внедрения искусственного интеллекта в работу контакт-центра. Помимо особенностей реализации правильной стратегии, в выступлении будут также освещены возможные ошибки и способы их устранения на пути внедрения решения.

Основные темы вебинара:

Выбор контакт-центра: на что обращать внимание ;

Автоматизация работы: какую пользу приносит AI ;

Внедрение решения: какие бывают ошибки и как их избежать .

Спикеры:

Вячеслав Морозов, директор по развитию бизнеса в России и СНГ, Genesys

; Александр Камитов, Senior Solutions Consultant, Genesys.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.