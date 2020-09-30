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Американские ученые объяснили, почему мужчины лучше женщин в ИТ, науке и инженерии

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, Текст: Эльяс Касми

Американские ученые наглядно доказали тот факт, что женщины не дотягивают до мужчин в ИТ-сфере. И дело не в навыках и умениях – представители обоих полов продемонстрировали практически идентичный уровень знаний. При этом женщины оказались менее уверены в правильности результатов своего труда.

Мужчины лучше женщин?

К 2020 г. женщины и мужчины достигли равенства в современных компьютерных навыках, однако определенное неравенство между ними в этой сфере все же сохраняется. В частности, из 100% специалистов в ИТ-области лишь 24% женщин против 76% мужчин, хотя на общем рынке труда они поделены приблизительно поровну.

Кроме того, несмотря на одинаковый уровень знаний и умений, женщины демонстрируют значительно менее высокую степень уверенности в себе и в своем опыте в ИТ-сфере по сравнению с представителями мужского пола.

К такому выводу пришли профессора бизнес-школы Вилланова из университета Вилланова (Пенсильвания, США) Уильям Вагнер (William Wagner) и Мэтью Либераторе (Matthew J. Liberatore) на основе ряда проведенных исследований. Они изучили, насколько хорошо мужчины и женщины, работающие в ИТ-сфере на не самых высоких и не самых низких должностях, справляются с выполнением задач, требующих определенных вычислений, а также спросили, как они оценивают свои навыки.

В ходе проведения исследования участникам случайным образом выдавались задачи начального, среднего или высокого уровня сложности, которые они должны были выполнять на ноутбуках, планшетах или смартфонах. Решение задач должно было осуществляться в положении сидя или стоя, в ряде случаев участникам нужно было передвигаться обычным прогулочным шагом.

Итоги испытаний

По результатам исследований профессора не обнаружили значительной разницы между мужчинами и женщинами по общему числу правильных ответов на вопросы или по количеству времени, затраченному на поиск решения. Впрочем, все-таки в одном сценарии мужчины проявили себя значительно лучше женщин – при решении задач базового уровня на планшете в положении сидя. Женщины дали, в среднем, 64% правильных ответов, мужчины – 76,3%.

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Женщины демонстрируют менее высокую степень уверенности в себе и в своем опыте в ИТ-сфере

В то же время Либераторе и Вагнер отметили наличие статистически значимой разницы в том, как мужчины и женщины оценивали проделанную ими работу. Женщины были менее уверены в своих ответах во всех сценариях без исключения. Суммарный уровень уверенности в том, что задачи были решены правильно, составил 3,5 у женщин 3,88 у мужчин по пятибалльной шкале.

Ученые в недоумении

На момент проведения исследования и публикации его результатов не было достоверно известно, почему женщины с такими же компьютерными навыками, как и у мужчин, менее уверены в себе. Эта неуверенность была обнаружена в самых разных областях, в той или иной степени связанных с STEM (science, technology, engineering, math, то есть наука, технологии, инжиниринг и математика).

Например, одно исследование студентов университета показало, что среди мужчин и женщин, которые одинаково хорошо учились на курсах математики, женщины считали себя менее компетентными в этой сфере, нежели их сверстники-мужчины. Другое исследование, посвященное внедрению технологии мобильного обучения, демонстрирует, что, хотя разрыв между представителями обоих полов в этой сфере практически исчез, все еще существует значительная разница в том, как мужчины и женщины оценивают свои умения и знания в этой сфере.

Планы на будущее

Вагнер и Либераторе подчеркнули, что STEM-сфера в США в последнее время активно развивается. В связи с этим в данной области возникла нехватка квалифицированных специалистов – по их словам, она настолько велика, что достигла уровня общенационального значения.

Многие американские политики и бизнесмены утверждали, что компаниям необходимо более широкое участие женщин в рабочей силе в сфере STEM для инноваций и повышения производительности. Эти усилия увенчались определенным успехом, но требуются дополнительные возможности для женщин для продвижения своей карьеры в сфере STEM и для повышения их уверенности в себе и своих знаниях.

Чтобы решить эту проблему, средние школы и университеты предлагают молодым женщинам карьеру в сфере компьютеров, а технологические компании прилагают согласованные усилия по продвижению и найму большего числа женщин на высокопрофессиональные рабочие места, связанные с технологиями.

Мэтью Либераторе и Уильям Вагнер заявили, что продолжат работу над пониманием того, как сократить неравенство между мужчинами и женщинами в ИТ-сфере, и будут искать способы увеличения числа женщин в компьютерных областях.

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