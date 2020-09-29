ВТБ вошел в тройку самых цифровых банков России

Фонд «Сколково» и компания VR_Bank опубликовали новый рейтинг наиболее цифровых банков России по итогам первого полугодия 2020 г. Самое большое изменение у ВТБ: он поднялся на тринадцать позиций и уступил по уровню диджитализации только «Тинькофф банку».

Изменились лидеры рейтинга самых цифровых банков России

Банк ВТБ по итогам первого полугодия 2020 г. вошел в топ-3 самых цифровых банков России, совершив скачок на 13 позиций в сравнении с предыдущим рейтингом. Всего в списке оказалось 50 отечественных банков, в топ-5 по сравнению с итогами 2019 г. произошли существенные изменения.

«Из второй десятки сразу на 2 место поднялся банк ВТБ. Лидер прошлого рейтинга «Райффайзенбанк» спустился на 3 позиции вниз, «Альфа-Банк» — на одну позицию», — отметили авторы рейтинга — фонд «Сколково» и компания VR_Bank.

Возглавил рейтинг «Тинькофф банк», «Сбербанк» оказался на третьем месте.

Причины роста

По мнению заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика, «связанные с коронавирусом ограничения сделали стратегию цифровой трансформации ВТБ еще более актуальной».

«Банк стал лидером по внедрению новых цифровых сервисов для розничных клиентов и бизнеса. Мы будем продолжать активную работу для достижения основной цели стратегии цифровой трансформации — доступности 100% финансовых услуг онлайн», — прокомментировал результаты исследования Вадим Кулик.

Банк ВТБ по итогам первого полугодия 2020 г. вошел в топ-3 самых цифровых банков России

В пресс-службе ВТБ пояснили, что авторы рейтинга отметили прорыв банка во внедрении цифровых сервисов для бизнеса.

«За последние полгода ВТБ запустил мобильное приложение «ВТБ Бизнес Lite» для дистанционного обслуживания предпринимателей, сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса, реализовал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей «Цифра», запустил новое приложение для бизнеса для приема платежей по QR-коду», — говорится в официальном пресс-релизе ВТБ.

Также в 2020 г. банк ввел ряд новых цифровых сервисов для розничных клиентов. «ВТБ первым среди конкурентов сделал возможной выдачу ипотеки и автокредитов онлайн, тем самым укрепив свои позиции в сегменте розничного кредитования», — добавили в пресс-службе банка,

Помимо этого, появилась возможность стать клиентом ВТБ без посещения представительств банка — с помощью биометрии, выросла доля оформляющих кредиты и депозиты в онлайн-каналах клиентов, а количество пользователей «ВТБ Онлайн» достигло 9 млн человек.

Стоит отметить, что еще в 2019 г. в интервью Reuters глава ВТБ Андрей Костин отмечал разницу в подходах к цифровизации у Группы ВТБ и «Сбербанка», который занял в новом рейтинге третью позицию: «Мы со «Сбербанком» хотим разного: «Сбербанк» хочет стать hi-tech компанией, как «Яндекс», и Google, и Alibaba. Я не критикую их позицию. Но мы, например, пользуемся возможностями интернета, не создавая его, приложениями в смартфоне, не придумывая смартфон. ВТБ намерен запускать продукты, внедряя и развивая новые технологии, а не создавая обязательно их с нуля»

Российские банки растут на фоне пандемии

Основным выводом проведенного исследования стал резкий рост уровня цифровизации российских банков с момента публикации предыдущего рейтинга. В фонде «Сколково» это связали с влиянием пандемии: сейчас финансовые организации вынуждены оцифровывать продукты прежде невиданными темпами, также они более охотно ведут совместную разработку со стартапами.

Важным триггером стало и изменение модели поведения самих клиентов банков. В период самоизоляции они стали еще активнее пользоваться дистанционными каналами обслуживания. При этом уровень сервиса крупных банков стал более привлекательным для пользователей, было форсировано создание дополнительных онлайн-услуг. Крупные игроки начали вносить изменения в свои стратегии. Впрочем, в ВТБ подобные меры анонсировались еще в опубликованной в 2019 г. стратегии развития, в которой, в частности, была заявлена следующая цель: «оставаясь при этом универсальным банком, ВТБ обеспечит переход сети отделений и других традиционных каналов на новый технологический уровень и создаст для клиента полностью многоканальный контур взаимодействия с банком».

«Все данные для составления рейтинга собраны из открытых источников и наглядно показывают «цифровые пробелы» и на что лидеры делают акцент. Лидеры рейтинга — «Тинькофф», ВТБ и «Сбербанк» являются официальными партнерами «Сколково» и инвестируют значительные ресурсы в исследования, ИТ и стартапы. Это позволяет им быстро запускать цифровые сервисы, привлекать новых клиентов и повышать доходность на капитал», — констатировал Павел Новиков, директор центра инноваций в финансовом секторе фонда «Сколково».