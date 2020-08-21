В Сбербанке крупный сбой. Не работают сайт, мобильное приложение и эквайринг

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В Сбербанке перестали работать эквайринг, интернет-банк и мобильное приложение. Причина сбоя не установлена, пользователи лишены возможности переводить деньги, оплачивать мобильную связь и другие услуги, они даже могут посмотреть остаток средств на своих счетах.



Сбербанк сломался

Клиенты Сбербанка столкнулись с серьезным сбоем в работе его сервисов. Из строя вышли официальный сайт банка, а также фирменное мобильное приложение «Сбербанк онлайн». Помимо этого, жалобы стали поступать на работу эквайринга.

По данным портала Downdetector, сбои в работе сервисов Сбербанка пользователи начали фиксировать 21 августа 2020 г. в около 12:00 по Москве. На момент публикации материала число жалоб перевалило за 830.

Что не работает у частных клиентов

Большинство клиентов банка жалуются на проблемы со входом в мобильное приложение Сбербанка – сообщения об этом поступают от 67% пользователей. еще 19% отмечают сбой всех систем банка и невозможность воспользоваться ни одной из них.

В Сбербанке снова все сломалось

10% удалось запустить мобильное приложение «Сбербанк онлайн» или войти в личный кабинет на сайте банка, но они испытывают трудности при отправке платежа.

Сбербанк не знает, что сломалось

По информации РИА «Новости», причина сбоя ИТ-сервисов Сбербанка пока не установлена. Специалисты банка занимаются ее поиском и устранением.

Карта сбоев

«В настоящий момент у части клиентов могут наблюдаться временные затруднения при входе в систему "Сбербанк онлайн". Наши специалисты выясняют причину данных затруднений», – отметил представитель финансовой организации.

Редакция CNews обратилась с колл-центр Сбербанка, но вместо связи с оператором автоответчик сообщил, что колл-центр перегружен звонками. После этого было запущено аудиоуведомление, сообщающее, что на банковских терминалах оплаты могли отображаться сообщения об отсутствии связи с банком.

В сообщении также было сказано, что все технические проблемы были устранены, однако на момент публикации материала жалобы пользователей на неработающие эквайринг и мобильное приложение продолжали поступать.

Второй гигантский сбой за месяц

Сервисы Сбербанка вышли из строя во второй раз за последние 30 дней. Предыдущий крупный сбой, как сообщал CNews, был зафиксирован 27 июля 2020 г.

Клиенты Сбербанка в недоумении. Многие недовольны

На тот момент эквайринг и сайт продолжали функционировать в полном объеме – проблема затронула исключительно мобильное приложение банка. К примеру, Android-версия «Сбербанк онлайн» не позволяла отправлять деньги клиентам как самого Сбербанка, так и других финансовых организаций. Перенос средств между картами одного клиента тоже был недоступен, равно как и любых оплата услуг без исключения, к примеру, мобильной связи.

По информации портала DownDetector, максимальное число отзывов о сбое в приложении превысило 700.

На запрос CNews представители Сбербанка ответили следующее: «В течение нескольких минут некоторые клиенты могли столкнуться с затруднениями при использовании приложения “Сбербанк онлайн”. В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Приносим клиентам извинения за доставленные неудобства».

Никакой стабильности

Пользовательские сервисы Сбербанка в 2020 г. выходят из строя с незавидной регулярностью. Например, в первый день лета 2020 г, начиная примерно с 09:00 по Москве, пользователи стали отмечать первые сбои в функционировании мобильного приложения Сбербанка. На пике число отзывов о сбоях в работе приложения на сайте DownDetector достигло 528.

На запрос CNews пресс-служба Сбербанка ответили следующее: «Сегодня по техническим причинам небольшое количество клиентов может столкнуться с затруднениями при входе в Сбербанк Онлайн. В случае возникновения проблемы со входом просим наших клиентов повторить попытку. Специалисты уже занимаются данной проблемой и устранят ее в ближайшее время. Приносим свои извинения за доставленные неудобства».

По данным ресурса Downdetector, не менее заметные сбои в работе интернет-ресурсов Сбербанка наблюдались 25 мая 2020 г. и 9 августа 2020 г. В эти дни на пике было зарегистрировано 140 и 125 жалоб на сбои соответственно, инциденты с неработающими сервисами наблюдались на протяжении нескольких часов.

Дополнение

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий Сбербанка. В нем было написано следующее: «Сегодня, по техническим причинам, ряд клиентов могли столкнуться с незначительными затруднениями при входе и проведении ряда операций в Сбербанк Онлайн, а также проведения операций в устройствах самообслуживания. Специалисты банка оперативно устранили затруднения. В настоящее время все системы банка работают в штатном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства».