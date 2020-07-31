Сбербанк переведет быстрые автоматические расчеты на блокчейн

Блокчейн для быстрых расчетов в облаке

Сбербанк разработал облачную платформу на базе технологии распределенного реестра (блокчейн) для проведения автоматических быстрых расчетов, сообщила CNews пресс-служба компании со ссылкой на заявление Анатолия Попова, зампредседателя правления Сбербанка.

Облачная блокчейн-платформа для быстрых автоматических расчетов, по данным Сбербанка, является первым решением такого рода среди российских компаний. Размещение решения запланировано на мощностях SberCloud, входящей в группу компаний Сбербанка.

Размещение блокчейн-платформы в облачной инфраструктуре SberCloud обеспечит доступ к ИТ-ресурсам, необходимым для работы сервиса смарт-контрактов за секунды, что крайне важно при росте количества клиентов и транзакций на блокчейн платформе, отметили в пресс-службе Сбербанка.

В конце 2019 г. CNews рассказал о том, что Сбербанк первым в России получил патент на способ и систему исполнения сделки РЕПО с использованием технологии распределенного реестра, участники сложных финансовых сделок могут работать напрямую без привлечения посредников.

Запатентованная Сбербанком технология позволяет фиксировать условия сделки РЕПО между сторонами в самоисполняемой децентрализованной среде с помощью так называемого смарт-контракта. Далее в распределенном реестре с помощью ЭЦП стороны подписывают условия смарт-контракта, который исполняет первую часть сделки РЕПО, осуществляя перевод денежных средств и ценных бумаг сторонам сделки.

Сбербанк перенес быстрые расчеты на блокчейне в облако SberCloud

В течение жизненного цикла сделки осуществляется мониторинг и запись в распределенный реестр рыночной стоимости ценных бумаг. По сигналам от внешнего источника котировок смарт-контракт автоматически производит взаиморасчеты между сторонами и закрытие сделки. Схема исключает проблемы реконсилиаций и разногласий между сторонами, тем самым снижая риски для банка и удешевляя финансирование для клиента.

В апреле 2020 г. CNews рассказал о том, что Сбербанк первым присоединился к блокчейн-платформе Федеральной налоговой службы России (ФНС) для малого бизнеса, которая была создана для оперативной обработки документов по заявкам предпринимателей на кредит под 0% на выплату зарплаты. В процессе подключения к проекту, по данным Сбербанка, были задействованы такие собственные технологии как облако SberCloud, единый профиль корпоративного клиента (ЕПК) на платформе поддержки развития бизнеса и шлюз безопасности SOWA.

Прикладной блокчейн в бизнесе

Как пояснили CNews в пресс-службе Сбербанка, новая блокчейн-платформа для быстрых расчетов позволит всем участникам цепочки поставок отслеживать движение товара, автоматически получать банковское финансирование, а также совершать платежи на основе данных о перемещении груза.

«Любая компания сможет за несколько минут начать пользоваться смарт-контрактами, разработанными Сбербанком, или создать свой собственный, – сказал Анатолий Попов. – Смарт-контракты позволят автоматизировать бизнес-логику многих сделок, гарантируя дисциплину и корректность расчетов. Платежи по смарт-контрактам проходят автоматически, а средства поступают продавцу за несколько секунд».

По его словам, скорость многих бизнес-процессов при использовании новой блокчейн-платформы для быстрых расчетов вырастет в десятки раз. В перспективе также ожидается, что к платформе будут подключены различные сервисы Сбербанка и его партнеров. Это в перспективе позволит создавать совершенно новые финансовые продукты для корпоративных клиентов.

В Сбербанке также уточнили, что присоединиться к блокчейн-платформе компании смогут другие банки и технологические компании.

«Разработка подобных решений на основе блокчейна - важный мировой тренд и наша платформа имеет все шансы стать новым индустриальным стандартом», – отметил Анатолий Попов.

Облачная экосистема Сбербанка

Облачная платформа SberCloud (ООО «Облачные технологии») является основой цифровой экосистемы Сбербанка. Инфраструктура, ИТ-платформы и сервисы базе ИТ-архитектуры SberCloud также предоставляются внешним клиентам, в том числе, частным компаниям и государственным организациям.

В настоящее время SberCloud предлагает цифровую платформу Сбербанка в качестве основы для корпоративной и внутриведомственной автоматизации, позволяющей оперативно создавать и запускать новые продукты, снизить стоимость транзакций, формировать каналы продажи и обслуживания, а также собирать, накапливать и анализировать данные.

В марте 2020 г. CNews рассказал о заключенном между Сбербанком и Huawei соглашении о совместном развитии облачной платформы SberCloud.Advanced.

В рамках партнерских отношений SberCloud закупает у Huawei для развития проекта серверное оборудование и ПО, а поддержку, мониторинг и эксплуатацию инфраструктуры будет осуществлять самостоятельно. После заключения сделки со Сбербанком Huawei объявила о прекращении развития собственного проекта Huawei Cloud на территории России.