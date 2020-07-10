Онлайн-конференция CNews «Телеком 2020: как меняется отрасль» состоится 21 июля
21 июля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Телеком 2020: как меняется отрасль».
21 июля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Телеком 2020: как меняется отрасль».
Основные вопросы к обсуждению:
- Как развивается российский телеком-рынок?
- Какие законодательные изменения ждут отрасль?
- Что будет с «законом Яровой» и суверенным рунетом?
- Как меняется бизнес телеком-операторов?
- Корпоративные или конечные пользователи: на что делают акцент телеком-компании?
- Какие новые услуги, кроме традиционной стационарной и мобильной связи, наиболее востребованы?
- Как выбрать оптимальный пакет телеком-услуг для бизнеса?
- Колл-центр от телеком-оператора или провайдера?
- Плюсы и минусы облаков от телеком-операторов
- Когда в России заработает 5G?
- Как развивается искусственный интеллект (AI) и машинное обучение в телеком-компаниях?
- Как использовать большие данные от телеком-операторов?
- Готов ли телеком к массовому использованию интернета вещей (IoT) и M2M?
- Что ждет российский рынок интерактивного ТВ?
- Каковы перспективы сотрудничества операторов с ритейлерами, банками и компаниями других секторов?
- Какова роль телекома в создании умных городов?
- Каким будет российский телеком-рынок через 5 лет?
С докладами выступят:
Елена Заева, начальник управления регулирования связи и информационных технологий, ФАС России;
Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологиий и связи Республики Татарстан;
Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
Александр Попов, руководитель департамента развития фиксированного бизнеса и конвергентных решений, ВымпелКом;
Представитель ДИТ г. Москвы.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.