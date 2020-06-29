Гипервизор OpenVZ: принципы работы, преимущества и недостатки, сравнение с конкурентами

Среди решений для виртуализации существует несколько разработок, базирующихся на ядре Linux. В рамках данной статьи речь пойдет об одной из них — гипервизоре OpenVZ.

Что такое OpenVZ. Базовые понятия

OpenVZ является одной из реализаций технологии виртуализации на уровне операционной системы. Данная технология имеет несколько вариантов исполнения:

Программную виртуализацию;

Аппаратную виртуализацию;

Контейнерную виртуализацию.

OpenVZ значительно отличается от виртуальных машин (например, VMWare) или решений на базе технологии паравиртуализации тем, что в роли гостевых систем для построения своей виртуальной среды она может использовать исключительно дистрибутивы Linux.

Это ограничение обусловлено тем, что OpenVZ является представителем контейнерной виртуализации, в которой отсутствует возможность запуска гостевых операционных систем, имеющих ядра, отличные от типа ядра базовой операционной системы.

OpenVZ лицензируется через GNU GPL v.2., в составе лицензии, помимо ядра, содержится комплект пользовательских утилит.

Среди решений для виртуализации существует несколько разработок, базирующихся на ядре Linux. Фото: ru.depositphotos.com

Как работает виртуализация OpenVZ

Основным свойством системы виртуализации OpenVZ является динамическое распределение ресурсов физического сервера (его процессора и памяти). Распределение происходит одновременно среди всех запущенных виртуальных машин, каждая из которых получает именно столько ресурсов, сколько ей требуется для эффективной работы.

Такой подход к распределению ресурсов физической машины, как правило, позволяет использовать ее с максимальной эффективностью, загружая большое количество виртуальных серверов. Благодаря этому свойству решения на базе контейнерной виртуализации часто распространены среди хостинговых компаний.

При этом в случае, если ресурсы физической машины заканчиваются, производительность всей системы резко падает и оказывает существенное влияние на работоспособность сервисов. По этой причине важно контролировать уровень загруженности физического оборудования и своевременно вносить корректировки.

Особенности гипервизора OpenVZ

Выбирая за основу виртуализации платформу OpenVZ стоит учитывать некоторые технические свойства данной технологии.

Помимо самой важной особенности — совместимость исключительно с системами Linux, наиболее специфические характеристики имеются в части работы с файловой системой.

В первую очередь стоит отметить, что OpenVZ отличается медленной работой с диском. Это происходит по причине использования общей файловой системы и алгоритма работы с ним. Так, на проверку каждого запроса к файловой системе уходит некоторое время и соответственно, чем больше создано контейнеров — тем большее количество запросов от них поступает на обработку, что, соответственно, требует времени.

Второй яркой особенностью, которая также относится к части файловой системы, является использование общего дискового кэша. Администратору нужно учитывать тот факт, что контейнеры, у которых большее количество дискового ввода/вывода (по сравнению с их «соседями») в буквальном смысле вытесняют из дискового кэша данные других контейнеров.

Сравнение OpenVZ с XEN, KVM, Hyper-V, VMWare

Наиболее популярными конкурентами среди решений для виртуализации (помимо OpenVZ) являются продукты XEN, KVM, Hyper-V и VMWare. Рассмотрим самые яркие отличия этих решений относительно продукта OpenVZ.

Сравнение гипервизоров OpenVZ и XEN

Перед тем, как рассматривать отличия этих двух продуктов, стоит сказать о самом главном и практически единственном существенном сходстве — оба продукта базируются на ядре Linux. Практически все остальные параметры имеют значительные отличия.

Первым базовым отличием Xen от OpenVZ является сама технология виртуализации. Xen использует метод паравиртуализации, тогда как OpenVZ работает на основе контейнерной виртуализации. Отсюда вытекает второе отличие — возможность Xen работать с гостевыми операционными системами различных производителей, тогда как у OpenVZ такого функционала нет. При этом не стоит забывать, что и Xen имеет особые требования к загружаемым операционным системам — они должны иметь открытый исходный код для модификации его под требования гипервизора.

Xen считается более сложной системой, тогда как OpenVZ отличается более простым и функционально расширенным процессом администрирования: например, у OpenVZ более простая и быстрая миграция между физическими серверами, а также имеется возможность изменения характеристик виртуальной среды «на лету», без необходимости перезагрузки системы.

Относительно показателей производительности и надежности OpenVZ считается более производительным решением с более гибкой модификацией, а Xen относят к более стабильным и надежным платформам, так как ошибка в одном из компонентов виртуальной среды Xen не способна вывести из строя все запущенные виртуальные машины.

Сравнение гипервизоров OpenVZ и KVM

KVM (или Kernel-based Virtual Machine) так же, как и OpenVZ с Xen, относится к семейству Linux. KVM является представителем программной виртуализации.

Базовым отличием является возможность установки множества гостевых систем, в том числе операционных систем Windows.

Алгоритмы распределения ресурсов также имеют существенные отличия: KVM выделяет каждому виртуальному серверу свою область в оперативной памяти и на жестком диске. Такой подход обеспечивает KVM более высокую надежность системы в целом, так как исключено использование одних и тех же ресурсов соседними виртуальными серверами.

Также стоит отметить, что бюджет на построение виртуальной среды на базе KVM, как правило, выше относительно аналогичной системы на OpenVZ.

Сравнение гипервизоров OpenVZ и Hyper-V

Hyper-V — система аппаратной виртуализации от компании Microsoft. Главными отличиями данного решения являются возможность взаимодействия платформы Hyper-V с различными операционными системами и значительно более высокая стоимость, в сравнении с OpenVZ.

У разработки OpenVZ пользователи отмечают более простую систему администрирования.

Сравнение гипервизоров OpenVZ и VMWare

VMWare ярко отличается от конкурентов повышенными характеристиками безопасности и широким набором функционала для защиты виртуальных машин. Также виртуализация компании VMWare отличается наивысшими оценками в части удобства администрирования. Производительность и высокий класс надежности данного решения являются его значительными преимуществами.

А вот к недостаткам VMWare можно отнести стоимость ее лицензий, так как она выше не только решения OpenVZ, но и практически всех остальных конкурентов.

Заключение

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть главные положительные и отрицательные характеристики решения OpenVZ, которые могут оказать влияние на выбор платформы виртуализации. К положительным свойствам относятся хорошая производительность, масштабируемость, простота администрирования и высокая плотность размещения. При этом в категорию отрицательных характеристик попадают не самая высокая надежность с отказоустойчивостью, а также работа исключительно с операционной системой Linux.