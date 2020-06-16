Последний день регистрации на бесплатный вебинар «Хранение данных в крупной организации. Взгляд ИТ-руководителя»

18 июня 2020 г. CNews проведет бесплатный вебинар «Хранение данных в крупной организации. Взгляд ИТ-руководителя».

Идет последний день регистрации на мероприятие.

Дата проведения 18 июня 2020 г.

Продолжительность вебинара: 40 мин.

Участие бесплатное по предварительному согласованию организатора.

Необходима предварительная регистрация.

На вебинаре будут рассмотрены:

Основные задачи, с которыми сталкивается ИТ-менеджер при организации сервиса по хранению данных;

Подходы к выбору технологий и покупке оборудования;

Построение системы взаимодействия с отделом закупок и контроля реализации проектов;

Вопросы автоматизации предоставления услуг;

Подходы к оценке эффективности и «биллинг».

Спикер: Алексей Никифоров, директор по технологиям, Hitachi Vantara, Россия и страны СНГ.

Алексей Никифоров более 15 лет работает в области информационных технологий. Возглавляет отдел технологических решений компании Hitachi Vantara. Совместно с командой профессиональных консультантов в сфере информационных технологий проводит цифровую трансформацию в ведущих компаниях России и СНГ. С отличием окончил МИФИ, факультет информационной безопасности.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Ольга Февралёва.