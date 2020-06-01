Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

В Сбербанк-онлайн крупный сбой. Нельзя войти в приложение и отправить перевод

2137
Интернет Веб-сервисы ИТ в банках Техника
, Текст: Владимир Бахур
Онлайн-сервисы Сбербанка начали рабочий день со сбоев, проблемы наблюдаются во многих городах России. Выдача денег в банкоматах происходит без проблем.

Онлайн-службы Сбербанка лихорадит

Утром 1 июня 2020 г. начиная примерно с 09:20 по московскому времени были замечены первые сбои в функционировании интернет-сервисов Сбербанка. Информация о сбоях появилась на онлайн-портале Downdetector, который специализируется на мониторинге работы онлайн-ресурсов. Уже в 10:24 по московскому времени было зафиксировано 528 отзывов, на 10:39 число сбоев уменьшилось до 295 случаев, сообщил Downdetector.

На вопрос CNews пресс-служба Сбербанка ответили следующее: «Сегодня по техническим причинам небольшое количество клиентов может столкнуться с затруднениями при входе в Сбербанк Онлайн. В случае возникновения проблемы со входом просим наших клиентов повторить попытку. Специалисты уже занимаются данной проблемой и устранят ее в ближайшее время. Приносим свои извинения за доставленные неудобства».

По данным Downdetector, предыдущий заметный сбой в работе интернет-ресурсов Сбербанка наблюдался днем 25 мая 2020 г. В тот раз было зарегистрировано на пике 140 сбоев, инциденты с неработающими сервисами наблюдались на протяжении нескольких часов.

Масштабы онлайн-проблем

Максимальное количество проблем у онлайн-клиентов дистанционных сервисов банка наблюдалось в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Екатеринбурге, сообщил Downdetector.

sb1.jpg

География сбоев в работе онлайн-сервисов Сбербанка

По данным сервиса, большая часть пользователей онлайн-сервисов Сбербанка, пожаловалась на невозможность осуществления перевода денежных средств – таковых было 71% от всех сообщивших о сбоях.

sb2.jpg
Временная шкала сбоев в работе онлайн-сервисов Сбербанка

Не смогли войти в систему онлайн-сервисов Сбербанка около 22% пострадавших от сегодняшних сбоев. Еще 5% пожаловались на отсутствие возможности совершить платеж со своего счета.

sb3.jpg
Характер сбоев в работе онлайн-сервисов Сбербанка

По данным пресс-службы Сбербанка, все операции в физических отделениях банка проходят в штатном режиме. Сеть банкоматов также работает без сбоев: «Операции клиентов в торгово-сервисных точках и выдача денежных средств в устройствах самообслуживания проводятся в штатном режиме».



Другие материалы рубрики

Опубликован рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий

Онлайн-конференция CNews «ИТ в финансовом секторе: бегом к цифровым сервисам» состоится 10 июня

Опубликован рейтинг крупнейших ИТ-компаний России CNews100

CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики. Его показатели побили рекорды прошлых лет

Завершается прием заявок на онлайн-конференцию CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» 26 мая

В России могут через полгода запретить иностранный софт в банках, связи и промышленности

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM

Как подключить смартфон к телевизору: советы ZOOM

Как правильно установить телевизор и монитор: советы ZOOM

Пир во время пандемии: как мошенники наживаются на коронавирусе

Показать еще

Наука

Математика облегчит спасательные операции на море

Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с!

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках