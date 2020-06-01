Онлайн-конференция CNews «ИТ в финансовом секторе: бегом к цифровым сервисам» состоится 10 июня

10 июня 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИТ в финансовом секторе: бегом к цифровым сервисам».

Регистрация участников

Подтвердили выступление с докладом:

Максим Шадура, ИТ-директор, МТС-Банк.

Тема выступления: «Вызовы нового времени как подтверждение нашей текущей стратегии развития»;

Дмитрий Злодив, директор по управлению проектами Управления апробации новых технологий Департамент ИТ архитектуры, Банк ВТБ.

Тема выступления: «Биометрия в финансовых организациях»;

Евгения Овчинникова, руководитель отдела технологических исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанк.

Тема выступления: «Тенденции востребованности финансовых сервисов и технологий во время пандемии»;

Сергей Паршиков, управляющий директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк», блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес», Сбербанк.

Тема выступления: «Как лучшие практики для соцсетей e-com площадок приживаются в корпоративном онлайн-банкинге»;

Илья Щиров, ведущий менеджер проектов отдела дистанционной работы с клиентами Райффайзенбанка.

Тема выступления: «Chat-bot inhouse за 3 месяца, или Не заменяя, но дополняя людей»;

Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации, Банк ВТБ.

Тема выступления: «Границы реальности: от AI до VR»;

Александр Глазков, председатель совета директоров, «Диасофт».

Тема выступления: уточняется;

Виталий Копысов, директор по инновациям, СКБ-Банк.

Тема выступления: «Система быстрых платежей»;

Представитель компании «ТерраТех».

Тема выступления: уточняется.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок ИТ в финсекторе

Система быстрых платежей: как изменится рынок?

Что даст банкам новый «Маркетплейс»?

Каковы перспективы Единой биометрической системы?

Какие дополнительные сервисы появятся в банках?

Как развивается инвестиционный бизнес?

Какие новые сервисы предлагают страховщики?

Основные технологии

Аналитика и большие данные в финансовой сфере.

Биометрия в работе финорганизаций.

Преимущества аутсорсинга, аутстаффинга или инхауса.

Информационная безопасность

Безопасны ли цифровые платежи?

Как сделать информационную безопасность удобной?

ЦБ РФ диктует правила ИБ.

Какие новые ИТ-сервисы предлагают финансовые организации?

Что такое умный цифровой банк?

Нужен ли финсектору блокчейн?

Какую работу можно поручить роботам?

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: of@cnews.ru, Февралева Ольга.