Опубликован рейтинг крупнейших ИТ-компаний России CNews100

Опубликован рейтинг крупнейших ИТ-компаний России CNews1003984
В рамках обзора «Рынок ИТ: итоги 2019» CNews опубликовал рейтинг крупнейших ИТ-компаний CNews100, в котором участвуют компании, основанные в России или странах СНГ. Совокупная выручка участников рейтинга в 2019 г. увеличилась на 21% в рублях и на 17% в долларах. Порог входа вырос на 40% до ₽1443 млн. Доля услуг в общей выручке участников снова выросла до 78%.
Крупнейшие ИТ-компании
Опубликован ежегодный рейтинг крупнейших ИТ-компаний CNews100. Совокупная выручка участников рейтинга в 2019 г. составила ₽1555 млрд, что на 21% больше, чем в 2018 г. В долларах она увеличилась на 17% до $24 млрд (оценка IDC $25,1 млрд). Порог входа в CNews100 в 2019 г. повысился на 39,4% и составил ₽1443 млн. На долю топ-10 участников рейтинга приходится 65,1% его совокупной выручки. На топ-20 — 79,9%.
Потерей рейтинга стала «Лаборатория Касперского», так не предоставившая данные о финансовых результатах прошедшего года, а также такие крупные компании как «Аплана», «Галактика», «Диалог Наука», «Компьюлинк», ITG. В списке новых или вернувшихся после некоторого отсутствия «Техносерв», «ИКС Холдинг», «Марвел КТ», «Лига цифровой экономики», МТС, обнародовавшая данные о выручке от услуг системной интеграции.
CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2019
|№ 2019
|№2018
|Название компании
|Город (расположение центрального офиса)
|Основные сферы деятельности
|Совокупная выручка компании в 2019 г., c НДС, ₽тыс.
|Совокупная выручка компании в 2018 г., c НДС, ₽тыс.
|Рост выручки 2019/2018, в %
|Штатная численность сотрудников в компании на 31.12.2019 г.
|Штатная численность сотрудников компании на 31.12.2018 г.
|Рост числа сотрудников компании 2019/2018, в %
|1
|1
|НКК
|Москва
|Группа компаний
|215 674 290
|207 948 225
|3,7%
|4 371
|3 965
|10,2%
|2
|2
|Ланит
|Москва
|Группа компаний
|173 767 327
|164 241 330
|5,8%
|8 630
|8 540
|1,1%
|3
|3
|EPAM Systems*
|Ньютаун (США)
|ИТ-услуги
|148 477 545
|115 255 716
|28,8%
|32 560
|26 760
|21,7%
|4
|4
|Softline
|Москва
|Группа компаний
|108 834 000
|94 820 000
|14,8%
|4 700
|4 500
|4,4%
|5
|—
|Марвел КТ (Марвел-Дистрибуция)
|Москва
|Дистрибуция АО и ПО, производство АО
|97 517 347
|85 602 825
|13,9%
|880
|828
|6,3%
Источник: CNews Analytics, 2020Перейти к полной таблице
Сегментация участников рейтинга
Как показывают данные, полученные в процессе создания обзора «Рынок ИТ: итоги 2019», российские ИТ-компании все больше превращаются в сервисные — доля ИТ-услуг в их бизнесе в 2019 г. составила 78% против 63% в 2018 г. Продолжает снижаться доля разработки программного обеспечения — в 2019 г. она составила 10% против 14% в 2018 г. Причина, отчасти, чисто техническая — отсутствие в рейтинге топового разработчика, «Лаборатории Касперского». Сокращается также доля доходов от поставок аппаратного обеспечения, в том числе и в рамках реализации проектов, с 15% в 2018 г. до 7% в 2019 г. Незначительную роль в совокупной выручке топ-100 играют доходы от производства оборудования и дистрибуции ПО — 1% и 2% соответственно.
Отраслевая сегментация совокупной выручки топ-100 остается относительно стабильной на протяжении нескольких лет: на долю государственного сектора (федеральных, региональных и муниципальных органов власти), финансового сектора и телекома приходится 19%, 20% и 18% соответственно. Самыми эффективными ИТ-компаниями являются дистрибьюторы «ДиСиЛоджик» и «Марвел КТ» — на каждого их сотрудника приходится более ₽100 млн выручки.
Доля региональных компаний в совокупной выручке CNews100 в 2019 г. составила 6,8%. В число 100 крупнейших ИТ-компаний вошли 31 компания из 12 регионов.
Порог входа в рейтинг российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2019 г. составил ₽940 млн, что на 60% больше, чем в 2018 г. (₽580 млн).
В соответствии с методикой, к участию в рейтинге допускаются ИТ-компании, основанные в России и странах СНГ, которые предоставляют полные данные о выручке. Российские представительства иностранных компаний могут принять участие в рейтинге без предоставления места в случае, если они предоставят данные о выручке на территории России.
Подробнее с рейтингом CNews100 можно ознакомиться в обзоре «Рынок ИТ: итоги 2019».