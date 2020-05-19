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28 мая G-Core Labs проведет вебинар: Как в 3 раза быстрее выпускать новые продукты и сервисы и выдерживать пиковые нагрузки

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28 мая G-Core Labs проведет вебинар: Как в 3 раза быстрее выпускать новые продукты и сервисы и выдерживать пиковые нагрузки?

28 мая G-Core Labs проведет вебинар на тему: «Как в три раза быстрее выпускать новые продукты и сервисы и выдерживать пиковые нагрузки?»

Приняв участие в вебинаре, вы:

Познакомитесь с функционалом нового публичного облака от международного провайдера облачных и edge-решений G-Core Labs; Поймёте, как этот полноценный виртуальный дата-центр помогает масштабировать ИТ-инфраструктуру в несколько кликов и ускорять разработку продуктов; Узнаете, как с помощью облака можно гарантировать отказоустойчивость вашей ИТ-инфраструктуры при сбоях и авариях; Научитесь использовать облако для быстрого разворачивания приложений в области искусственного интеллекта и больших данных; Вебинар будет интересен любому бизнесу, в т.ч. разработчикам и издателям игр, ритейлу, СМИ, банкам, финтеху и страховым компаниям, операторам связи и др.

Ведущий мероприятия - Всеволод Вайнер, руководитель направления облачных платформ компании G-Core Labs.

Ждём вас 28 мая в 15:00!

Информация о подключении к вебинару будет направлена подтвержденным участникам.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.

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