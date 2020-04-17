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ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития» состоится 21 апреля

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Ритейл Конференции

21 апреля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития».

21 апреля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития».

Основные вопросы к обсуждению:

ИТ в ритейле

  • Как изменятся ИТ-бюджеты ритейлеров?
  • Насколько выгодна для ритейлеров реализация ИТ-проектов собственными силами в сложившейся ситуации?
  • Как могут помочь ритейлу данные, имеющиеся у ОФД?
  • Как изменится роль онлайн-ритейла в новых условиях?
  • Какая судьба ждет инновации в ритейле: какие из них по-прежнему будут востребованы, а от каких придется отказаться до лучших времен?
  • Какие сервисы можно быстро внедрить для улучшения покупательского опыта?
  • Как перестроить работу ИТ-департамента?
  • Насколько выгодно заменить людей на роботов?
  • Роль платежных инструментов в удержании клиентов;
  • Станут ли соцсети и мессенджеры новыми эффективными каналами продаж?

Инновации в логистике

  • Как внедрить управление маршрутизацией грузов: кейсы;
  • Моделирование складских процессов как способ сократить издержки;
  • Что мешает российским логистам роботизировать склады;
  • Как интегрировать WMS-системы с высокотехнологичным складским оборудованием: кейсы;
  • Облачные технологии для управления распределенными складскими комплексами;
  • Автоматизация «последней мили»: мечта или реальность?

Подтвердили выступление с докладом:

Шамиль Каюмов, директор по развитию бизнеса, SberCloud;
Даниил Калядин, руководитель направления инновационного развития, Software AG в России и СНГ;
Ростислав Гордиенко, директор по информационным технологиям, Кондитерская фабрика Победа;
Михаил Платонов, старший ИТ-директор, PepsiCo;
Елена Кипайкина, Сoca-Cola HBC Россия;
Представитель компании X5 Retail Group.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

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