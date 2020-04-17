ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития» состоится 21 апреля

21 апреля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития».

21 апреля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития».

Основные вопросы к обсуждению:

ИТ в ритейле

Как изменятся ИТ-бюджеты ритейлеров?

Насколько выгодна для ритейлеров реализация ИТ-проектов собственными силами в сложившейся ситуации?

Как могут помочь ритейлу данные, имеющиеся у ОФД?

Как изменится роль онлайн-ритейла в новых условиях?

Какая судьба ждет инновации в ритейле: какие из них по-прежнему будут востребованы, а от каких придется отказаться до лучших времен?

Какие сервисы можно быстро внедрить для улучшения покупательского опыта?

Как перестроить работу ИТ-департамента?

Насколько выгодно заменить людей на роботов?

Роль платежных инструментов в удержании клиентов;

Станут ли соцсети и мессенджеры новыми эффективными каналами продаж?

Инновации в логистике

Как внедрить управление маршрутизацией грузов: кейсы;

Моделирование складских процессов как способ сократить издержки;

Что мешает российским логистам роботизировать склады;

Как интегрировать WMS-системы с высокотехнологичным складским оборудованием: кейсы;

Облачные технологии для управления распределенными складскими комплексами;

Автоматизация «последней мили»: мечта или реальность?

Подтвердили выступление с докладом:

Шамиль Каюмов, директор по развитию бизнеса, SberCloud;

Даниил Калядин, руководитель направления инновационного развития, Software AG в России и СНГ;

Ростислав Гордиенко, директор по информационным технологиям, Кондитерская фабрика Победа;

Михаил Платонов, старший ИТ-директор, PepsiCo;

Елена Кипайкина, Сoca-Cola HBC Россия;

Представитель компании X5 Retail Group.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.