ВТБ и «Ростелеком» создали компанию для работы с большими данными

«Ростелеком» и ВТБ основали компанию «Платформа больших данных» для работы с большими данными, поделив доли в ней пополам. Компания займется созданием программной платформы, на базе которой будут создаваться системы обработки, хранения, анализа, обмена и визуализации данных.



Новое СП в сфере больших данных

Банк ВТБ совместно с «Ростелекомом» создал совместное предприятие (СП) ООО «Платформа больших данных». Основным направлением деятельности компании станет разработка и монетизация продуктов на основе обработки больших данных с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения.

Инвестиции в платформу со стороны ВТБ и «Ростелекома», по предварительной оценке, составят 1 млрд руб. Впервые о планах сторон по созданию СП в сфере больших данных стало известно еще в октябре 2019 г. Меморандум о стратегическом партнерстве между компаниями, как сообщал CNews, был подписан месяц спустя, в ноябре 2019 г., президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским и председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным.

Зачем это нужно

По словам Михаила Осеевского, «Ростелеком» считает технологии искусственного интеллекта для анализа больших данных приоритетными. У компании есть «определенные заделы в этом направлении», среди которых и собственные инструменты, и партнерские технологии. Объединение по этому направлению с ВТБ должно помочь создать цифровые решения для повышения эффективности бизнеса и госсектора.

Один из крупнейших российских банков займется большими данными

Со своей стороны, Алексей Костин надеется, что «новая платформа позволит структурировать накопленные в разных отраслях экономики большие данные и сделать на их основе цифровые решения, которые соответствуют современным потребностям рынка». Повышение доступности и качества больших данных он назвал одним из главных факторов успешного развития цифровой экономики в России.

Деятельность нового СП

Технологической основой новой компании станет платформа, открытая для предприятий крупного, малого и среднего бизнеса из сфер телекоммуникаций, финансовых услуг, девелопмента и ритейла, а также для компаний из госсектора. Одним из вариантов доступа к ней станет интерфейс прикладного программирования (Application Programming Interface, API).

На базе платформы будут создаваться системы обработки, хранения, анализа, обмена и визуализации данных. Также через нее будет осуществляться управление рекламными кампаниями клиентов с помощью интеллектуальных систем. Кроме того, на платформе будет реализована функциональность биржи обмена данными, через которую будет происходить оборот обезличенной и деперсонализированной информации. Также в рамках платформы будет осуществляться проверка этих данных на легальность и качество.

Точные сроки запуска новых проектов «Платформы больших данных» на момент публикации материала установлены не были. Первые пилотные проекты должны заработать до конца 2020 г.

«Мы сейчас находимся в процессе формирования основы команды, которая будет отвечать, в том числе, за стратегическую дорожную карту продуктов и услуг платформы. Совместно с партнером мы объединили усилия и сосредоточились на разработке рыночных решений для различных сегментов бизнеса. Подробности про конкретные продукты и услуги СП мы раскроем позднее. Мы рассчитываем значительно расширить спектр предложений на российском рынке по работе с большими данными, привнеся в него свою экспертизу и технологии», – сказал заместитель председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

Структура руководства компании

«Платформа больших данных», по данным ЕГРЮЛ, была зарегистрирована 25 марта 2020 г. в Москве. Уставный капитал компании составляет 50 млн руб., а ее генеральным директором назначен Алексей Фролков, с 2017 г. занимавший в «Ростелекоме» должность директора направления больших данных.

В список учредителей «Платформы больших данных» вошли венчурный фонд ООО «Коммит кэпитал», основанный в 2015 г. и на 100% принадлежащий «Ростелекому», а также Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд (ЗПИКФ) «Цифровые инвестиции», подконтрольный ВТБ. Доли в СП между учредителями разделены поровну.

Как сообщили CNews представители ВТБ, управление новым СП будет осуществляться на паритетных началах. Это означает, что совет директоров новой компании, отвечающий за стратегическое развитие, войдут по три представителя ВТБ и «Ростелекома».

«Рынок больших данных сейчас только формируется. В современном мире компаниям необходимо превентивно и оперативно реагировать на все возрастающие объемы обрабатываемой информации. Мы надеемся, что компетенции и ресурсы участников СП в этой области позволят ответить на перспективные потребности рынка, а также будут способствовать росту экономики за счет применения технологий анализа больших данных», – отметил вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.