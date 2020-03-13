«Техносерв» возродился и перестал быть интегратором для госсектора

После двухлетнего перерыва, связанного с кризисным положением дел, «Техносерв» впервые представил публичную финансовую отчетность. Бизнес компании схлопнулся в два раза. Главным его направлением теперь является финтех, а не госсектор, как это было ранее.

С госсектора — на финтех

Как стало известно CNews, полностью вышедшая из затяжного кризиса обновленная компания «Техносерв» переориентировала направленность своего бизнеса. В предоставленных ею финансовых результатах деятельности за 2019 г. в структуре выручки проекты для госсектора более не являются лидирующим направлением, как это было в предыдущие годы.

В частности, если в последний докризисный 2017 г. на госсектор пришлось 29% выручки интегратора, то по итогам 2019 г. его доля сократилась до 16%. Ключевым направлением для компании теперь является финансовый сектор (банки, страховые организации, инвестиционные группы). На него теперь приходится 55% выручки компании.

Данное направление и раньше было весьма серьезно представлено в структуре выручки организации — в 2017 г. на него пришлось 28,2% (немногим меньше, чем на госсектор). Но теперь финтех оттягивает на себя более половины всех ресурсов группы, и остальные направления проигрывают ему в разы. То есть в каком-то смысле бизнес «Техносерва» стал менее диверсифицирован.

Бизнес «Техносерва» после всех перипетий сократился вдвое

При этом в случае «Техносерва» речь идет преимущественно об одном клиенте финансового рынка — банке ВТБ, что подтверждается анализом сайта госзакупок. Напомним, группа ВТБ приобрела 40% испытывавшего проблемы «Техносерва» в июне 2018 г. В результате банк получил возможность назначать своих представителей в совет директоров компании, что позволило банку принимать участие в управлении интегратором.

Отметим, что несмотря на упомянутые факты, свои многомиллионные и даже миллиардные подряды от ВТБ компании группы «Техносерв» за последние месяцы получили, как правило, в ходе конкурентных тендерных процедур — с несколькими участниками-претендентами.

Размер выручки, другие направления и показатели

Общий размер выручки «Техносерва» по итогам 2019 г. составил 26,5 млрд руб. По результатам 2018 г. компания публиковать финансовые результаты не стала. По итогам 2017 г., до проблем и перемен, выручка компании составила 50,8 млрд руб.

Два года назад с этим показателем в рейтинге «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России» интегратор занял пятую строчку. Рейтинг по итогам 2020 г. пока только формируется. Годом ранее со своей новой выручкой компания заняла бы 12 место.

В денежном выражении 55-процентный финтех в структуре новой выручки имеет размер в 14,6 млрд руб., а 16-процентный госсектор — 4,3 млрд.

Среди других направлений бизнеса компании — телеком, на который приходится 20% выручки (23,8% в 2017 г.) или 5,2 млрд руб., промышленность — 3% (4,9%) или 0,7 млрд руб., энергетика — 3% (5,4%) или 0,9 млрд руб., торговля — 1% (2,1%) или 0,4 млрд руб.

Что касается характера работ, которые осуществляет интегратор, то 68% выручки или 18 млрд руб. приходится на ИТ-услуги (83% в 2017 г.), 15% или 4 млрд руб. — на дистрибуцию техники (11,1%), 10% или 2,7 млрд руб. — на дистрибуцию ПО (4,8%), 7% или 1,9 млрд руб. — на разработку ПО (1,1%).

Завершившийся кризис «Техносерва»

После санации Промсвязьбанка в декабре 2017 г. его бывшие совладельцы и основатели компании-интегратора братья Алексей и Дмитрий Ананьевы в январе 2018 г. поделили оставшиеся у них активы. Дмитрию отошел «Промсвязькапитал», через который до этого контролировался Промсвязьбанк и банк «Возрождение», а Алексей получил на короткое, как оказалось, время полный контроль над «Техносервом». Перераспределение активов произошло на безденежной основе.

Как отмечалось выше, группа ВТБ приобрела 40% «Техносерва» в июне 2018 г. В октябре 2018 г. «Техносерв» определил состав органов управления группы, в которые вошли три выходца из банков ВТБ и ВЭБ.

20 декабря 2018 г. ВТБ отстранил от управления «Техносервом» Алексея Ананьева, который до этого являлся гендиректором системного интегратора. Представители ВТБ тогда рассказали CNews, что «Алексей Ананьев и его менеджмент допустили ряд грубых ошибок, доведя компанию до предбанкротного состояния: задержки выплаты заработной платы, увеличение размера кредиторской задолженности, неспособность работать с банковским долгом. Все это довело “Техносерв” до критического состояния. Кроме того, Алексей Ананьев нарушил соглашения, подписанные между акционерами и являвшиеся юридически обязывающими. В этой ситуации банк, как кредитор и акционер, для срочного урегулирования проблем компании и ее спасения, принял решение взыскать залоги и отстранить г-на Ананьева от управления бизнесом».

К началу 2019 г. братья Ананьевы стали фигурантами многочисленных дел по искам Промсвязьбанка на сотни миллиардов рублей. В начале сентября 2019 г. Ананьевых приговорили к заочному аресту за финансовые махинации. В настоящее время Дмитрий и Алексей Ананьевы предположительно скрываются в одной из стран Европы.

В начале октября 2019 г. CNews выяснил, что «Техносерв» нашел способ продолжить активное ведение бизнеса и получил многомиллионный подряд ВТБ. В частности, через несколько дней после того, как Арбитражный суд Москвы 13 августа 2019 г. по иску кредиторов запустил в отношении некогда ключевого юрлица интегратора — ООО «Техносерв АС» — процедуру банкротства, материнская структура этого актива — ООО «Группа Техносерв» — в один день 19 августа 2019 г. зарегистрировала три новые «дочки»: ООО «ТС-центр», ООО «ТС-инжиниринг» и ООО «ТС интеграция».

В начале декабря 2019 г. «Техносерв АС» вышел из процедуры банкротства и начал активную деятельность.