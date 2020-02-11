Премия «Инновация года 2020»: начат отбор номинантов

Как подать заявку на премию «Инновация года 2020»

Прием заявок на соискание премии «Инновация года 2020» продлится до 30 апреля 2020 г. Оргкомитет рассматривает заявки от разработчиков, поставщиков и заказчиков передовых технологий в 35 номинациях по пяти направлениям. Награждение лауреатов состоится на мероприятии «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 10 июня 2020 г.

Задача премии – привлечь широкое внимание к успешному российскому опыту разработки и использования инноваций. Экспертный совет отметит наградой наиболее удачные и перспективные проекты и технологии, показавшие свою эффективность в российских предприятиях различных секторов экономики и госструктурах.

Подробная информация о номинациях, правилах участия в конкурсе и критериях оценки размещена на сайте премии «Инновация года».

Лауреаты премии в 2019 году

В 2019 г. премией «Инновация года» были отмечены трое лауреатов в номинациях «Бизнес для Бизнеса» и «Промышленность».

«Ростелеком» и «Почта России» получили награду в номинации «Бизнес для Бизнеса» в направлении «Современные сервисы связи» за создание единой корпоративной сети передачи данных, которая охватила 37 тыс. объектов почтовой связи.

Награду получает замгендиректора «Почты России» по информационным технологиям и новым продуктам Сергей Емельченков

В основе этого масштабного проекта лежит частная сеть, построенная по технологии IP VPN и обеспечивающая высокоскоростной доступ в интернет. Новая сетевая инфраструктура стала еще одним шагом в цифровой трансформации «Почты России».

Лауреатом в номинации в направлении «Технологии в добывающей промышленности» стала программа «Технологический прорыв» «Норникеля», охватывающая все сферы деятельности компании – от добычи руды до выпуска готовой продукции. На момент награждения в промышленную эксплуатацию были введены 15 систем.

Награду получает технический директор программы «Технологический прорыв» Владимир Трапезин

В частности, в компании реализовали уникальный для России проект – имитационное моделирование рудника. Благодаря точной 3D-версии площадки со всей инфраструктурой стало возможным оперативное планирование работ и ресурсов. Если раньше один вариант плана работ составлялся несколько месяцев, то теперь за месяц можно создать 10 вариантов, чтобы с помощью имитационной модели выбрать оптимальный. Создана мощная система передачи информации с поверхности под землю и обратно. Все подземные рудники оснащены системами позиционирования человека и техники, проложено оптоволокно, работает Wi-Fi. Службы управления производством в реальном времени получают данные об объемах и качестве добываемой руды. Внедрены единая геологическая база данных и цифровая система геологоразведки, 3D-проектирование шахт и их запасов. Сейчас в компании работают над созданием цифрового интеллектуального безлюдного рудника.

В номинации «ИТ в банках» в 2019 г. премию получил Тинькофф Банк, который первым из российский банков открыл виртуальный центр разработки. Таким образом разработчики получили возможность работать удаленно. Теперь над созданием продуктов банка работают специалисты из разных городов страны и ближнего зарубежья. Виртуальный центр разработки серьезно удешевит создание банковских продуктов Тинькофф при том, что число соискателей увеличилось, а их отбор занимает гораздо меньше времени.

Лауреаты премии в 2018 году

В 2018 г. премией «Инновация года» были отмечены пятеро лауреатов по направлениям «Транспорт», «Государство» («Новые технологии в медицине»), «Бизнес для покупателя» и «Бизнес для бизнеса». За самые инновационные проекты жюри наградило компании «Вертолеты России», «Мобильные телесистемы», NAVITEL, «Атол» и «Роспартнер».

Холдинг «Вертолеты России» удостоился награды за комплекс VRT300, созданный конструкторским бюро «ВР-Технологии». Это первый российский беспилотный вертолет для гражданского рынка. Приоритетными задачами комплекса VRT300 Arctic Supervision являются развитие транспортной системы Северного морского пути, а также помощь в освоении Арктики.

В номинации «Бизнес для бизнеса» награду получило облачное решение АТОЛ Онлайн – сервис аренды онлайн-касс. Это первая на российском рынке разработка для интернет-предприятий, позволяющая полностью реализовать поправки в Федеральный закон 54-ФЗ.

Вторым лауреатом в этой номинации стало решение «Сервис-Монитор» – программный продукт и облачный сервис для управления событиями и метриками, разработанный компанией «Роспартнер». «Сервис-монитор» собирает информацию о работе сервисов из разных систем мониторинга, в том числе функционального и инфраструктурного, и в автоматическом режиме направляет информацию ответственным сотрудникам в мессенджеры, почту и в сервис-деск.

В номинации «Государство» («Новые технологии в медицине») награда досталась компании МТС за разработку платформы SmartMed в сотрудничестве с «Медси». Мобильное приложение предназначено для дистанционных консультаций с врачами. Электронная медицинская карта пациента хранится в защищенном сегменте облака #CloudMTC.

Компания NAVITEL получила награду в номинации «Бизнес для покупателя» за решение NAVITEL R1000 – многофункциональный автомобильный видеорегистратор, отличительной особенностью которого является высокое качество съемки.

В 2017 г. лауреатами премии стали: корпорация «Иркут», разработавшая новый пассажирский лайнер МС-21 , электронная торговая площадка Газпромбанка за инновационные сервисы и эффективное управление корпоративными затратами, компания «Технология здоровья» и ее платформа «Медкарта 24» и «Лаборатория Касперского», выпустившая операционную систему Kaspersky OS 11-11.