«1С» в 2018 г. внедрили на 843 тыс. рабочих мест. Топ-50 проектов

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Автоматизация на «1С» 2018

Как подсчитало издание CNews, в ходе крупнейших проектов на основе продуктов фирмы «1С», которые завершились в 2018 г., было автоматизировано в общей сложности около 90 тыс. рабочих мест сотрудников российских предприятий. При этом общие масштабы внедрений в «1С» оценивают на порядок выше — в 843 тыс. рабочих мест, не считая пользователей облачных сервисов.

«1С» предоставила в распоряжение CNews данные более чем по 100 проектам. Однако в приведенной ниже таблице отражены сведения только о 50 наиболее крупных из них с точки зрения числа охваченных автоматизированных рабочих мест (АРМ). Вторая полусотня по масштабам эквивалентна всего примерно 5% первой.

К некоторому сожалению редакции, пришлось также отсеять несколько весьма примечательных проектов, потому что по формальным признакам они относятся уже к 2019 г. — были закрыты январем этого года.

В частности, статистику подборки кардинально бы изменили данные о крупнейшем, по всей видимости, кейсе на «1С» — по созданию единой системы электронного документооборота (ЕСЭД) «Почты России» на базе «1С:Документооборот корп.». Напомним, новое решение был развернуто взамен ранее использовавшейся системы на DocsVision российской компании «Диджитал дизайн» (Digital Design). Проект стартовал еще в август 2016 и к январю 2019 г. силами самой «1С», «Национального центра информатизации», «Ланита», 1С-КСУ и «1С-софт райз» охватил 36 тыс. рабочих мест — свыше трети от масштабов представленного Топ-50.

В «1С» не настаивают, что располагают абсолютно точными сведениями обо всех проектах 2018 г. Какие-то из них могли пока оказаться незамеченными. Но в целом предоставленную подборку в компании считают релевантной.

Лидеры рейтинга

В результате ранжирования проектов на первом и втором местах оказалось еще одно внедрение в «Почте России» и проект в «Ростехе» — оба на 10 тыс. АРМов; «Почту» мы разместили на верхней строке, в силу того, что по этому кейсу больше открытых данных, и он был реализован в более сжатые сроки.

Топ-50 проектов на продуктах «1С», завершившихся в 2018 году

№ Заказчик Название проекта Внедренные продукты Исполнитель Сроки реализации Трудозатраты, чел-ч Кол-во АРМ 1 Почта России Разработка и внедрение АИС управления заказом 1С:Управление холдингом Аксиома-софт, Национальный центр информатизации Июль 2018— декабрь 2018 8500 10000 2 Ростех Разработка и внедрение автоматизированной системы финансово-закупочной деятельности 1С:Управление холдингом 8 Аксиома-софт 2017— декабрь 2018 нд 10000 3 Татнефть Построение электронного хранилища первичных учетных документов и развитие электронного документооборота 1С:Документооборот Центр обслуживания бизнеса «Татнефти» Март 2017—ноябрь 2018 3600 6817 4 РУДН Автоматизация рабочих мест РУДН 1С:Документооборот государственного учреждения РУДН, 1С-Рарус Февраль 2018—декабрь 2018 10000 4700 5 Сибинтек Расчет себестоимости в разрезе договоров, проектов, сервисов 1С:Документооборот, 1С:Зарплата и управление персоналом, 1С:ERP управление предприятием, БИТ.Финанс Сибинтек Ноябрь 2017—июнь 2018 7141 4500 6 Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова Минздрава Автоматизация процесса закупки лекарственных средств и расходных медицинских материалов 1С:Медицина. больничная аптека, 1С:Документооборот, 1С:Финансовое планирование. дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 2,0 Софтбаланс Январь 2018—декабрь 2018 2800 4377 7 Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» Разработка корпоративной системы управления электронным документооборотом и учетом исполнения договорных обязательств 1С:ERP управление предприятием, 1С:Документооборот Центр «Форвард» Май 2017—сентябрь 2018 35000 3750 8 Магнит Внедрение системы ТОИР и мобильного приложения для управления ремонтами в магазинах 1С:ТОИР управление ремонтами и обслуживанием оборудования Деснол софт Апрель 2016—август 2018 123645 3541 9 Локотех Внедрение системы оперативного управления производством 1С:ERP управление предприятием Крок Ноябрь 2017—декабрь 2018 19596 3000 10 Уралхим Управление нормативно-справочной информацией 1С:Документооборот корп. Уралхим Январь 2018—июль 2018 1960 2700

Источник: CNews Analytics Перейти к полной таблице

Оба этих проекта роднит еще и внедренное решение — «1С:Управление холдингом», а также интегратор — «Аксиома-софт, в кейсе «Почты», правда, работавший вместе с «Национальным центром информатизации».

На третьем месте расположилась «Татнефть» с кейсом построения электронного хранилища первичных учетных документов и развития электронного документооборота на базе решения «1С:Документооборот». Компания обошлась собственными силами — проект с марта 2017 по ноябрь 2018 гг. осуществлял «Центр обслуживания бизнеса “Татнефти”». В итоге было охвачено 6 817 рабочих мест.

Некоторые наблюдения

При изучении рейтинга нетрудно обратить внимание на то, что в графе «Исполнитель» (проекта) не так много повторяющихся имен.

Чаще других отметились «1С-Рарус» (семь кейсов) и уже упоминавшаяся «Аксиома-софт» (пять), но в целом названия интеграторов всплывают один-два раза. То есть рынок внедрений «1С» явно не выглядит монополизированным.

Из других наблюдений отметим, что масштаб проектов от первой к последней строке уменьшается очень стремительно. После двух проектов на 10 тыс. АРМов следуют лишь семь с охватом в 3 тыс. и более, затем пять с охватом в 2 тыс. и более, а затем восемь с охватом в 1 тыс. и более. В сумме они занимают 22 строки; остальные кейсы скромнее — многие более чем существенно.

Несколько фактов о бизнесе «1С»

Фирма «1С» была основана в 1991 г. и специализируется на разработке, дистрибуции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения.

Из собственных разработок организации наиболее известны программы системы «1С:Предприятие», а также продукты для домашних компьютеров и образовательной сферы.

В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2018» «1С» расположилась на пятой строке с показателем совокупной выручки компании в 51,4 млрд руб. В сравнении с предыдущим годом ее выручка выросла на 20% с 42,7 млрд руб., что позволило ей подняться на две строки в списке — с седьмой позиции.