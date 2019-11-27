Крупнейший банк-кредитор «Ангстрема» взыскал с него свыше миллиарда

Ключевой залоговый кредитор зеленоградского «Ангстрема» взыскал с него через суд долги и проценты по кредитам на сумму свыше 1 млрд руб. Предприятие отмалчивается, не комментируя ситуацию.

Расплата за кредиты

Как обнаружил CNews, зеленоградскому микроэлектронному предприятию «Ангстрем» придется выплатить банку «Зенит» по решению суда порядка 1,03 млрд руб. Взыскание касается двух ранее взятых компанией кредитов, выплаты по котором она перед банком просрочила.

В частности, служители Фемиды, постановили взыскать с «Ангстрема» задолженность по состоянию на 17 января 2019 г. по договору об открытии кредитной линии от 15 марта 2013 г. в размере 424,3 млн руб., в том числе просроченный основной долг в размере 325 млн руб. и просроченные основные проценты в размере 99,3 млн руб. Кроме того, по состоянию на ту же дату с компании будет взыскана задолженность по договору от 24 декабря 2015 г. в размере 607,8 млн руб., в том числе просроченный основной долг в размере 421,4 млн руб., просроченный основные проценты в размере 186,4 млн руб.

Со своими претензиями в Арбитражный суд Москвы «Зенит» обратился 22 января 2019 г. Иск был полностью удовлетворен 20 ноября. Полное решение было опубликовано 26 ноября (в судебной информсистеме датировано 25 ноября).

«Ангстрему» придется расстаться с миллиардом по решению суда

Отметим, что в ожидании исхода этого дела, ранее было остановлено производство по другому иску «Зенита» к «Ангстрему». Ранее, 10 июня 2019 г. банк обратился в Арбитражный суд Москвы, с требованием обратить взыскание на некое заложенное компанией имущество. Подробности в публичном доступе не представлены. Дело было приостановлено 23 августа 2019 г. Теперь его рассмотрение должно быть возобновлено.

Руководство «Ангстрема» на вопрос CNews относительно того, какие финансовые обязательства сейчас в принципе связывают компанию с банком, ответить отказалось.

В «Зените» на этот же вопрос по существу CNews не ответили. «Банк “Зенит” является ключевым залоговым кредитором АО “Ангстрем” и планирует реализовать свои залоговые права в соответствии с действующим законодательством РФ», — гласит комментарий пресс-службы.

Примечательно, что 4 октября 2019 г. в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц появилась информация о намерении обратиться в суд с заявлением о признании «Ангстрема» банкротом.

Некоторые подробности

Как следует из документов суда, всего по первому из вышеупомянутых кредитных договоров и дополнительным соглашениям к нему «Ангстрем» получил от банка «Зенит» 1,77 млрд руб. По второму — 1,35 млрд руб. То есть всего по двум кредитным линиям предприятие получило порядка 3,12 млрд руб.

В январе 2016 г. «Ангстрем» сообщал об успешном закрытии с «Зенитом» сделки по реструктуризации долга компании и открытию новой кредитной линии более чем на 1,3 млрд руб. В организации полагали, что это позволило «Ангстрему» объединить все финансовые обязательства в одном банке (другим кредитором ранее был «Сбербанк»), снизить нагрузку по их обслуживанию и сосредоточиться на производственной деятельности.

«Банк “Зенит” предложил “Ангстрем” выгодные условия на долгосрочной основе, — отмечали в компании. — В результате сделки были рефинансированы все предыдущие кредиты компании. Также получены более комфортные условия по срокам погашения долговых обязательств и снижение нагрузки по их обслуживанию. Согласно новому пятилетнему договору компания получила годовую отсрочку по уплате части основного долга».

Еще одна проблема «Ангстрема» — на 2,2 миллиарда

Отметим, что на данный момент у «Ангстрема» есть еще как минимум один крупный недовольный кредитор. С 13 августа 2019 г. в производстве Арбитражного суда Москвы находится дело по иску к компании о взыскании денежных средств в размере 2,2 млрд руб. со стороны ООО «Альтернатива капитал». Данная структура на 100% принадлежит экс-министру связи Леониду Рейману — совладельцу ряда предприятий группы «Ангстрем», в которую в том числе входит и рассматриваемое в данном материале АО «Ангстрем». Ближайшее заседание суда намечено на 19 декабря 2019 г.

Примечательно, что «Альтернатива капитал» фигурировала в качестве третьего лица в иске, которому посвящен данный материал. А «Зенит» в какой-то момент пытался вступить третьим лицом в иск «Альтернативы» к АО «Ангстрем», в чем ему было отказано.

Проблемы владельцев «Ангстрема»

Напомним, 11 ноября 2019 г. CNews писал, что Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию «Ангстрем-инвест», владеющую 25% акций «Ангстрема». Истцом выступило ООО «Хорайзон глобал консалтинг», принадлежащее некому Андрею Боксеру.

«Ангстрем-инвест» заключило с истцом договор об оценке принадлежащей ей доли в «Ангстреме» и проведении предпродажной подготовки. Работы были выполнены, но «Ангстрем-инвест» не смог заплатить за них оговоренную сумму в 1 млн руб., в связи с чем и было инициировано банкротство.

До этого Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца других 25% акций «Ангстрема» — компанию «Контрактфинансгрупп». Его история чрезвычайно похожа на историю с банкротством «Ангстрем-инвест». «Контрактфинансгрупп» заключила консалтинговое соглашение с «Хорайзон глобал конслатинг» на аналогичную сумму 1 млн руб. и также не смогла его оплатить. Таким образом, владельцы 50% акций АО «Ангстрем» стали банкротом из-за совокупного долга всего в 2 млн руб.