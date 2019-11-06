CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в финсектор. Рынок по-прежнему растет, но гораздо медленнее, чем год назад.

Согласно данным рейтинга CNews, выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в финсектор в 2018 г. выросла только на 9%, тогда как годом ранее — на 29%. Это связано с цикличностью реализации проектов, изменением структуры расходов крупнейших банков, а также сокращением числа потенциальных заказчиков в результате действий регулятора.

На рынке банковской автоматизации наступило насыщение

В 2018-2019 гг. продолжилось сокращение числа банковских организаций как следствие мер по оздоровлению финансовой отрасли, предпринятых Центробанком. По итогам 2018 г. с рынка ушли 76 кредитных учреждений, а по итогам первых шести месяцев 2019 г. прекратили свою деятельность еще 30 банков. В общей сложности, начиная с 2013 г. число финансовых организаций сократилось более чем в два раза: с 965 в январе 2013 г. до 454 на октябрь 2019 г.

Однако сокращение числа банков не единственная причина замедления роста рынка. 2017 г. был ознаменован большим количеством капиталоемких проектов, связанных с развитием АБС и дистанционных каналов, с модернизацией инфраструктуры. В результате у банков наступило некоторое «насыщение», в результате чего темпы роста рынка резко упали.

Динамика совокупной выручки 50 крупнейших поставщиков ИТ в финсектор, в ₽млрд

Источник: CNews Analytics, 2019

Кроме того, происходит перераспределение структуры расходов на ИТ в банковской отрасли. Крупнейшие банки, обладающие зрелой технологической инфраструктурой, перераспределяют бюджеты от интеграционных проектов в пользу сервисов. Например, выручка «Сбертеха» («дочка» банка, занимающаяся интеграционными проектами) в 2018 снизилась на 32% до ₽20,5 млрд (в результате в рейтинге CNews компания опустилась с первой на третью позицию), в то же время показатели сервисной компании «Сберсервис», которая занимается обслуживанием ИТ-инфраструктуры банка, выросли на 53% до ₽10,7 млрд.

CNews Analytics: крупнейшие поставщики ИТ для финансового сектора 2019



№ 2018 № 2017 Название компании Город Выручка от проектов в финсекторе в 2018 г., тыс. руб., включая НДС Выручка от проектов в финсекторе в 2017 г., тыс. руб., включая НДС Рост выручки от проектов в финсекторе 2018/2017, в % Доля проектов в финсекторе в совокупной выручке, в 2018 г., в % Доля проектов в финсекторе в совокупной выручке, в 2017 г., в % 1 3 Epam Ньютаун (США) 26 508 815 19 767 979 34% 23% 23% 2 2 ЦФТ Москва 22 537 877 20 418 862 10% 91% 87% 3 1 Сбертех Москва 20 533 138 30 319 977 32% 100% 100% 4 5 Softline Москва 18 249 953 13 619 368 34% 19% 19% 5 6 ITG (INLINE Technologies Group) Москва 13 008 600 12 617 880 3% 33% 33%

Источник: CNews Analytics, 2019



ЦБ создает межбанковские отраслевые платформы

Динамика рынка в 2019-2020 гг. будет определяться несколькими трендами. Во-первых, это замедление положительных тенденций в финансовой отрасли и связанная с этим оптимизация бюджетов. Второй фактор — необходимость обновления существующих систем и интеграции ИТ-инфраструктуры в результате слияний и поглощений (например, в результате объединения Бинбанка и банка «Открытие»). Третий момент — растущая конкуренция на банковском рынке, которая требует внедрения новых инструментов для взаимодействия с клиентами. И четвертый тренд — это выполнение требований регулятора в области ИБ и реализации отраслевых проектов ЦБ РФ.

Наиболее дорогостоящей инициативой регулятора является внедрение единой биометрической системы — до конца 2019 г. сбор биометрических данных должен быть обеспечен во всех отделениях банков с универсальной лицензией. Среди других инициатив Центробанка следует отметить внедрение системы быстрых платежей, разработка площадки-агрегатора финансовых услуг, создание национальной блокчейн-платформы, подключение банков к единой системе обработки инцидентов.

Проекты реализуются за счет крупнейших банков, однако, предполагается, что выгоду от них получат все участники отрасли. Подробнее читайте в обзоре «ИТ в банках и страховых компаниях 2019».