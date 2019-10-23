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IaaS для вас: кому это нужно, преимущества и недостатки

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/ Фото: ru.depositphotos.com

С момента запуска ИТ-маркетплейса Market.CNews на нем представлена услуга IaaS — облачный сервис, позволяющий брать в аренду виртуальные серверы провайдера. В последние годы рынок IaaS растет опережающими темпами и является наиболее динамично развивающимся сегментом рынка облачных услуг.

Что такое IaaS

IaaS (Infrastructure-as-a-Service, инфраструктура как услуга) — это вид облачных услуг, который заключается в предоставлении клиентам виртуальных ИТ-ресурсов по модели «как сервис».

Физической основой IaaS являются аппаратные серверы и системы хранения данных, установленные в дата-центрах оператора. На серверы устанавливается специальное программное обеспечение — гипервизор, которое отвечает за выделение аппаратных ИТ-ресурсов виртуальным машинам (ВМ). При этом если все настроено правильно, отдельные ВМ полностью независимы и не влияют на работу друг друга.

С точки зрения заказчика, который удаленно использует облачные ресурсы IaaS, виртуальная машина ведет себе точно так же, как и обычный аппаратный сервер соответствующей конфигурации.

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Фото: ru.depositphotos.com
Физической основой IaaS являются аппаратные серверы и СХД, установленные в дата-центрах оператора

Рынок IaaS

Число поставщиков IaaS растет из года в год. Для удобного поиска поставщика и выбора оптимального тарифа в сентябре 2019 г. издание CNews запустило ИТ-маркетплейс Market.CNews. К данному моменту на нем представлено более 150 тарифов от десятка различных поставщиков.

По данным IDC, рынок ИТ-услуг в России вырос на 7%, а рынок облачных услуг — на 25%. Однако рынок облачных услуг представляет собой совокупность IaaS, SaaS и PaaS. По данным Gartner, наибольшими темпами в 2019 г. будет расти именно IaaS (27,5%). Крупные игроки IaaS в России растут быстрее рынка: на 56% в год.

За последние один-два года на рынок облачных услуг пришли не только компании из сферы ИТ, но и банки, и телеком-операторы. Среди них — СберБанк (IaaS под трендом SberCloud), МТС (#CloudMTS), Билайн, Мегафон, Яндекс и другие.

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Фото: ru.depositphotos.com
Крупные игроки IaaS в России растут быстрее рынка

Параметры, которые влияют на стоимость IaaS

Основными характеристикам ВМ, которыми оперирует заказчик, являются количество и тактовая частота виртуальных процессорных ядер, объем оперативной памяти и размер дискового пространства. Клиент может гибко регулировать не только количество ВМ, но и конфигурацию каждой из них.

Стоимость сервиса зависит от требуемой вычислительной мощности и продолжительности пользования облачными мощностями. Отдельно может взиматься плата за дополнительные дисковые ресурсы и вспомогательные сервисы. При этом не требуется приобретать аппаратные серверы, СХД или программные лицензии, но придется регулярно вносить плату за потребленное машинное время и занятое дисковое пространство. Таким образом, одним из преимуществ облачных сервисов является перевод капитальных затрат (CAPEX) в операционные (OPEX).

Чаще всего указываются тарифы за 1 месяц пользования инфраструктурой, однако, помимо месячных, возможны как долгосрочные (годовые), так и краткосрочные тарифы (суточные и часовые).

Объем ИТ-ресурсов может наращиваться и сокращаться в любой момент времени в соответствии с текущими задачами клиента. Коррекция требуемых вычислительных мощностей и объема дискового пространства в теории должна осуществляться автоматически. Часто так и происходит. Тем не менее, многие операторы требуют прямого обращения заказчика в службу поддержки для выделения/сокращения вычислительных мощностей. Такой механизм является гарантией максимального контроля потребления ресурсов со стороны клиента, хотя и снижает гибкость решения.

Виртуальные машины могут использоваться как отдельно, так и в составе виртуальных сетей. В этом отношении, с точки зрения модели использования, они ничем не отличаются от обычных серверов. Таким образом, с помощью IaaS-платформы заказчик получает возможность удаленно развернуть полноценный кластер или даже виртуальный дата-центр.

Для кого подходит IaaS

Всех клиентов, которым может подходить данная услуга, можно условно разделить на две категории:

  • те, кто уже имеет собственную ИТ-инфраструктуру;
  • те, кто только начинает свою деятельность и практически не имеет собственного оборудования.

Независимо от того, есть серверные мощности или их еще нет, одним из ключевых условий для оптимального использования услуги является наличие у клиента опыта в создании и администрировании ИТ-инфраструктуры.

Когда IaaS актуальна

Услуга IaaS нужна в тех случаях, когда есть необходимость в различных дополнительных компонентах ИТ-инфраструктуры (сервера, хранилища данных, ПО и т.д.), но при этом обеспечивать физическое наличие этих компонентов или невыгодно, или неэффективно, или просто невозможно. Основными обстоятельствами, при которых облачная инфраструктура будет целесообразна, являются:

  • Часто изменяющаяся потребность в ИТ-ресурсах;
  • Необходимость в быстром масштабировании систем;
  • Потребность в экономии бюджета.

Чтобы более отчетливо сформировать портрет клиента данной услуги, рассмотрим каждый пункт подробнее.

Изменяющаяся потребность в ИТ-ресурсах

Бывают ситуации, когда компания в разные моменты времени нуждается в разном объеме ИТ-ресурсов. Как правило, возрастающая потребность в дополнительных сервисах длится недолго и не носит постоянного характера. В таких ситуациях оптимально наращивание мощности путем обращения к облачной инфраструктуре. Также данная услуга подойдет при реализации временного проекта, который требует дополнительных ресурсов.

Быстрое масштабирование систем

Если компания стремительно развивается, внедряет новые технологии и сервисы, расширяет свои направления бизнеса — она неизбежно нуждается в постоянном масштабировании инфраструктуры. В этом случае IaaS может упростить и ускорить данную задачу.

Экономия бюджета

Если имеется потребность в экономии бюджета, в том числе на закупку, содержание и обслуживание оборудования, облачная инфраструктура обойдется значительно дешевле физической.

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Фото: ru.depositphotos.com
Стоимость сервиса зависит от требуемой вычислительной мощности и продолжительности пользования облачными мощностями

Преимущества и недостатки IaaS

Как любая услуга, IaaS имеет свои преимущества и недостатки. В данном случае можно сказать, что они относятся к облачным технологиям в целом. Рассмотрим основные из них.

Ключевые преимущества

  • Отсутствие затрат на закупку и обслуживание физического оборудования;
  • Отсутствие проблем с заменой устаревшего оборудования;
  • Отсутствие необходимости в расширении серверных помещений;
  • Нет перерасхода бюджета на специфичное ПО, необходимое крайне редко. Зачастую при аренде облачных сервисов ПО включено в пакет услуг;
  • Легкая масштабируемость: увеличение и уменьшение объемов потребляемых ресурсов в короткие сроки;
  • Более низкая стоимость затрат, в сравнении с затратами на содержание физической инфраструктуры;
  • Гибкие модели оплаты: как по фиксированным тарифным планам, так и по факту за использованные ресурсы;
  • Так как это облачная технология, то доступ к инфраструктуре есть всегда и везде (конечно, при наличии интернета);
  • Экономия на налогах: затраты на виртуальную инфраструктуру включаются в себестоимость услуг компании, уменьшая тем самым базу налогообложения. Помимо этого, оплата данных услуг является операционными затратами, а не капитальными, что в свою очередь также оптимизирует налогообложение.

Недостатки

  • Доступность и производительность сервисов клиента зависят от поставщика услуги. Если у поставщика произойдет сбой работоспособности — это также повлияет на работу систем клиента;
  • IaaS не подходит отраслям, в которых существует запрет на хранение данных на сторонних серверах. А часто эти сервера еще и находятся за пределами страны, что в свою очередь ограничивает возможность их использования в определенных случаях, например, для хранения персональных данных россиян;
  • Ваши данные хранятся у сторонней организации. Несмотря на то, что данные шифруются, все же этот пункт всегда вызывает опасения у клиентов;
  • Техподдержка. Вы не можете влиять на скорость устранения аварийных ситуаций, поэтому зависите от скорости реакции техподдержки поставщика услуг на возникновение неполадок;
  • Зависимость от качества интернета.

Подводя итог

Подводя итог, можно сказать, что IaaS является хорошей альтернативой содержанию и обслуживанию физической ИТ-инфраструктуры. Но при этом у вас по-прежнему сохраняется необходимость в администрировании своей облачной инфраструктуры, для чего в свою очередь также нужны определенные компетенции.

Что касается экономической эффективности, то услуга IaaS действительно сможет сэкономить бюджет компании, при этом обеспечив ее гибкой инфраструктурой, способной подстраиваться под потребности бизнеса в режиме реального времени. Если подойти грамотно к распределению инфраструктуры на физическую и облачную, можно получить высокоэффективную систему без крупных капиталовложений.

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