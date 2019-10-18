Газпромбанк вопреки цифровизации открывает 100 новых физических офисов

Несмотря на повсеместное закрытие физических офисов банков в связи с цифровизацией, Газпромбанк решил увеличить количество своих отделений на 25%, то есть на 100 штук. Банк уверяет, что активно занимается развитием цифровых каналов, но его клиентом нужно «живое общение».



Решение Газпромбанка

В 2020 г. Газпромбанк намерен открыть по всей России 100 новых физических отделений. В настоящий момент у него в стране насчитывается 400 отделений, таким образом, их количество будет увеличено на 25%.

По словам заместителя председателя правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса, примерно 30% продаж розничных продуктов банка осуществляется по цифровым каналам. Новая стратегия банка предполагает, что он сосредоточится на развитии этих каналов. Топ-менеджер сообщил, что с начала 2019 г. Газпромбанку удалось нарастить количество пользователей мобильного банка в несколько раз.

Однако стремление к цифровизации не мешает банку сознательно идти на увеличение количества физических отделений. «Мы убеждены и в том, что возможность живого общения с нашими клиентами остается одной из важнейших составляющих для успешного развития крупной банковской розницы, даже в условиях повсеместной цифровизации», — цитирует Зауэрса «Интерфакс».

Напомним, созданный в июле 1990 г. Газпромбанк является одним из крупнейших банков России. По итогам 2018 г. чистая прибыль банка выросла на 16,8% до 39,5 млрд руб., собственный капитал оценивался в 616,7 млрд руб.

Вопреки тенденции

Решение Газпромбанка резко расходится с тенденцией закрывать физические отделения, которая наметилась среди российских банков в связи с цифровизацией. По итогам 2018 г. количество внутренних структурных подразделений банков уменьшилась на 10,5% и составило 29783 единицы.

Центробанк в своем годовом отчете сообщал, что банки сокращают физическое присутствие в регионах, и что это связано с развитием электронных сервисов и интернет-банкинга. В частности, недавно Райффайзенбанк заявил о намерении ликвидировать 44 отделения из 174.

Газпромбанк намерен увеличить количество физических офисов на 25%

В настоящий момент в банковской среде идет дискуссия о необходимости сохранения физических отделений на фоне цифровизации. На днях на форуме Finopolis председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен отметил, что клиенты банков нуждаются в физических офисах, несмотря на развитие цифровых технологий.

Основатель и председатель совета директоров Тинькофф банка Олег Тиньков возразил на это, что количество активных розничных клиентов его банка сопоставимо с таковым у Альфа-банка — несмотря на то, что Тинькофф банк является полностью мобильным банком и не имеет ни одного отделения. По мысли Тинькова, будущее принадлежит банкам без физических офисов.

Банк без отделений

Тинькофф банк позиционирует себя как «первый в России полностью онлайн-банк». Он был основан в 2006 г. предпринимателем Олегом Тиньковым. В августе 2017 г. банк начал развертывать сеть собственных банкоматов. По состоянию на 31 декабря 2018 г. собственный капитал банка составлял 42,3 млрд руб., чистая прибыль по итогам года выросла на 43% до 27,1 млрд руб.

У Тинькофф банка нет розничных отделений: клиенты обслуживаются дистанционно через онлайн-каналы и контакт-центр. Согласно информации с сайта банка, у него в России около 10 млн клиентов. Для доставки продуктов банк построил сеть представителей, которая насчитывала в 2017 г. более 1800 человек. Сеть покрывает всю Россию и позволяет осуществлять доставку карт большинству клиентов на следующий день после принятия решения о выдаче.

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