Осажденный со всех сторон «Техносерв» создал новые юрлица и получил 700-миллионный господряд

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Интегратор «Техносерв», невзирая на многочисленные судебные иски и процедуру банкротства некогда ключевого его актива, демонстрирует бизнес-активность. Компания зарегистрировала три новых юрлица, одно из которых победило в 700-миллионном тендере ВТБ и поставит банку произведенные в России сервера Yadro.

«Техносерв» не сдается

Как выяснил CNews, находящийся в непростом положении интегратор «Техносерв» нашел способ продолжить активное ведение бизнеса и получил многомиллионный господряд банка ВТБ.

В частности, через несколько дней после того, как Арбитражный суд Москвы 13 августа 2019 г. по иску кредиторов запустил в отношении некогда ключевого юрлица интегратора — ООО «Техносерв АС» — процедуру банкротства, материнская структура этого актива — ООО «Группа Техносерв» — в один день 19 августа 2019 г. зарегистрировала три новые «дочки»: ООО «ТС-центр», ООО «ТС-инжиниринг» и ООО «ТС интеграция».

Последняя из перечисленных структур 8 октября 2019 г. была признана победителем в тендере госбанка ВТБ (совладелец «Техносерва» с долей в 40%) на поставку российского (произведенного на территории нашей страны) серверного оборудования Yadro. Данная тендерная процедура в формате открытого запроса предложений была запущена госзаказчиком 19 сентября 2019 г. с начальной ценой договора в 720,4 млн руб.

Новая «дочка» «Техносерва» получила первый господряд

В заявке победителя указана сумма в 709 млн руб. Проигравшие конкуренты запросили больше: «Ай-теко» — 714,7 млн руб., «ИБС платформикс» — 716,4 млн руб. Финальная сумма договора будет определена позже. С «ТС интеграцией» заказчиком будут проведены переговоры о снижении величины стоимостного предложения.

Позиция «Техносерва»

Комментируя появление новых компаний, в «Техносерве» сообщили CNews, что создание новых юридических лиц наряду с плановой ликвидацией некоторых региональных компаний являются частью плановых мероприятий по общей реструктуризации группы, направленной на создание более эффективной корпоративной структуры.

«Вместе с тем, хотели бы отметить, что ни ООО “Техносерв АС”, несмотря на процесс наблюдения, ни АО “Техносервъ А/С”, ни прочие основные операционные компании холдинга не планируются нами к ликвидации и продолжают вести свою хозяйственную деятельность, включая заключение и исполнение новых контрактов, — подчеркнули представители интегратора. — Основной целью создания новый компаний является стремление к более четкой специализации каждой из компаний по направлениям деятельности».

В целом эта ситуация является вполне логичным развитием событий в контексте заявлений интегратора полуторамесячной давности. Комментируя общее положение дел в компании, ее представители в разговоре с CNews в конце августа 2019 г. отметили, что банкротящийся ООО «Техносерв АС» представляет собой всего лишь одно из юридических лиц, входящих в группу «Техносерв».

«Сложившаяся ситуация не окажет негативного влияния на группу в целом и на ее положение на рынке, — указали собеседники редакции. — “Техносерв” сохранил команду профильных экспертов и обладает накопленными за годы деятельности опытом и компетенциями, а также наработанными отношениями с партнерами. Группа компаний продолжает участвовать в реализации комплексных инфраструктурных проектов и активно работает над укреплением своих позиций на рынке».

Что именно закупает ВТБ

Как говорится в тендерной документации ВТБ, предметом его закупки является «железо» российской компании Yadro на основе микроархитектуры Power под управлением операционной системы AIX. Приобретение техники осуществляется для расширения вычислительных мощностей существующих кластерных систем банка той же конфигурации.

Для существующего в ВТБ комплекса Yadro Power заказчику было необходимо «добавление и использование мобильных процессорных ядер и мобильной оперативной памяти в PEP (Power Enterprise Pool) оборудования Yadro».

В соответствии со спецификацией, «Техносерв» передаст банку комплекты серверного ПО, сертификаты на его техподдержку, четыре комплекта модернизационного оборудования и три сервера Yadro Р2-80А, каждый из которых включает по четыре процессорных модуля Power 9 с 44 ядрами и частотой 3 ГГц

ВТБ не впервые закупает серверы Yadro у структур «Техносерва». В частности, в октябре 2017 г. интегратор обошел на тематическом тендере банка компании «Инфосистемы джет» и «ИБС платформикс», получив подряд на поставку «железа» на 1,82 млрд руб. А в июне 2019 г. ВТБ по итогам открытого запроса предложений подписал с компанией контракт на поставку российских серверов на 428,5 млн руб.

Новейшая история «Техносерва»

В рейтинге «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2017 г. «Техносерв» занимал пятую строчку с совокупной выручкой в 50,8 млрд руб. В рейтинге по итогам 2018 г. компания участвовать не стала.

После санации Промсвязьбанка в декабре 2017 г. его бывшие совладельцы и основатели компании-интегратора братья Алексей и Дмитрий Ананьевы в январе 2018 г. поделили оставшиеся у них активы. Дмитрию отошел «Промсвязькапитал», через который до этого контролировался Промсвязьбанк и банк «Возрождение», а Алексей получил на короткое, как оказалось, время полный контроль над «Техносервом». Перераспределение активов произошло на безденежной основе.

Группа ВТБ приобрела 40% «Техносерва» в июне 2018 г. В результате ВТБ получил возможность назначать своих представителей в совет директоров компании, что позволило банку принимать участие в управлении группой. Сумму сделки стороны не разглашают. В октябре 2018 г. «Техносерв» определил состав органов управления группы, в которые вошли три выходца из банков ВТБ и ВЭБ.

20 декабря 2018 г. ВТБ отстранил от управления «Техносервом» Алексея Ананьева, который до этого являлся гендиректором системного интегратора. Представители ВТБ тогда рассказали CNews, что «Алексей Ананьев и его менеджмент допустили ряд грубых ошибок, доведя компанию до предбанкротного состояния: задержки выплаты заработной платы, увеличение размера кредиторской задолженности, неспособность работать с банковским долгом. Все это довело “Техносерв” до критического состояния. Кроме того, Алексей Ананьев нарушил соглашения, подписанные между акционерами и являвшиеся юридически обязывающими. В этой ситуации банк, как кредитор и акционер, для срочного урегулирования проблем компании и ее спасения, принял решение взыскать залоги и отстранить г-на Ананьева от управления бизнесом».

К началу 2019 г. братья Ананьевы стали фигурантами многочисленных дел по искам Промсвязьбанка на сотни миллиардов рублей. В начале сентября 2019 г. Ананьевых приговорили к заочному аресту за финансовые махинации. В настоящее время Дмитрий и Алексей Ананьевы предположительно скрываются в одной из стран Европы.