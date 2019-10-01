Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги за границу. Комиссия

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В приложении «Сбербанк онлайн» появилась услуга перевода средств в другие страны мира по Visa и Mastercard. Сервис позволяет переводить деньги в рублях, долларах и евро, а сам перевод в большинстве случаев осуществляется мгновенно.



Деньги за рубеж

Сбербанк добавил в фирменное мобильное ПО «Сбербанк онлайн» функцию перевода денег из России в практически во все страны. Поддерживаемые платежные системы – Visa и Mastercard, наиболее распространенные в мире. На момент запуска нового сервиса он был доступен не всем пользователям, плюс есть определенные ограничения по сумме перевода. Кроме того, на 1 октября 2019 г. выбор валюты перевода ограничивался тремя значениями, а за саму услугу взималась комиссия.

Условия сервиса

Согласно условиям Сбербанка, размер одного перевода за границу не должен превышать 150 тыс. руб. При этом комиссия составит ровно 1% от суммы перевода – к примеру, при переводе 100 тыс. руб. придется дополнительно заплатить банку 1000 руб.

Деньги могут дойти до получателя не сразу – в банке сообщили, что сумма может оказаться на счету получателя в течение нескольких минут с момента отправки, но может и задержаться «в пути» до трех рабочих дней.

В «Сбербанк онлайн» на Android функция перевода за рубеж доступна всем пользователям

Что касается выбора валюты для перевода, то отправить деньги можно исключительно в рублях, евро или долларах США. Все настройки перевода осуществляются непосредственно в меню приложения «Сбербанк онлайн» в разделе «Платежи», где появилась новая опция «За рубеж». Пользователю нужно выбрать пункт «По номеру карты», после чего вписать сам номер, а также сумму и валюту перевода, не забыв при этом указать фамилию и имя получателя.

Прочие ограничения

Несмотря на то, что перевод можно отправить в американских долларах, перевести деньги получателю, проживающему в США, пока не представляется возможным. Также новый сервис Сбербанка не позволяет осуществлять переводы в Иран, на Кубу, в Северную Корею, Сирию, Сомали, Судан, Тайвань и Японию.

Обновленное приложение «Сбербанк онлайн», получившее функцию перевода за рубеж, на момент публикации материала было доступно только в версии на Android. ПО для устройств на базе iOS находилось в разработке – по данным представителей Сбербанка, оно будет запущено позднее, без указания точных сроков.

Переводы по всему миру

Перевод денег в большинство стран мира не стал первым масштабным нововведением в приложении «Сбербанк онлайн» по части отмены ограничений на переводы: утилита получала крупные обновления в течение всего 2019 г. В частности, новая услуга стала своего рода дополнением к запущенному в мае 2019 г. переводу денег в Европу, о котором сообщал CNews.

За год в «Сбербанк онлайн» появился ряд новых возможностей перевода средств

Условия отправки средств в Европу на момент начала работы сервиса были схожими – комиссия в размере 1% и запуск на одной из двух популярных мобильных платформ, только на тот раз выбор был сделан в пользу iOS, а на Android утилита обновилась спустя некоторое время. Максимально возможная сумма перевода зависела от того, в какую страну отправляются деньги, а сами переводы осуществлялись по системе Western Union. На тот момент средства можно отправить в одну из 14 европейских стран, в число которых вошли Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Голландия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Литва, Португалия, Финляндия, Франция и Эстония.

За месяц до этого Сбербанк добавил в свое мобильное приложение возможность переводов денег в страны СНГ. Чтобы отправить перевод, нужно знать имя получателя, его страну и номер телефона. Получить перевод можно в точках Western Union, для этого нужно знать 10-значный контрольный номер, который присылается на телефон, и иметь при себе паспорт. Комиссия составила 1% вне зависимости от страны проживания получателя. На первом этапе сервис работал с десятью странами – в список вошли Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Монголия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Перевод денег с кредитных карт

Одним из последних нововведений в «Сбербанке онлайн» стал перевод денег с кредитных карт на дебетовые, запущенный в середине сентября 2019 г. Средства зачисляются мгновенно, без каких-либо задержек.

Услуга перевода денег с кредитки на дебетовую карту предоставляется с комиссией в размере 3% отправляемой суммы, но не менее 390 руб. Это та же комиссия, которая взимается за снятие наличных с кредитных карт в банкоматах Сбербанка. Размер комиссии одинаковый для всех регионов. Отметим, что в В веб-версии Сбербанка услуга была запущена в конце июня 2019 г.