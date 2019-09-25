Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

CNews запустил первый в России маркетплейс для выбора поставщиков облачных ИТ-услуг

3532
Бизнес Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Интеграция Внедрения Инфраструктура ИТ в банках ИТ в госсекторе

На CNews заработал первый в России агрегатор предложений от компаний-поставщиков корпоративных ИТ-услуг с возможностью подбора тарифов и сравнения их характеристик и стоимости.

ИТ-маркетплейс получил название Market.CNews. На данный момент сервисов с подобной функциональностью в интернете нет.

Цель проекта заключается в том, чтобы предоставить посетителям – гибкий и удобный сервис для выбора поставщика ИТ-услуг по ряду критериев, включая стоимость решения, а поставщикам – эффективный канал привлечения клиентов (лидогенерации).

Market.CNews позволяет выбрать поставщика ИТ-услуг по ряду технических параметров и по цене. Издание CNews выступило первопроходцем, создав для своей аудитории столь удобный и наглядный продукт.

«В настоящее время у наших читателей наблюдается значительный интерес к ИТ-услугам в целом и облачным сервисам в частности. Нас часто спрашивают о том, как сравнить различных поставщиков ИТ-услуги, на что обратить внимание при выборе тарифа. Market.CNews поможет решить эти вопросы» – заявил директор проекта Market.CNews Юрий Хомутский.

Первыми на ИТ-маркетплейсе размещены фиксированные тарифы на облачные инфраструктурные сервисы – IaaS, VPS/VDS, Dedicated. Поиск тарифов осуществляется в зависимости от конфигурации инфраструктуры – вычислительной мощности, объёма оперативной памяти и дискового хранилища, коммуникационным возможностям – и по цене.

cnewsmarket700.jpg
Страница поставщиков IAAS на Market.CNews в день его запуска

На данный момент в маркетплейсе представлено 89 тарифов по IaaS, 1284 тарифа по VPS/VDS и 431 тариф по выделенным серверам Dedicated. В общей сложности 1804 тарифа от 214 поставщиков.

Сервис представлен в виде виджета на главной странице CNews, а также в виде отдельного раздела Market.CNews. В скором времени на нём будут представлены актуальные новости, статьи, аналитические исследования, справочная информация, посвященные теме облачных услуг. Параллельно будет происходить наращивание количества ИТ-услуг, представленных в агрегаторе.

Презентация проекта состоялась 17 сентября на конференции «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг», организатором которой уже несколько лет выступает CNews Conferences.

Для участия в Market.CNews приглашаются все поставщики ИТ-услуг. Базовое участие в маркетплейсе бесплатное. Существует ряд коммерческих возможностей. Первым партнёром проекта выступила компания TimeWeb, один из крупнейших хостинг-провайдеров на российском рынке. По всем вопросам работы проекта, участия в нём и размещения рекламы пишите на электронную почту market@cnews.ru или звоните по телефону 8-495-500-00-36 (доб. 9-507).

Другие материалы рубрики

ВТБ запустил бесплатного сотового оператора

Исследование CNews: Российский рынок аналитики данных продолжает уверенно расти

Хакер-неудачник за копейки заработал подельникам миллионы и отправился в тюрьму

Почивший банковский ботнет ожил и стал дистрибутором сторонних вредоносов

Русский хакер сознался в крупнейшем кибервзломе в истории

Совет директоров Rambler возглавил топ-менеджер Сбербанка

Техника

Обзор смартфона Samsung Galaxy Note10: юбилейный флагман

Лучшие МФУ для дома: выбор ZOOM

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях

Лучшие ноутбуки для учебы: выбор ZOOM
Показать еще
Технология месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Новинки Acer: устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и игровая платформа Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии