Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции
19 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии».

19 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии».

Основные темы мероприятия

«Цифровая экономика»:

  • Как идет разработка «сквозных» технологий цифровой экономики?
  • Какие проекты и инициативы стали особенно успешными?
  • Какие проекты и инициативы так и не получили должного развития?
  • Как идет сотрудничество государства и бизнеса в рамках программы?

Цифровизация госсектора:

  • Концепция цифрового государства: когда Россия полностью избавится от бумажного документооборота?
  • Готово ли законодательство к появлению инновационных технологий?
  • Кадры для цифровой экономики: кто готовит чиновников со знанием цифровых технологий?
  • Поможет ли политика импортозамещения российским производителям «железа»?
  • Актуальные направления цифровизации госсектора.

Государство как сервис:

  • Как идет цифровизация госуслуг в регионах?
  • Умная энергетика на базе блокчейна.
  • Станут ли государственные организации полностью цифровыми?

Законодательные инициативы:

  • Цифровой профиль: чем грозит деперсонализация данных?
  • Суверенный интернет: инструменты и технологии.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии».

Среди докладчиков и участников:
Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального Казначейства;
Георгий Песчанских, начальник Главного управления информационных технологий, ФТС России;
Наталья Гвоздева, начальник Управления развития информационных систем, Федеральное Казначейство;
Алексей Горобцов, директор Департамента развития цифрового государства Минкомсвязи;
Айрат Хайруллин, министр информатизации и связи Республики Татарстан;
Артур Усманов, директор Центра информационных технологий Тюменской области;
Иван Бутурлин, руководитель аналитического управления Департамента информационных технологий города Москвы;
Алексей Исаев, заместитель директора ФГБУ «Рослесинфорг»;
Александр Краснов, первый заместитель руководителя Центра управления регионом в Подмосковье;
Сергей Горбунов, заместитель руководителя Центра управления регионом в Подмосковье;
Андрей Зубанов, начальник ОИТ, ГИВЦ Минкультуры России;
Марина Семенова, заместитель начальника ДИТ, ПФР;
Кирилл Белов, заместитель директора Административного департамента, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики;
Сергей Пущаков, заместитель директора ИТ, Министерство промышленности и торговли России;
Анна Селина, председатель правления, Комитет по архитектуре и градостроительству г.Москвы;
Андрей Фридштанд, директор ИТ, Минюст России;
Николай Горский, руководитель ИТ, Главгосэкспертиза России;
Олег Наумов, статс-секретарь - заместитель руководителя, Федеральное архивное агентство;
Алексей Горбунов, менеджер по развитию бизнеса, Brother;
Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт»;
Дмитрий Гребенщиков, директор по импортозамещению, «Диасофт»;
Алексей Касаткин, коммерческий директор «Центр 2М»;
Леонид Аникин, директор по развитию бизнеса, Mail.ru Cloud Solutions;
Анастасия Кузьмичева, руководитель направления автоматизации экспертной деятельности и конкурсных процедур, Naumen;
Андрей Локоть, коммерческий директор компании «Форсайт»;
Георгий Лагода, заместитель генерального директора ГК «Программный продукт».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей госстуруктур, а также поставщиков решений ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.

Другие материалы рубрики

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

В Сбербанке крупнейшая утечка в истории российского банковского сектора

Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги за границу. Комиссия

Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября

Райффайзенбанк увеличил ИТ-штат в три раза

ВТБ запустил бесплатного сотового оператора

Техника

Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google

Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп

Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook S

Обзор iPhone 11 Pro Max: дольше, шире, медленнее!
Показать еще
Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Тема месяца

Обзор: Аналитика 3.0. Цифровизация рождает спрос

Рейтинг CNews

Крупнейшие поставщики средств аналитики в России

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Банковским мобильным приложениям не хватает простоты Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии