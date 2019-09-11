Основатели «Техносерва» заочно арестованы

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Приговор для бизнесменов

Басманный суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Дмитрия Ананьева, сооснователя ИТ-компании «Техносерв» и бывшего совладельца Промсвязьбанка. Решение было вынесено спустя несколько часов после оглашения аналогичного постановления в отношении его брата Дмитрия, Алексея Ананьева. Решение суда по Дмитрию Ананьеву огласила судья Юлия Сафина.

Заочный арест бизнесменов напрямую связан с делом растрате свыше 100 млрд руб., пишет ТАСС. Братьев Ананьевых объявили в международный розыск. На 11 сентября 2019 г. их местоположение оставалось неизвестным – предположительно, бизнесмены находятся за пределами России.

В чем обвиняют Ананьевых

Братьев Ананьевых обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). «Следствием установлено, что братья Ананьевы растратили более 102 млрд руб., принадлежавшие Промсвязьбанку», – отметил следователь по делу.

Помимо этого, бизнесмены подозреваются в легализации денежных средств (пп. "а", "б" статьи 174 прим. 1 УК РФ) и причинении ущерба путем обмана (пп."а", "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ). По мнению следствия, все преступления Ананьевыми были совершены в составе организованной группы, однако ее члены на момент публикации материала установлены не были. Размеры растрат, полагают следователи, составили более 66 млрд руб. и $575 млн.

Братьям Дмитрию (слева) и Алексею (справа) Ананьевым грозит арест

Уголовное дело о совершении Ананьевыми всех перечисленных преступлении было заведено после обращения временной администрации банка, введенной в конце 2017 г. и ставшей следствием финансовых махинаций бизнесменов, в Следственный комитет России. По итогам следствия Промсвязьбанк был признан потерпевшим по этому делу.

Сроки ареста

Постановление суда по обоим братьям пока не вступило в силу. Адвокаты бизнесменов, настаивающие на их невиновности, могут обжаловать решение Басманного суда в Мосгорсуде. Во время оглашения постановления адвокаты просили о назначении братьям Ананьевым иной меры пресечения, не связанной с арестом, называя выбранную судом меру незаконной.

Арест вступит в силу в случае, если бизнесменов выдадут России из-за рубежа, или если они будут задержаны в пределах границ России. Постановления об аресте, по данным ТАСС, будут действовать в течение двух месяцев с момента задержания Ананьевых.

В розыск из-за банка

Поводом для международного розыска братьев-бизнесменов послужило заявление Промсвязьбанка, поданное временной администрацией 21 декабря 2018 г. Общее количество ответчиков по иску банка достигло 13, и в их число вошли бывшие топ-менеджеры финансовой организации. Среди них есть, в частности, зампред правления Промсвязьбанка Андрей Жупанов, зампреды правления Алексей Иодко, отвечавший за HR Владимир Мамакин, контролировавший финансовый блок, и Татьяна Волошкина, курировавшая работу с вип-клиентами банка.

Общая сумма претензий по данному иску достигла 282,2 млрд руб., в 194,2 млрд руб. из которых был оценен нанесенный банку ущерб от всех сделок, проведенных руководством. Оставшиеся 88 млрд руб. ПСБ хотел взыскать с ответчиков за финансовую помощь, оказанную ему Центробанком.

Заочному аресту бизнесменов предшествовал арест их имущества – картин из Института русского реалистического искусства, самолетов, автомобилей, а также сверхдорогой недвижимости, в различных населенных пунктах России. Постановление об аресте было вынесено Арбитражным судом Москвы в мае 2019 г.

Об отмене решения об аресте ходатайствовала Дарья Ананьева, жена Алексея Ананьева. С соответствующей просьбой она обратилась в Московский арбитраж, апеллируя тем, что права на недвижимое имущество и автомобили, по условиям брачного договора, были закреплены за ней, а не за ее мужем. При этом сам брачный договор был заключен в октябре 2017 г., всего за два месяца до введения в банке временной администрации. 6 сентября 2019 г. Московский арбитраж отказал Дарье Ананьевой в снятии ареста с имущества.

«Техносерв» пошел на дно

После санации Промсвязьбанка братья Ананьевы поделили оставшиеся у них активы. В январе 2018 г. Алексей получил полный контроль над «Техносервом», а Дмитрию отошел «Промсвязькапитал», через который до этого контролировались Промсвязьбанк и банк «Возрождение».

Компания «Техносерв» была основана в 1992 г и считалась одной из крупнейших российских ИТ-компаний. По итогам 2017 г. в рейтинге «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России» она занимала пятую строчку с совокупной выручкой в 50,8 млрд руб., однако в 2018 г. выбыла из рейтинга.

В 2018 г. Алексей Ананьев продал 40% акций «Техносерва» банку ВТБ, а потом заложил в этом же банке дополнительные 49,99%. Ананьев был отстранен от управления компанией в декабре 2018 г. по решению ВТБ по причине «грубых ошибок самого бизнесмена и его менеджмента, приведшие к предбанкротному состоянию компании».

До конца 2018 г. ВТБ реализовал залог Ананьева по причине неисполнения кредитных обязательств и вместе с этим забрал права распоряжения долей. В итоге у Алексея Ананьева осталась доля в «Техносерве» в размере 10,01%, которую он продал за $1000 евро.