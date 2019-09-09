Основателя и экс-главу «Техносерва» объявили в международный розыск

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Бизнесмена Алексея Ананьева, бывшего владельца ИТ-компании «Техносерв», обвинили в особо крупной растрате по заявлению Промсвязьбанка. Против него заведено дело, и он объявлен в международный розыск.

Розыск по всему миру

Следственный комитет (СК) России возбудил дело против бывшего главы «Техносерва» и совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева по причине особо крупной растраты денежных средств в банке. Ананьева объявили в международный розыск.

9 сентября 2019 г. СК собирается обратиться в Басманный суд с просьбой о заочном аресте бизнесмена. Об этом пишет РБК со ссылкой на два неназванных источника, осведомленных о ходе расследования. На момент публикации материала СК России не комментировал ситуацию с международным розыском Алексея Ананьева. Басманный суд не получал материалы в отношении бизнесмена.

Заявление против братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, послужившее поводом для международного розыска, Промсвязьбанк подал 21 декабря 2018 г. В рамках заведенного Следственным комитетом дела рассматриваются несколько фактов противоправной деятельности бизнесменов, в том числе и нашумевший эпизод с совершением 24 сделок купли-продажи всего за один день до введения в банке временной администрации. Также расследуется эпизод с кражей кредитных досье.

Алексея Ананьева объявили в международный розыск

Общее количество ответчиков по иску ПСБ достигло 13. В их число, помимо самих братьев Ананьевых, вошли зампред правления Промсвязьбанка Андрей Жупанов, зампреды правления Алексей Иодко, отвечавший за HR Владимир Мамакин, контролировавший финансовый блок, и Татьяна Волошкина, которая курировала работу с вип-клиентами. Помимо этого, в список вошли бывшие руководители малого бизнеса и корпоративного блока Владимир Шаталов и Евгений Козеренко, глава департамента проектного финансирования Александр Афанасьев и руководитель блока финансовых рынков Дмитрий Иванов.

Общая сумма претензий по данному иску достигла 282,2 млрд руб., в 194,2 млрд руб. из которых был оценен нанесенный банку ущерб от всех сделок, проведенных руководством. Оставшиеся 88 млрд руб. ПСБ хотел взыскать с ответчиков за финансовую помощь, оказанную ему Центробанком.

В мае 2019 г. CNews сообщал, что Московским арбитражным судом была установлена незаконность всех сделок, совершенных братьями Ананьевыми. Суд постановил арестовать имущество обоих бизнесменов и бывших топ-менеджеров. Как отметили представители Промсвязьбанка, сам банк признан потерпевшим, и в настоящее время он сотрудничает со следствием.

Потеря банка и имущества

Бизнесмены Ананьевы были бенефициарами Промсвязьбанка вплоть до декабря 2017 г., до момента ввода Центробанком временной администрации. По мнению ЦБ, возникшие на тот момент у банка проблемы были связаны с неудачной санкцией Автовазбанка и некачественным капиталом, тогда как сами братья-бенефициары считали, что дело в общей ситуации на рынке, информационных атаках и некорректных действиях конкурентов.

В декабре 2017 г. в правоохранительные органы поступило обращение ЦБ о хищении, пропаже или уничтожении кредитных досье. Согласно материалам Центробанка, пропали досье на сумму более 109 млрд руб., а накануне санации бизнесмены пытались вывести средства из банка.

В мае 2019 г., после рассмотрения всех аспектов дела ПСБ против его бывших совладельцев, Арбитражный суд Москвы наложил арест на их имущество – картины из Института русского реалистического искусства, самолеты, сверхдорогую недвижимость, автомобили. По решению арбитражного суда Москвы, имущество бизнесменов Ананьевых и других фигурантов дела было арестовано именно на 282,2 млрд руб.

Жена Алексея Ананьева, Дарья Ананьева, обратилась в Московский арбитраж с просьбой отменить принятые по иску ПСБ обеспечительные меры. По словам представителя Ананьевой в суде, права на недвижимое имущество и автомобили, по условиям брачного договора, были закреплены за Дарьей, что и послужило причиной обращения в суд с ходатайством о снятии ареста. Как отметили представители ПСБ, сам брачный договор был заключен в октябре 2017 г., всего за два месяца до введения в банке временной администрации. Как пишут РИА Новости, в брачном договоре есть признаки сделки, заключенной с целью вывода средств или сокрытия имущества. 6 сентября 2019 г . Московский fрбитраж отказал Дарье Ананьевой в снятии ареста с имущества.

Потеря «Техносерва»

Алексей Ананьев также владел ИТ-компанией «Техносерв». Компания отошла ему после санации Промсвязьбанка – в январе 2018 г. братья Ананьевы поделили оставшиеся у них активы. Перераспределение активов прошло на безденежной основе: Алексей получил полный контроль над «Техносервом», а Дмитрию отошел «Промсвязькапитал», через который до этого контролировались Промсвязьбанк и банк «Возрождение».

Компания «Техносерв» была основана в 1992 г и считалась одной из крупнейших российских ИТ-компаний. По итогам 2017 г. в рейтинге «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России» она занимала пятую строчку с совокупной выручкой в 50,8 млрд руб., однако в 2018 г. выбыла из рейтинга.

Братья-бизнесмены Алексей (слева) и Дмитрий (справа) Ананьевы

В течение 2018 г. Алексей Ананьев сперва продал 40% акций группы «Техносерв» банку ВТБ, а затем заложил в банке дополнительные 49,99%. В декабре 2018 г. по решению ВТБ Ананьев был отстранен от управления компанией «из-за грубых ошибок самого бизнесмена и его менеджмента, приведшие к предбанкротному состоянию компании».

До конца 2018 г. банком был реализован залог Ананьева по причине неисполнения кредитных обязательств. В дополнение к этому банк забрал права распоряжения долей. В итоге у Алексея Ананьева осталась доля в «Техносерве» в размере 10,01%.

В августе 2019 г. Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства крупного российского интегратора «Техносерв АС», одной из основных структур группы компаний «Техносерв». По результатам 2017 финансового года «Техносерв АС» принес группе компаний 40,4% общего оборота, обогнав сервисные услуги (25,1%), консалтинг (13,5%) и разработку программного обеспечения (1%). На интегратора «Техносерв АС» подано в общей сложности, пять исков о признании его банкротом. Итоговый размер исковых требований превысил 3,4 млрд руб., включая заявление ООО «Сибэнергомаш» на 1,98 млрд руб., рассмотрение которого состоится в I квартале 2020 г.

Практически сразу после введения в ПСБ временной администрации братья Ананьевы покинули Россию. Дмитрий Ананьев получил вид на жительство на Кипре, а Алексей Ананьев, объявленный в международный розыск, в январе 2018 г. вернулся в Россию и сообщил об отсутствии планов покидать страну. По состоянию на 9 сентября 2019 г нынешнее местоположение братьев Ананьевых оставалось неизвестным, предположительно они живут в одной из европейских стран.